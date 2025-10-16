Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.146,42 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Siemens Healthineers +1,21 %, Mercedes-Benz Group +0,98 %, Fresenius Medical Care +0,97 %
Flop-Werte: Zalando -1,46 %, Heidelberg Materials -1,09 %, Merck -0,88 %
Der MDAX steht bei 29.914,90 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +11,58 %, Porsche AG +2,22 %, flatexDEGIRO +1,77 %
Flop-Werte: TUI -2,59 %, TeamViewer -1,94 %, Stroeer -1,55 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.684,09 PKT und steigt um +0,92 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +11,58 %, Draegerwerk +5,07 %, Evotec +2,20 %
Flop-Werte: TeamViewer -1,94 %, Bechtle -1,46 %, Nordex -1,02 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.604,53 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +2,88 %, ASML Holding +1,69 %, TotalEnergies +1,43 %
Flop-Werte: Hermes International -1,46 %, Prosus Registered (N) -1,32 %, BBVA -1,21 %
Der ATX bewegt sich bei 4.661,19 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,77 %, Lenzing +0,51 %, Verbund Akt.(A) +0,43 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,15 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,11 %
Der SMI bewegt sich bei 12.662,30 PKT und steigt um +1,29 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,82 %, Nestle +1,21 %, Logitech International +0,90 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,32 %, Amrize -1,23 %, Swiss Life Holding -0,98 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.069,99 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: TotalEnergies +1,43 %, Pernod Ricard +1,24 %, Thales +0,95 %
Flop-Werte: Kering -2,59 %, Hermes International -1,46 %, ORANGE -0,73 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:27) bei 2.733,28 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Getinge (B) +2,99 %, Nordea Bank Abp +2,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,17 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,06 %, Skanska (B) -0,87 %, AstraZeneca -0,65 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,80 %, Coca-Cola HBC +0,79 %, Jumbo +0,61 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,26 %, Viohalco -1,08 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.