6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
WIESBADEN (ots) -
- Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 %
- Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber Vorjahresmonat
gestiegen
Für einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause nicht
selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten 5,3 Millionen Menschen hierzulande in
Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus
finanziellen Gründen nicht angemessen warm halten konnten. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen
(EU-SILC) mitteilt, betraf dies rund 6,3 % der Bevölkerung. Der Anteil ist
gegenüber dem Jahr 2023 zurückgegangen. Damals hatte er bei 8,2 % gelegen.
EU-weit knapp jede zehnte Person betroffen
Mit einem Bevölkerungsanteil von 6,3 % liegt Deutschland unter dem
EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen Jahr 9,2 %
der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell nicht in der Lage, ihre
Wohnung angemessen warm zu halten. Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber
2023 zurück, als er bei 10,6 % gelegen hatte. Am häufigsten gaben 2024 Menschen
in Bulgarien und Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu
können: Dort war knapp jede oder jeder Fünfte (19,0 %) betroffen. Es folgte
Litauen mit 18,0 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (2,7 %) sowie in
Slowenien und Polen (je 3,3 %).
Preise für Haushaltsenergie zuletzt gesunken
Die Preise für Haushaltsenergie sind zu Beginn der aktuellen Heizsaison
niedriger als ein Jahr zuvor. Im September 2025 mussten Verbraucherinnen und
Verbraucher dafür 1,9 % weniger zahlen als im Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die
Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,4 % zu. Im Zuge der
Energiekrise waren die Preise für Haushaltsenergie jedoch stark angestiegen. Von
2020 bis 2024 legten sie um 50,3 % zu und damit deutlich stärker als die
Verbraucherpreise insgesamt (+19,3 %).
Erdgas und leichtes Heizöl mit Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresmonat
Je nach Art der Heizung sind die privaten Haushalte unterschiedlich stark von
den Preisentwicklungen betroffen. Erdgas als am weitesten verbreiteter
Heizenergieträger verteuerte sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat
um 0,7 %. Auch leichtes Heizöl verzeichnete erstmals seit Juli 2024 einen
leichten Preisanstieg (+0,1 %). Profitieren konnten Verbraucherinnen und
Verbraucher von günstigeren Preisen für Fernwärme (-2,2 %). Auch Brennholz,
Holzpellets oder andere feste Brennstoffe (-1,8 %) und Strom (-1,6 %)
verbilligten sich gegenüber September 2024.
Preise für leichtes Heizöl von 2020 bis 2024 fast verdoppelt
