    Wie KI die Zukunft der Arbeit neu definiert (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund
    auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse
    und Technologie neu aufstellen.

    Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu
    entstehen oder wegfallen; zugleich verlieren rund 40 Prozent der heute
    geforderten Fähigkeiten an Relevanz. 63 Prozent der Arbeitgeber nennen fehlende
    Skills als größte Hürde ihrer Transformation. Statische Jobrollen weichen
    dynamischen Skills, die von der KI in Echtzeit erkannt, abgebildet und verwaltet
    werden müssen. Unternehmen stehen damit unter Zugzwang: Sie müssen HR als
    Kernaufgabe verstehen, genauso wie Change Management und Training der
    Mitarbeitenden im Umgang mit KI. Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, weil sie
    Routineaufgaben automatisieren, Lernprozesse personalisieren und Skills
    transparent machen kann. Doch ohne Akzeptanz und Befähigung der Mitarbeitenden
    bleibt das Potenzial der KI ungenutzt. Wie das gelingt, erläutern Thorsten Rusch
    und Dr. Sebastian Duda von Cornerstone.

    Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, HR mit Künstlicher Intelligenz neu
    auszurichten?

    Fachkräftemangel, demografischer Wandel und steigender Produktivitätsdruck
    treffen zugleich aufeinander. Unternehmen müssen mit denselben Ressourcen mehr
    Wirkung erzielen. Wer KI jetzt konsequent verankert, verwandelt Druck in
    Produktivität - wer zögert, verliert Tempo und Talente. Die Technologie ist
    längst vorhanden, 2025 wird zum Jahr der Umsetzung. Wer abwartet, riskiert
    Schatten-IT, wenn Mitarbeitende auf private Tools ausweichen.

    Welche Rolle hat HR in dieser Transformation?

    HR wird zum Architekten der Produktivität. Es treibt das notwendige Change
    Management in den Köpfen der Mitarbeitenden, schafft Transparenz über Skills und
    befähigt Mitarbeitende mit relevanten Skills, um die Transformation zu meistern.
    An die Stelle von starren Zuweisungen treten personalisierte Lernangebote. HR
    gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt
    Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.

    Wie erkennen Unternehmen Skill-Gaps und planen ihre Workforce?

    Die KI-gestützte Skills Intelligence macht Skills sichtbar und zeigt Lücken im
    Vergleich zum Markt. Cornerstone verarbeitet dafür täglich riesige Mengen an
    Profil- und Arbeitsmarktdaten aus mehr als 180 Ländern und erstellt dynamische
    Skill-Landkarten. So können HR-Teams proaktiv entscheiden: Upskilling, interne
    Mobilität oder Recruiting - bevor Projekte ins Stocken geraten.

    Warum ist AI Fluency entscheidend?

    Die größte Hürde ist nicht die Technik, sondern das Wissen im Umgang damit. 57
    Prozent der Beschäftigten haben bislang kein formales KI-Training erhalten, 40
    Prozent wünschen sich aktive Unterstützung durch Führungskräfte.
    AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und
    rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.

    Wie unterstützen die Cornerstone Galaxy AI Agents konkret?

    Admin Agents übernehmen Zuweisungen, Compliance-Monitoring, Übersetzungen und
    Reporting. Learning Agents entwickeln Lernpfade, abgestimmt auf Rolle, Projekt
    oder Skill-Gap. Content Agents kuratieren vorhandene Inhalte und machen sie
    interaktiver. Dank Integration von Cornerstone Lösungen in Microsoft Teams,
    Outlook, PowerPoint, Salesforce und den Browser greifen Mitarbeitende direkt im
    Arbeitsfluss darauf zu. Das Ergebnis: weniger Nacharbeit, schnelleres
    Onboarding, relevantere Weiterbildung. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Vertrieb
    entsteht der Lernpfad automatisch - die Zeit bis zur ersten qualifizierten
    Produktdemo verkürzt sich so deutlich.

    Wie sieht eine erfolgreiche HR-Strategie in Zukunft aus?

    Die Zukunft heißt Human plus AI. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinen,
    Menschen bringen Kontext, Empathie und Entscheidungen ein. Erfolgreiches HR
    orchestriert eine integrierte Plattform statt isolierter Tools, definiert
    Governance und steuert Wirkung über klare Kennzahlen - etwa
    Automatisierungsquoten, Time-to-Competency oder interne Besetzungen.
    Kontinuierlicher Change und AI Fluency verankern dies im Alltag. Cornerstone
    unterstützt Unternehmen dabei, diese Transformation pragmatisch zu gestalten -
    mit skalierbaren AI Agents, integrierter Skills Intelligence und Programmen zur
    schnellen Befähigung der Mitarbeitenden. So wird aus technologischem Potenzial
    konkrete Produktivität im HR-Alltag.

    Weitere Informationen:

    Cornerstone entwickelt sichere, ethische und skalierbare KI-Lösungen für die
    Personalentwicklung, um Unternehmen auf dem Weg der KI-gestützten
    Workforce-Transformation zu unterstützen.
    https://www.cornerstoneondemand.com/de/

