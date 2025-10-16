AKTIE IM FOKUS
Nestle mit Kurssprung - Befreiungsschlag nach starken Zahlen
- Nestlé-Aktien steigen um 7,7% auf 82 Franken.
- Starke Quartalszahlen übertreffen Analystenerwartungen.
- Kosteneinsparungen durch Stellenabbau positiv bewertet.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle haben am Donnerstag massiv zugelegt. Der sonst nicht für allzu starke Kursbewegungen bekannte Wert sprang um 7,7 Prozent auf 82,00 Franken. Damit beendete die Aktie die Bodenbildung der vergangenen Monate mit einem Ausbruch nach oben. Noch liegt sie allerdings deutlich unter den Jahreshochs aus dem März bei knapp 92 Franken.
Nach Ansicht der Analysten von JPMorgan bewegen sich die Zahlen zum dritten Quartal deutlich über den Erwartungen. Ausschlaggebend sei dabei das Mengenwachstum (RIG) gewesen. Die Regionen Asien und Europa sowie die Sektoren Kaffee und Süßwaren hätten sich auffallend stark entwickelt.
Befürchtungen einiger Marktteilnehmer, dass sich im Jahresvergleich eine weitere Abschwächung einstellen werde, haben sich damit nicht bewahrheitet, hieß es von Jefferies. Die geplanten Kosteneinsparungen, hauptsächlich durch den Abbau von 16.000 Stellen, seien ebenfalls gut angekommen./mf/zb
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 82,64 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 228,64 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 85,00CHF was eine Bandbreite von -13,51 %/-4,52 % bedeutet.
