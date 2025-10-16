Humanoid Global berichtet über Fortschritte beim Flaggschiffprojekt von Cartwheel Robotics, dem Humanoiden Yogi

Vancouver, BC & Reno, Nevada – 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ( CSE: ROBO , FWB: 0XM1 , OTCQB: RBOHF ), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, gibt ein Update von Cartwheel Robotics Inc. („Cartwheel Robotics“) bekannt.

Cartwheel Robotics entwickelt den „Yogi“, eine verkörperte KI-Plattform, die sich natürlich bewegt, intuitiv reagiert und eine lebensechte, ansprechbare Präsenz in alltägliche Umgebungen bringt. Yogi ist aus medizinischem Silikon und anderen schützenden, weichen Materialien gefertigt, die Komfort und Sicherheit bieten. Yogi vereint präzisionsgefertigte Hochleistungsantriebe mit Überlastungsschutz mit einem modularen System austauschbarer Akkus und ermöglicht so einen zuverlässigen und langanhaltenden täglichen Betrieb.

„Cartwheel Robotics entwickelt Humanoide, die für eine echte menschliche Verbindung konzipiert sind“, kommentierte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Cartwheel Robotics stellt Vertrauen, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund und trägt so dazu bei, den Übergang von mechanischen Experimenten hin zu praktischer menschlicher Interaktion zu fördern. Sein Team hat bereits an mehreren Generationen humanoider Systeme mitgewirkt, und wir sind überzeugt, dass Cartwheel Robotics gut positioniert ist, um die nächste Generation mitzugestalten und die Robotik in Haushalte, an Arbeitsplätze und in die Unterhaltung zu bringen.“

Zu den jüngsten Fortschritten von Cartwheel Robotics bei Yogi gehört die Entwicklung einer proprietären humanoiden Plattform mit vollständiger Fertigungstiefe, die kundenspezifische Hardware, KI-Modelle, Bewegungssysteme und Software integriert. Um die Entwicklung und Erprobung in größerem Maßstab zu unterstützen, erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten nach Reno, Nevada, wo der Bau des Oddie-Werks im Januar 2026 fertiggestellt werden soll.

„Für uns besteht der beste Weg, humanoide Technologie in den Alltag zu bringen, darin, Roboter zu bauen, die sich echt menschlich bewegen, menschlich reagieren und Beziehungen aufbauen“, meinte Scott LaValley, CEO von Cartwheel Robotics. „Yogi ist nicht nur als Begleiter konzipiert, sondern als fähiger, intuitiver, ansprechbarer und zuverlässiger Assistent für leichte Aufgaben im Haushalt und am Arbeitsplatz. Dieser Ansatz fördert eine breitere Akzeptanz und spiegelt unser Ziel wider, eine humanoide KI zu entwickeln, die die Art und Weise verbessert, wie Menschen leben, arbeiten und füreinander sorgen.“