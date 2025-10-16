    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smartphone-Hersteller emporia aus Österreich investiert zwei Millionen Euro in das EU-Energielabel

    Linz/Frankfurt (ots) - Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von strengen
    Zulassungsbestimmungen für Handys

    Bei Waschmaschinen und Kühlschränken ist das EU-Energielabel schon lange
    bekannt. Seit Sommer dieses Jahres sind auch Smartphone-Hersteller verpflichtet,
    den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit nachzuweisen, wenn sie ihre Geräte
    im EU-Raum verkaufen wollen.

    "Das war ein Kraftakt sondergleichen", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und
    Geschäftsführerin der europäischen Smartphone Company emporia, "der gesamte
    Prozess hat uns rund zwei Millionen Euro gekostet, keine Kleinigkeit für ein
    mittelständisches, österreichisches Unternehmen."

    Neben der Energieeffizienz werden mit dem EU-Energielabel anhand einer Skala von
    A (sehr gut) bis G auch Langlebigkeit und Reparierbarkeit bewertet. Der QR-Code
    am Label führt geradewegs zur Internetseite, wo die Details zum Produkt
    angeführt sind.

    Trotz des enormen Aufwands in der Softwareentwicklung, im Hardware-Engineering
    und im Produktmanagement ist Eveline Pupeter überzeugt, dass das Energielabel
    ein wichtiger Schritt in Richtung noch mehr Umweltbewusstsein ist. "Das
    EU-Energielabel ist eine Investition in die Zukunft, die es emporia ermöglicht,
    sich weiterhin als europäischer Hersteller gegen Produzenten aus Asien oder USA
    behaupten zu können."

    Profiteure von diesem Label sind in jedem Fall die Konsumentinnen und
    Konsumenten. So kann man am Energielabel etwa sofort ablesen, wie viele
    Ladezyklen die Batterie überdauert, wie gut oder schlecht sich das Smartphone
    reparieren lässt oder ob es dicht bleibt, wenn es mit Wasser in Berührung kommt.

    Tipp: Auf der Homepage https://eprel.ec.europa.eu kann man neben Smartphones und
    Tablets jede Menge Haushaltsgeräte bis hin zu Heizgeräten und Autoreifen auf
    ihre Energieeffizienz überprüfen und vergleichen.

    Pressekontakt:

    emporia Telecom
    Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman
    Telefon: +43 670 7010 322
    E-Mail: mailto:Walter.Deil@emporiamobile.com
    Website: https://www.emporiamobile.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/6138646
    OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Smartphone-Hersteller emporia aus Österreich investiert zwei Millionen Euro in das EU-Energielabel Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von strengen Zulassungsbestimmungen für Handys Bei Waschmaschinen und Kühlschränken ist das EU-Energielabel schon lange bekannt. Seit Sommer dieses Jahres sind auch Smartphone-Hersteller verpflichtet, den …