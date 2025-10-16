Es geht um Intelligenz im Allgemeinen (FOTO)
München (ots) - Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95 % der Pilotprojekte mit
generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70 - 90 % aller
KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst - oder daran,
wie wir versuchen, sie einzusetzen?
Jede Organisation trägt ungenutzte Intelligenz in sich - in ihren Daten und
Dashboards, im Urteilsvermögen der Mitarbeitenden, im über Jahrzehnte
gewachsenen Erfahrungswissen und in Prozessen, die den Betrieb am Laufen halten.
Diese Intelligenz ist ihr wertvollstes Kapital. Doch sie bleibt oft in Silos
eingeschlossen, in starren Workflows vergraben oder geht im operativen Rauschen
unter. Die KI-Revolution verspricht Transformation. Aber warum sollte man
zerstören, was das Unternehmen einzigartig macht?
Leistung steigern durch gezielte Intelligenznutzung
Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in der
Art, wie KI in bestehende Strukturen eingebettet wird. Erfolgreiche Initiativen
verbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden ("Human Intelligence"), das
unternehmensweite Prozesswissen ("Enterprise Intelligence") und die verfügbaren
Daten ("Data Intelligence") mit adaptiven KI-Modellen ("Artificial
Intelligence"). Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die reale
Geschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundierter
machen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sich
Ergebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen. Organisationen, die diesen Ansatz
verfolgen, berichten von rund 20 % Produktivitätssteigerung - und das, ohne dass
dafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.
Nicht nur die internen Abläufe profitieren
Wer KI gezielt einsetzt, kann auch schneller auf Marktveränderungen reagieren.
Trends, Kundenfeedback und operative Kennzahlen lassen sich unmittelbar in
Entscheidungen einfließen, wodurch Unternehmen flexibler und resilienter werden.
Diese Verbindung von menschlichem Urteilsvermögen, strukturiertem Wissen und
datengetriebenen Analysen ist der Kern dessen, was Experten als "Fluidic
Intelligence" bezeichnen - ein Ansatz, der den Wert der KI real messbar macht,
ohne dass die Organisation disruptiv verändert werden muss.
Das KI-Paradox
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig - doch ihr echter Unternehmenswert
bleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte,
Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisse
überschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Man
steckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis?
