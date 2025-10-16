    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSeer Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Seer Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit KI die Zukunft der Luftfahrt gestalten (FOTO)

    Raunheim (ots) - Vom Klemmbrett zur KI: Wie die Luftfahrtindustrie ihre Abläufe
    neu erfindet.

    Flughäfen sind Hochleistungsmaschinen - und der Turnaround ist ihr Herzschlag:
    Im kurzen Zeitfenster zwischen der Landung eines Flugzeugs und dem Abflug zum
    nächsten Ziel müssen eine Vielzahl von Aufgaben wie das Ein- und Aussteigen der
    Passagiere, das Be- und Entladen von Gepäck, die Reinigung, das Betanken sowie
    Sicherheitschecks perfekt ineinandergreifen. Viele Prozessschritte, die zwar z.
    T. auch digital ablaufen, hängen weiterhin vom menschlichen Input ab. Vergessene
    Rückmeldungen sind alltäglich, Informationen werden geschönt, und die
    tatsächliche Lage erfährt man oft erst am Telefon. Das ist keine Basis für ein
    wirksames Steering, sondern ein Nährboden für Verzögerungen, die erhebliche
    Kosten nach sich ziehen und zudem zu Anschlussproblemen und Kettenreaktionen bei
    anderen Flügen führen. Hier setzt der Bedarf an innovativen KI-Lösungen an: Mit
    intelligenten Systemen, die die komplexen Abläufe am Boden nicht nur in Echtzeit
    überwachen, sondern auch vorausschauend steuern können.

    Im Gespräch mit Christian Ritter, Head of Product und Manuel van Esch,
    Geschäftsführer bei zeroG. Die Tochtergesellschaft der Lufthansa Systems
    entwickelt datengetriebene, KI- und maschinelle Lernlösungen in der Luftfahrt,
    die Airlines Wettbewerbsvorteile bringen, Kosten senken und Prozesse optimieren.

    Herr van Esch, Herr Ritter, wo sehen Sie aktuell den größten Hebel, um die
    Bodenprozesse am Flughafen besser zu gestalten?

    Van Esch: Viele Flughafenprozesse sind noch analog, vorhandene digitale Lösungen
    oft isoliert und nicht vernetzt. Der entscheidende Hebel liegt in der
    datengetriebenen Transparenz. Dazu kommt die KI, die Datenströme zusammenführt,
    Muster bzw. Musterabweichungen erkennt und so den Turnaround proaktiv steuern
    kann. Genau darauf baut unser Projekt "seer" auf, lokal und einzigartig hier in
    Hessen entwickelt.

    Ritter: Die seer Airport Intelligence Suite
    (https://www.zerog.aero/products/seer) , die wir als Lösung zusammen mit dem
    Flughafen Frankfurt und der Lufthansa-Gruppe entwickelt haben, ist eine
    kamerabasierte Computer-Vision-Lösung, die KI nutzt, um Echtzeitdaten voll
    automatisiert von Flugzeugpositionen zu erfassen und zu analysieren. Jeder
    Schritt der Flugzeugabfertigung, vom Andocken der Fluggastbrücke bis zur
    Gepäckverladung und Betankung, wird von Kameras erfasst. Die KI versieht die
    Abläufe automatisiert mit Zeitstempeln, sodass ein einheitliches transparentes
    Lagebild aller Bodenprozesse entsteht. Digitale Assistenten ersetzen
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mit KI die Zukunft der Luftfahrt gestalten (FOTO) Vom Klemmbrett zur KI: Wie die Luftfahrtindustrie ihre Abläufe neu erfindet. Flughäfen sind Hochleistungsmaschinen - und der Turnaround ist ihr Herzschlag: Im kurzen Zeitfenster zwischen der Landung eines Flugzeugs und dem Abflug zum nächsten Ziel …