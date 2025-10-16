Pyramid AG: Millionenvertrag und optimistischer Ausblick bis 2025!
Ein Meilenstein für Pyramid Computer: Ein neuer Großauftrag über 100 Millionen Euro verspricht Wachstum und stärkt die Zukunftsprognosen des Unternehmens.
- Die Pyramid Computer GmbH hat einen mehrjährigen Rahmenvertrag im Volumen von über 100 Mio. EUR erhalten.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose der Pyramid AG für 2025 wurde angepasst: Umsatz von 75 bis 77 Mio. EUR und EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR.
- Die Anpassung der Prognose resultiert aus Verschiebungen von Großaufträgen und einer schlechten Auslastung der Faytech-Tochtergesellschaften in China.
- Der größte Einzelrahmenvertrag in der Unternehmensgeschichte wird voraussichtlich 2026 in die Fertigung starten und bis mindestens 2028 laufen.
- Für 2026 wird ein Umsatz von 92 bis 102 Mio. EUR und ein EBITDA von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR erwartet.
- Für 2027 wird eine weitere Umsatzsteigerung auf 115 bis 130 Mio. EUR bei einem EBITDA von 6,0 bis 7,5 Mio. EUR prognostiziert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Pyramid ist am 31.10.2025.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +14,17 % im
