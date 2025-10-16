    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Diagnostikunternehmens sei insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,93 % und einem Kurs von 210,1EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 225
    Kursziel alt: 225
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Diagnostikunternehmens sei insgesamt stark ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am …