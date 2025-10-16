Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

Der MDAX steht bei 29.914,90 PKT und gewinnt bisher +0,69 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +11,58 %, Porsche AG +2,22 %, flatexDEGIRO +1,77 % Flop-Werte: TUI -2,59 %, TeamViewer -1,94 %, Stroeer -1,55 %

Der DAX steht bei 24.146,42 PKT und verliert bisher -0,01 %. Top-Werte: Siemens Healthineers +1,21 %, Mercedes-Benz Group +0,98 %, Fresenius Medical Care +0,97 % Flop-Werte: Zalando -1,46 %, Heidelberg Materials -1,09 %, Merck -0,88 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.684,09 PKT und steigt um +0,92 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +11,58 %, Draegerwerk +5,07 %, Evotec +2,20 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,94 %, Bechtle -1,46 %, Nordex -1,02 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.604,53 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +2,88 %, ASML Holding +1,69 %, TotalEnergies +1,43 %

Flop-Werte: Hermes International -1,46 %, Prosus Registered (N) -1,32 %, BBVA -1,21 %

Der ATX bewegt sich bei 4.661,19 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,77 %, Lenzing +0,51 %, Verbund Akt.(A) +0,43 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,15 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,11 %

Der SMI bewegt sich bei 12.662,30 PKT und steigt um +1,29 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,82 %, Nestle +1,21 %, Logitech International +0,90 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,32 %, Amrize -1,23 %, Swiss Life Holding -0,98 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.069,99 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,43 %, Pernod Ricard +1,24 %, Thales +0,95 %

Flop-Werte: Kering -2,59 %, Hermes International -1,46 %, ORANGE -0,73 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:27) bei 2.733,28 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,99 %, Nordea Bank Abp +2,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,17 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,06 %, Skanska (B) -0,87 %, AstraZeneca -0,65 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,80 %, Coca-Cola HBC +0,79 %, Jumbo +0,61 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,26 %, Viohalco -1,08 %