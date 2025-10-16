Smartphone-Hersteller emporia aus Österreich investiert zwei Millionen Euro in das EU-Energielabel

Linz/Frankfurt (ots) - Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von strengen

Zulassungsbestimmungen für Handys



Bei Waschmaschinen und Kühlschränken ist das EU-Energielabel schon lange

bekannt. Seit Sommer dieses Jahres sind auch Smartphone-Hersteller verpflichtet,

den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit nachzuweisen, wenn sie ihre Geräte

im EU-Raum verkaufen wollen.



"Das war ein Kraftakt sondergleichen", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und

Geschäftsführerin der europäischen Smartphone Company emporia, "der gesamte

Prozess hat uns rund zwei Millionen Euro gekostet, keine Kleinigkeit für ein

mittelständisches, österreichisches Unternehmen."





Neben der Energieeffizienz werden mit dem EU-Energielabel anhand einer Skala von

A (sehr gut) bis G auch Langlebigkeit und Reparierbarkeit bewertet. Der QR-Code

am Label führt geradewegs zur Internetseite, wo die Details zum Produkt

angeführt sind.



Trotz des enormen Aufwands in der Softwareentwicklung, im Hardware-Engineering

und im Produktmanagement ist Eveline Pupeter überzeugt, dass das Energielabel

ein wichtiger Schritt in Richtung noch mehr Umweltbewusstsein ist. "Das

EU-Energielabel ist eine Investition in die Zukunft, die es emporia ermöglicht,

sich weiterhin als europäischer Hersteller gegen Produzenten aus Asien oder USA

behaupten zu können."



Profiteure von diesem Label sind in jedem Fall die Konsumentinnen und

Konsumenten. So kann man am Energielabel etwa sofort ablesen, wie viele

Ladezyklen die Batterie überdauert, wie gut oder schlecht sich das Smartphone

reparieren lässt oder ob es dicht bleibt, wenn es mit Wasser in Berührung kommt.



Tipp: Auf der Homepage https://eprel.ec.europa.eu kann man neben Smartphones und

Tablets jede Menge Haushaltsgeräte bis hin zu Heizgeräten und Autoreifen auf

ihre Energieeffizienz überprüfen und vergleichen.



