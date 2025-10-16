Smartphone-Hersteller emporia aus Österreich investiert zwei Millionen Euro in das EU-Energielabel
Linz/Frankfurt (ots) - Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von strengen
Zulassungsbestimmungen für Handys
Bei Waschmaschinen und Kühlschränken ist das EU-Energielabel schon lange
bekannt. Seit Sommer dieses Jahres sind auch Smartphone-Hersteller verpflichtet,
den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit nachzuweisen, wenn sie ihre Geräte
im EU-Raum verkaufen wollen.
"Das war ein Kraftakt sondergleichen", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und
Geschäftsführerin der europäischen Smartphone Company emporia, "der gesamte
Prozess hat uns rund zwei Millionen Euro gekostet, keine Kleinigkeit für ein
mittelständisches, österreichisches Unternehmen."
Neben der Energieeffizienz werden mit dem EU-Energielabel anhand einer Skala von
A (sehr gut) bis G auch Langlebigkeit und Reparierbarkeit bewertet. Der QR-Code
am Label führt geradewegs zur Internetseite, wo die Details zum Produkt
angeführt sind.
Trotz des enormen Aufwands in der Softwareentwicklung, im Hardware-Engineering
und im Produktmanagement ist Eveline Pupeter überzeugt, dass das Energielabel
ein wichtiger Schritt in Richtung noch mehr Umweltbewusstsein ist. "Das
EU-Energielabel ist eine Investition in die Zukunft, die es emporia ermöglicht,
sich weiterhin als europäischer Hersteller gegen Produzenten aus Asien oder USA
behaupten zu können."
Profiteure von diesem Label sind in jedem Fall die Konsumentinnen und
Konsumenten. So kann man am Energielabel etwa sofort ablesen, wie viele
Ladezyklen die Batterie überdauert, wie gut oder schlecht sich das Smartphone
reparieren lässt oder ob es dicht bleibt, wenn es mit Wasser in Berührung kommt.
Tipp: Auf der Homepage https://eprel.ec.europa.eu kann man neben Smartphones und
Tablets jede Menge Haushaltsgeräte bis hin zu Heizgeräten und Autoreifen auf
ihre Energieeffizienz überprüfen und vergleichen.
Pressekontakt:
emporia Telecom
Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman
Telefon: +43 670 7010 322
E-Mail: mailto:Walter.Deil@emporiamobile.com
Website: https://www.emporiamobile.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/6138646
OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG
