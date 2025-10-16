Wie KI die Zukunft der Arbeit neu definiert (FOTO)

MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.





MSFT / WEEK / NASDAQ / 26-08-2025





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250826214446-msft-week-nasdaq.jpg





Fühlt sich jetzt natürlich ein wenig früh an, aber für Anleger die diese Aktie unbedingt im Depot haben möchten, wäre schon jetzt ein Zeitpunkt, um den kleinen Zeh in die Türe zu stellen, da die Preismarke um 500$ durchaus als Unterstützung interpretiert werden kann. Ist jetzt ein sehr rudimentärer Chart, aber wichtig wäre diese Preismarke im Kontext eine "Wochenbasis" zu sehen. Insofern wäre es interessant und natürlich wichtig, ob und wo genau die Bullen diese Korrektur zum Wochenende stoppen können? Immerhin sehen wir ein Stück weiter unten bei (475$-465$) eine starke Unterstützungszone, die, sollte sie angelaufen werden, wohl eine hohe Relevanz entwickeln würde. Spätestens hier sollte man die Geldtasche ein gutes Stück lockern, da diese Preisregion für mich selbst mehr als attraktiv wirkt, was aber jeder für sich und seine eigenen Investitionspläne entscheiden muss.





Es bleibt ja alles wie immer, dass ich keine Kauf/Handelsempfehlungen ausspreche, sondern lediglich "Szenarien" entwerfe, die eine Chance auf Verwirklichung haben könnten. Sollte ich die Notwendigkeit sehen, werde ich noch einen Chart in einem tieferen Zeitfenster einstellen, damit wir eventuell einige Details mehr sehen, so es sie denn gibt.