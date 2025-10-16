Es geht um Intelligenz im Allgemeinen (FOTO)

München (ots) - Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95 % der Pilotprojekte mit

generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70 - 90 % aller

KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst - oder daran,

wie wir versuchen, sie einzusetzen?



Jede Organisation trägt ungenutzte Intelligenz in sich - in ihren Daten und

Dashboards, im Urteilsvermögen der Mitarbeitenden, im über Jahrzehnte

gewachsenen Erfahrungswissen und in Prozessen, die den Betrieb am Laufen halten.

Diese Intelligenz ist ihr wertvollstes Kapital. Doch sie bleibt oft in Silos

eingeschlossen, in starren Workflows vergraben oder geht im operativen Rauschen

unter. Die KI-Revolution verspricht Transformation. Aber warum sollte man

zerstören, was das Unternehmen einzigartig macht?









Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in der

Art, wie KI in bestehende Strukturen eingebettet wird. Erfolgreiche Initiativen

verbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden ("Human Intelligence"), das

unternehmensweite Prozesswissen ("Enterprise Intelligence") und die verfügbaren

Daten ("Data Intelligence") mit adaptiven KI-Modellen ("Artificial

Intelligence"). Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die reale

Geschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundierter

machen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sich

Ergebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen. Organisationen, die diesen Ansatz

verfolgen, berichten von rund 20 % Produktivitätssteigerung - und das, ohne dass

dafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.



Nicht nur die internen Abläufe profitieren



Wer KI gezielt einsetzt, kann auch schneller auf Marktveränderungen reagieren.

Trends, Kundenfeedback und operative Kennzahlen lassen sich unmittelbar in

Entscheidungen einfließen, wodurch Unternehmen flexibler und resilienter werden.

Diese Verbindung von menschlichem Urteilsvermögen, strukturiertem Wissen und

datengetriebenen Analysen ist der Kern dessen, was Experten als "Fluidic

Intelligence" bezeichnen - ein Ansatz, der den Wert der KI real messbar macht,

ohne dass die Organisation disruptiv verändert werden muss.



Das KI-Paradox



Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig - doch ihr echter Unternehmenswert

bleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte,

Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisse

überschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Man

steckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis? Seite 1 von 2 Seite 2 ►



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Nagarro - Die Tochter verlässt das Haus Nagarro -0,28 % Aktie 17 Aufrufe heute invest63 gestern 09:15

Leistung steigern durch gezielte IntelligenznutzungDer entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in derArt, wie KI in bestehende Strukturen eingebettet wird. Erfolgreiche Initiativenverbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden ("Human Intelligence"), dasunternehmensweite Prozesswissen ("Enterprise Intelligence") und die verfügbarenDaten ("Data Intelligence") mit adaptiven KI-Modellen ("ArtificialIntelligence"). Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die realeGeschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundiertermachen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sichErgebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen. Organisationen, die diesen Ansatzverfolgen, berichten von rund 20 % Produktivitätssteigerung - und das, ohne dassdafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.Nicht nur die internen Abläufe profitierenWer KI gezielt einsetzt, kann auch schneller auf Marktveränderungen reagieren.Trends, Kundenfeedback und operative Kennzahlen lassen sich unmittelbar inEntscheidungen einfließen, wodurch Unternehmen flexibler und resilienter werden.Diese Verbindung von menschlichem Urteilsvermögen, strukturiertem Wissen unddatengetriebenen Analysen ist der Kern dessen, was Experten als "FluidicIntelligence" bezeichnen - ein Ansatz, der den Wert der KI real messbar macht,ohne dass die Organisation disruptiv verändert werden muss.Das KI-ParadoxKünstliche Intelligenz ist allgegenwärtig - doch ihr echter Unternehmenswertbleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte,Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisseüberschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Mansteckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis?