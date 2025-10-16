    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Es geht um Intelligenz im Allgemeinen (FOTO)

    München (ots) - Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95 % der Pilotprojekte mit
    generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70 - 90 % aller
    KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst - oder daran,
    wie wir versuchen, sie einzusetzen?

    Jede Organisation trägt ungenutzte Intelligenz in sich - in ihren Daten und
    Dashboards, im Urteilsvermögen der Mitarbeitenden, im über Jahrzehnte
    gewachsenen Erfahrungswissen und in Prozessen, die den Betrieb am Laufen halten.
    Diese Intelligenz ist ihr wertvollstes Kapital. Doch sie bleibt oft in Silos
    eingeschlossen, in starren Workflows vergraben oder geht im operativen Rauschen
    unter. Die KI-Revolution verspricht Transformation. Aber warum sollte man
    zerstören, was das Unternehmen einzigartig macht?

    Leistung steigern durch gezielte Intelligenznutzung

    Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in der
    Art, wie KI in bestehende Strukturen eingebettet wird. Erfolgreiche Initiativen
    verbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden ("Human Intelligence"), das
    unternehmensweite Prozesswissen ("Enterprise Intelligence") und die verfügbaren
    Daten ("Data Intelligence") mit adaptiven KI-Modellen ("Artificial
    Intelligence"). Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die reale
    Geschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundierter
    machen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sich
    Ergebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen. Organisationen, die diesen Ansatz
    verfolgen, berichten von rund 20 % Produktivitätssteigerung - und das, ohne dass
    dafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.

    Nicht nur die internen Abläufe profitieren

    Wer KI gezielt einsetzt, kann auch schneller auf Marktveränderungen reagieren.
    Trends, Kundenfeedback und operative Kennzahlen lassen sich unmittelbar in
    Entscheidungen einfließen, wodurch Unternehmen flexibler und resilienter werden.
    Diese Verbindung von menschlichem Urteilsvermögen, strukturiertem Wissen und
    datengetriebenen Analysen ist der Kern dessen, was Experten als "Fluidic
    Intelligence" bezeichnen - ein Ansatz, der den Wert der KI real messbar macht,
    ohne dass die Organisation disruptiv verändert werden muss.

    Das KI-Paradox

    Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig - doch ihr echter Unternehmenswert
    bleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte,
    Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisse
    überschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Man
    steckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis?
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nagarro. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Es geht um Intelligenz im Allgemeinen (FOTO) Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95 % der Pilotprojekte mit generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70 - 90 % aller KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst - oder daran, wie wir versuchen, sie …