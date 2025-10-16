    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali

    Vertragshilfe24 rät

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stille Lasten bei Lebensversicherern beachten

    Berlin (ots) - Viele Lebensversicherungsgesellschaften schleppen seit der
    Zinswende sogenannte "stille Lasten" in ihren Bilanzen. Sie haben in den letzten
    20 Jahren in großem Stil in Anleihen mit niedrigen Zinssätzen investiert. Und
    die sind nach den Zinssteigerungen in den letzten Jahren deutlich im Wert
    gesunken. Folge: Die laufenden Erträge für den Bestand an Versicherungsverträgen
    sind zu niedrig. Darauf weist das Verbraucherportal Vertragshilfe24.de hin.

    Sechs Versicherungsgesellschaften mit hohen stillen Lasten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    537,04€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    612,84€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine aktuelle Studie des Analysehauses Metzler Ratings hat die Bilanzen von 2024
    der 28 größten deutschen Lebensversicherer unter die Lupe genommen. Am unteren
    Ende der Rangliste landeten Generali Deutschland, Zurich, Gothaer, Cosmos, LVM
    und LPV (vormals PB Leben). Diese sechs Lebensversicherer können selbst unter
    Hinzurechnung der Zinszusatzreserve ihre stillen Lasten nicht ausgleichen. Die
    Quote ihrer Sicherheitsmittel liegt unter null.

    Sven Enger, früher Vorstand von Lebensversicherungen kennt das Problem:
    "Versicherer mit hohen stillen Lasten müssten die Kursverluste realisieren und
    die Alt-Anleihen verkaufen, um den Erlös in höher rentierliche Papiere zu
    stecken. Das würde jedoch die sowieso schon niedrige Rendite ihrer Policen
    zunächst noch weiter senken. Oder die Versicherer müssten viele neue Verträge
    abschließen und das Geld aus diesem Neugeschäft in höher verzinste Anlagen
    stecken. Doch das Neugeschäft ist zwar mit 4,5 Millionen Verträgen pro Jahr
    immer noch erschreckend hoch, reicht aber nicht um die Löcher zu stopfen."

    Sven Enger rät: Abwicklung der Verträge prüfen

    Für Sven Enger ist die Konsequenz klar: "Neue Verträge für
    Kapitallebensversicherungen sollte man überhaupt nicht abschließen, weil das
    System nicht funktioniert, auch nicht in guten Zeiten. Und wer bei den sechs
    Gesellschaften einen laufenden Vertrag hat, sollte so schnell wie möglich raus."

    Sven Enger rät Versicherten, sich auf dem Verbraucherportal Vertragshilfe24.
    (http://www.vertragshilfe24.de) de über verschiedene Möglichkeiten informieren,
    Verträge anzufechten oder lukrativ und professionell abzuwickeln.

    Pressekontakt:

    Jürgen Braatz
    mailto:j.braatz@ratingwissen.de
    +49 172 511 34 30

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174944/6138650
    OTS: Vertragshilfe24


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vertragshilfe24 rät Stille Lasten bei Lebensversicherern beachten Viele Lebensversicherungsgesellschaften schleppen seit der Zinswende sogenannte "stille Lasten" in ihren Bilanzen. Sie haben in den letzten 20 Jahren in großem Stil in Anleihen mit niedrigen Zinssätzen investiert. Und die sind nach den …