    6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten

    WIESBADEN (ots) -

    - Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 %
    - Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber Vorjahresmonat
    gestiegen

    Für einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause nicht
    selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten 5,3 Millionen Menschen hierzulande in
    Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus
    finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten konnten. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen
    (EU-SILC) mitteilt, betraf dies rund 6,3 % der Bevölkerung. Der Anteil ist
    gegenüber dem Jahr 2023 zurückgegangen. Damals hatte er bei 8,2 % gelegen.

    EU-weit knapp jede zehnte Person betroffen

    Mit einem Bevölkerungsanteil von 6,3 % liegt Deutschland unter dem
    EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen Jahr 9,2 %
    der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell nicht in der Lage, ihre
    Wohnung angemessen warm zu halten. Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber
    2023 zurück, als er bei 10,6 % gelegen hatte. Am häufigsten gaben 2024 Menschen
    in Bulgarien und Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu
    können: Dort war knapp jede oder jeder Fünfte (19,0 %) betroffen. Es folgte
    Litauen mit 18,0 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (2,7 %) sowie in
    Slowenien und Polen (je 3,3 %).

    Preise für Haushaltsenergie zuletzt gesunken

    Die Preise für Haushaltsenergie sind zu Beginn der aktuellen Heizsaison
    niedriger als ein Jahr zuvor. Im September 2025 mussten Verbraucherinnen und
    Verbraucher dafür 1,9 % weniger zahlen als im Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die
    Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,4 % zu. Im Zuge der
    Energiekrise waren die Preise für Haushaltsenergie jedoch stark angestiegen. Von
    2020 bis 2024 legten sie um 50,3 % zu und damit deutlich stärker als die
    Verbraucherpreise insgesamt (+19,3 %).

    Erdgas und leichtes Heizöl mit Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresmonat

    Je nach Art der Heizung sind die privaten Haushalte unterschiedlich stark von
    den Preisentwicklungen betroffen. Erdgas als am weitesten verbreiteter
    Heizenergieträger verteuerte sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat
    um 0,7 %. Auch leichtes Heizöl verzeichnete erstmals seit Juli 2024 einen
    leichten Preisanstieg (+0,1 %). Profitieren konnten Verbraucherinnen und
    Verbraucher von günstigeren Preisen für Fernwärme (-2,2 %). Auch Brennholz,
    Holzpellets oder andere feste Brennstoffe (-1,8 %) und Strom (-1,6 %)
    verbilligten sich gegenüber September 2024.

    Preise für leichtes Heizöl von 2020 bis 2024 fast verdoppelt
