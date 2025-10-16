Stille Lasten bei Lebensversicherern beachten

Berlin (ots) - Viele Lebensversicherungsgesellschaften schleppen seit der

Zinswende sogenannte "stille Lasten" in ihren Bilanzen. Sie haben in den letzten

20 Jahren in großem Stil in Anleihen mit niedrigen Zinssätzen investiert. Und

die sind nach den Zinssteigerungen in den letzten Jahren deutlich im Wert

gesunken. Folge: Die laufenden Erträge für den Bestand an Versicherungsverträgen

sind zu niedrig. Darauf weist das Verbraucherportal Vertragshilfe24.de hin.



Sechs Versicherungsgesellschaften mit hohen stillen Lasten





Eine aktuelle Studie des Analysehauses Metzler Ratings hat die Bilanzen von 2024der 28 größten deutschen Lebensversicherer unter die Lupe genommen. Am unterenEnde der Rangliste landeten Generali Deutschland, Zurich, Gothaer, Cosmos, LVMund LPV (vormals PB Leben). Diese sechs Lebensversicherer können selbst unterHinzurechnung der Zinszusatzreserve ihre stillen Lasten nicht ausgleichen. DieQuote ihrer Sicherheitsmittel liegt unter null.Sven Enger, früher Vorstand von Lebensversicherungen kennt das Problem:"Versicherer mit hohen stillen Lasten müssten die Kursverluste realisieren unddie Alt-Anleihen verkaufen, um den Erlös in höher rentierliche Papiere zustecken. Das würde jedoch die sowieso schon niedrige Rendite ihrer Policenzunächst noch weiter senken. Oder die Versicherer müssten viele neue Verträgeabschließen und das Geld aus diesem Neugeschäft in höher verzinste Anlagenstecken. Doch das Neugeschäft ist zwar mit 4,5 Millionen Verträgen pro Jahrimmer noch erschreckend hoch, reicht aber nicht um die Löcher zu stopfen."Sven Enger rät: Abwicklung der Verträge prüfenFür Sven Enger ist die Konsequenz klar: "Neue Verträge fürKapitallebensversicherungen sollte man überhaupt nicht abschließen, weil dasSystem nicht funktioniert, auch nicht in guten Zeiten. Und wer bei den sechsGesellschaften einen laufenden Vertrag hat, sollte so schnell wie möglich raus."Sven Enger rät Versicherten, sich auf dem Verbraucherportal Vertragshilfe24.(http://www.vertragshilfe24.de) de über verschiedene Möglichkeiten informieren,Verträge anzufechten oder lukrativ und professionell abzuwickeln.Pressekontakt:Jürgen Braatzmailto:j.braatz@ratingwissen.de+49 172 511 34 30Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174944/6138650OTS: Vertragshilfe24