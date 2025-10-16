6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten

WIESBADEN (ots) -



- Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 %

- Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber Vorjahresmonat

gestiegen



Für einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause nicht

selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten 5,3 Millionen Menschen hierzulande in

Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus

finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten konnten. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen

(EU-SILC) mitteilt, betraf dies rund 6,3 % der Bevölkerung. Der Anteil ist

gegenüber dem Jahr 2023 zurückgegangen. Damals hatte er bei 8,2 % gelegen.





EU-weit knapp jede zehnte Person betroffenMit einem Bevölkerungsanteil von 6,3 % liegt Deutschland unter demEU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen Jahr 9,2 %der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell nicht in der Lage, ihreWohnung angemessen warm zu halten. Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber2023 zurück, als er bei 10,6 % gelegen hatte. Am häufigsten gaben 2024 Menschenin Bulgarien und Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zukönnen: Dort war knapp jede oder jeder Fünfte (19,0 %) betroffen. Es folgteLitauen mit 18,0 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (2,7 %) sowie inSlowenien und Polen (je 3,3 %).Preise für Haushaltsenergie zuletzt gesunkenDie Preise für Haushaltsenergie sind zu Beginn der aktuellen Heizsaisonniedriger als ein Jahr zuvor. Im September 2025 mussten Verbraucherinnen undVerbraucher dafür 1,9 % weniger zahlen als im Vorjahresmonat. Zum Vergleich: DieVerbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,4 % zu. Im Zuge derEnergiekrise waren die Preise für Haushaltsenergie jedoch stark angestiegen. Von2020 bis 2024 legten sie um 50,3 % zu und damit deutlich stärker als dieVerbraucherpreise insgesamt (+19,3 %).Erdgas und leichtes Heizöl mit Preissteigerungen gegenüber dem VorjahresmonatJe nach Art der Heizung sind die privaten Haushalte unterschiedlich stark vonden Preisentwicklungen betroffen. Erdgas als am weitesten verbreiteterHeizenergieträger verteuerte sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonatum 0,7 %. Auch leichtes Heizöl verzeichnete erstmals seit Juli 2024 einenleichten Preisanstieg (+0,1 %). Profitieren konnten Verbraucherinnen undVerbraucher von günstigeren Preisen für Fernwärme (-2,2 %). Auch Brennholz,Holzpellets oder andere feste Brennstoffe (-1,8 %) und Strom (-1,6 %)verbilligten sich gegenüber September 2024.Preise für leichtes Heizöl von 2020 bis 2024 fast verdoppelt