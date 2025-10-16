KBC übernimmt Horyzn.io und stärkt digitale sowie KI-Kompetenz im Kundenerlebnis (FOTO)

München (ots) - Kemény Boehme Consultants (KBC) hat die auf digitale

Transformation, Data & KI sowie Customer Experience spezialisierte

Boutique-Beratung Horyzn.io vollständig übernommen.



Die beiden Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit seit dem

Jahr 2021 zurück - insbesondere in Projekten im Automotive- und Industriesektor.





Im Zuge der Übernahme wird Horyzn.io künftig unter dem Namen "Horyzn - KBC

Center for Digital Transformation" als eigenständige Einheit innerhalb von KBC

weitergeführt.



Mit dieser Akquisition stärkt KBC gezielt seine Beratungsangebote in den

Bereichen digitale Frontend-Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle,

Automatisierung und künstliche Intelligenz.



Die Leitung übernimmt Marc Perbix, Senior Partner bei KBC, als neuer

Geschäftsführer.



Die bisherigen Geschäftsführer von Horyzn.io, Markus Lenker und Philipp Raasch,

bleiben ebenfalls in der Geschäftsführung aktiv und werden gemeinsam mit Marc

Perbix die Weiterentwicklung der Marke verantworten.



Die operative Struktur von Horyzn.io bleibt damit erhalten und wird unter neuer

strategischer Führung fortgeführt.



" Wir freuen uns, gemeinsam mit KBC das nächste Kapitel für Horyzn.io

aufzuschlagen. Unsere Ausrichtung bleibt klar: digitale, nutzerzentrierte

Lösungen mit technologischem Tiefgang. Mit KBC gewinnen wir strategische Stärke

- ohne unseren Beratungsstil zu verändern ", so Markus Lenker, Mitgründer und

Geschäftsführer von Horyzn.io.



" Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Horyzn.io war von hoher inhaltlicher

Qualität und fachlicher Passung geprägt. Die Übernahme ist ein logischer

nächster Schritt, um diese digitale und KI-getriebene Kompetenz langfristig im

KBC-Portfolio zu verankern ", erklärt Felix Feuerbach, geschäftsführender

Partner bei KBC.



" Horyzn.io ergänzt unser Angebot im Bereich digitaler Transformation ideal -

insbesondere dort, wo datenbasierte Innovation, künstliche Intelligenz und

Industrieexpertise zusammenwirken müssen ", so Marc Perbix, der die künftige

Entwicklung verantwortet.



Die Übernahme unterstreicht KBCs strategisches Ziel, KI-gestützte und digital

orientierte Kompetenzfelder weiter auszubauen - nicht über kurzfristiges

Wachstum, sondern durch gezielte, inhaltliche Verstärkung.



Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Technologie und

betriebswirtschaftlicher Exzellenz - mit dem Anspruch, operativen Mehrwert für

Industrie-, Mobilitäts- und Technologiekunden zu schaffen.



Über KBC - Kemény Boehme Consultants SE



KBC ist eine international tätige, inhabergeführte Managementberatung mit Sitz

in München. Seit 2007 entwickelt und implementiert KBC maßgeschneiderte Lösungen

für führende Konzerne und den gehobenen Mittelstand - insbesondere in den

Branchen Automotive, Aerospace & Defence, Industrial sowie weiteren

technologieorientierten Industrien.



Mit einem praxisnahen, interdisziplinären Ansatz vereint KBC technisches

Verständnis, betriebswirtschaftliche Exzellenz und Data & KI-Kompetenz.



Die fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Strategy, Business

Transformation, Operational Excellence sowie Data & KI - mit besonderer

Expertise in Product Development, Supply Chain Management sowie Sales & After

Sales. Im Fokus stehen stets messbare Ergebnisse und nachhaltige Wirkung.



Innovation ist ein zentraler Treiber bei KBC.



Mit BOLD - KBC Center for Innovation werden zukunftsweisende Ideen entlang der

gesamten Wertschöpfungskette entwickelt und vorangetrieben.



Mit HORYZN - KBC Center for Digital Transformation wird dieser Anspruch nun

durch digitale und KI-getriebene Exzellenz ergänzt.



KBC zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und ist mehrfach als "Great

Place to Work®" ausgezeichnet.



