Wie KI die Zukunft der Arbeit neu definiert (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund
auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse
und Technologie neu aufstellen.
Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu
entstehen oder wegfallen; zugleich verlieren rund 40 Prozent der heute
geforderten Fähigkeiten an Relevanz. 63 Prozent der Arbeitgeber nennen fehlende
Skills als größte Hürde ihrer Transformation. Statische Jobrollen weichen
dynamischen Skills, die von der KI in Echtzeit erkannt, abgebildet und verwaltet
werden müssen. Unternehmen stehen damit unter Zugzwang: Sie müssen HR als
Kernaufgabe verstehen, genauso wie Change Management und Training der
Mitarbeitenden im Umgang mit KI. Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, weil sie
Routineaufgaben automatisieren, Lernprozesse personalisieren und Skills
transparent machen kann. Doch ohne Akzeptanz und Befähigung der Mitarbeitenden
bleibt das Potenzial der KI ungenutzt. Wie das gelingt, erläutern Thorsten Rusch
und Dr. Sebastian Duda von Cornerstone.
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, HR mit Künstlicher Intelligenz neu
auszurichten?
Fachkräftemangel, demografischer Wandel und steigender Produktivitätsdruck
treffen zugleich aufeinander. Unternehmen müssen mit denselben Ressourcen mehr
Wirkung erzielen. Wer KI jetzt konsequent verankert, verwandelt Druck in
Produktivität - wer zögert, verliert Tempo und Talente. Die Technologie ist
längst vorhanden, 2025 wird zum Jahr der Umsetzung. Wer abwartet, riskiert
Schatten-IT, wenn Mitarbeitende auf private Tools ausweichen.
Welche Rolle hat HR in dieser Transformation?
HR wird zum Architekten der Produktivität. Es treibt das notwendige Change
Management in den Köpfen der Mitarbeitenden, schafft Transparenz über Skills und
befähigt Mitarbeitende mit relevanten Skills, um die Transformation zu meistern.
An die Stelle von starren Zuweisungen treten personalisierte Lernangebote. HR
gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt
Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.
Wie erkennen Unternehmen Skill-Gaps und planen ihre Workforce?
Die KI-gestützte Skills Intelligence macht Skills sichtbar und zeigt Lücken im
Vergleich zum Markt. Cornerstone verarbeitet dafür täglich riesige Mengen an
Profil- und Arbeitsmarktdaten aus mehr als 180 Ländern und erstellt dynamische
Skill-Landkarten. So können HR-Teams proaktiv entscheiden: Upskilling, interne
Mobilität oder Recruiting - bevor Projekte ins Stocken geraten.
Warum ist AI Fluency entscheidend?
Die größte Hürde ist nicht die Technik, sondern das Wissen im Umgang damit. 57
Prozent der Beschäftigten haben bislang kein formales KI-Training erhalten, 40
Prozent wünschen sich aktive Unterstützung durch Führungskräfte.
AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und
rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.
Wie unterstützen die Cornerstone Galaxy AI Agents konkret?
Admin Agents übernehmen Zuweisungen, Compliance-Monitoring, Übersetzungen und
Reporting. Learning Agents entwickeln Lernpfade, abgestimmt auf Rolle, Projekt
oder Skill-Gap. Content Agents kuratieren vorhandene Inhalte und machen sie
interaktiver. Dank Integration von Cornerstone Lösungen in Microsoft Teams,
Outlook, PowerPoint, Salesforce und den Browser greifen Mitarbeitende direkt im
Arbeitsfluss darauf zu. Das Ergebnis: weniger Nacharbeit, schnelleres
Onboarding, relevantere Weiterbildung. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Vertrieb
entsteht der Lernpfad automatisch - die Zeit bis zur ersten qualifizierten
Produktdemo verkürzt sich so deutlich.
Wie sieht eine erfolgreiche HR-Strategie in Zukunft aus?
Die Zukunft heißt Human plus AI. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinen,
Menschen bringen Kontext, Empathie und Entscheidungen ein. Erfolgreiches HR
orchestriert eine integrierte Plattform statt isolierter Tools, definiert
Governance und steuert Wirkung über klare Kennzahlen - etwa
Automatisierungsquoten, Time-to-Competency oder interne Besetzungen.
Kontinuierlicher Change und AI Fluency verankern dies im Alltag. Cornerstone
unterstützt Unternehmen dabei, diese Transformation pragmatisch zu gestalten -
mit skalierbaren AI Agents, integrierter Skills Intelligence und Programmen zur
schnellen Befähigung der Mitarbeitenden. So wird aus technologischem Potenzial
konkrete Produktivität im HR-Alltag.
Weitere Informationen:
Cornerstone entwickelt sichere, ethische und skalierbare KI-Lösungen für die
Personalentwicklung, um Unternehmen auf dem Weg der KI-gestützten
Workforce-Transformation zu unterstützen.
https://www.cornerstoneondemand.com/de/
Pressekontakt:
Cornerstone OnDemand Germany GmbH
Flughafenstr. 103
40474 Düsseldorf
Marie Fröhlich
M: mailto:cornerstone@laika.berlin
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159702/6138633
OTS: Cornerstone OnDemand Germany GmbH
