    KBC übernimmt Horyzn.io und stärkt digitale sowie KI-Kompetenz im Kundenerlebnis (FOTO)

    München (ots) - Kemény Boehme Consultants (KBC) hat die auf digitale
    Transformation, Data & KI sowie Customer Experience spezialisierte
    Boutique-Beratung Horyzn.io vollständig übernommen.

    Die beiden Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit seit dem
    Jahr 2021 zurück - insbesondere in Projekten im Automotive- und Industriesektor.

    Im Zuge der Übernahme wird Horyzn.io künftig unter dem Namen "Horyzn - KBC
    Center for Digital Transformation" als eigenständige Einheit innerhalb von KBC
    weitergeführt.

    Mit dieser Akquisition stärkt KBC gezielt seine Beratungsangebote in den
    Bereichen digitale Frontend-Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle,
    Automatisierung und künstliche Intelligenz.

    Die Leitung übernimmt Marc Perbix, Senior Partner bei KBC, als neuer
    Geschäftsführer.

    Die bisherigen Geschäftsführer von Horyzn.io, Markus Lenker und Philipp Raasch,
    bleiben ebenfalls in der Geschäftsführung aktiv und werden gemeinsam mit Marc
    Perbix die Weiterentwicklung der Marke verantworten.

    Die operative Struktur von Horyzn.io bleibt damit erhalten und wird unter neuer
    strategischer Führung fortgeführt.

    " Wir freuen uns, gemeinsam mit KBC das nächste Kapitel für Horyzn.io
    aufzuschlagen. Unsere Ausrichtung bleibt klar: digitale, nutzerzentrierte
    Lösungen mit technologischem Tiefgang. Mit KBC gewinnen wir strategische Stärke
    - ohne unseren Beratungsstil zu verändern ", so Markus Lenker, Mitgründer und
    Geschäftsführer von Horyzn.io.

    " Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Horyzn.io war von hoher inhaltlicher
    Qualität und fachlicher Passung geprägt. Die Übernahme ist ein logischer
    nächster Schritt, um diese digitale und KI-getriebene Kompetenz langfristig im
    KBC-Portfolio zu verankern ", erklärt Felix Feuerbach, geschäftsführender
    Partner bei KBC.

    " Horyzn.io ergänzt unser Angebot im Bereich digitaler Transformation ideal -
    insbesondere dort, wo datenbasierte Innovation, künstliche Intelligenz und
    Industrieexpertise zusammenwirken müssen ", so Marc Perbix, der die künftige
    Entwicklung verantwortet.

    Die Übernahme unterstreicht KBCs strategisches Ziel, KI-gestützte und digital
    orientierte Kompetenzfelder weiter auszubauen - nicht über kurzfristiges
    Wachstum, sondern durch gezielte, inhaltliche Verstärkung.

    Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Technologie und
    betriebswirtschaftlicher Exzellenz - mit dem Anspruch, operativen Mehrwert für
    Industrie-, Mobilitäts- und Technologiekunden zu schaffen.

    Über KBC - Kemény Boehme Consultants SE

    KBC ist eine international tätige, inhabergeführte Managementberatung mit Sitz
    in München. Seit 2007 entwickelt und implementiert KBC maßgeschneiderte Lösungen
    für führende Konzerne und den gehobenen Mittelstand - insbesondere in den
    Branchen Automotive, Aerospace & Defence, Industrial sowie weiteren
    technologieorientierten Industrien.

    Mit einem praxisnahen, interdisziplinären Ansatz vereint KBC technisches
    Verständnis, betriebswirtschaftliche Exzellenz und Data & KI-Kompetenz.

    Die fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Strategy, Business
    Transformation, Operational Excellence sowie Data & KI - mit besonderer
    Expertise in Product Development, Supply Chain Management sowie Sales & After
    Sales. Im Fokus stehen stets messbare Ergebnisse und nachhaltige Wirkung.

    Innovation ist ein zentraler Treiber bei KBC.

    Mit BOLD - KBC Center for Innovation werden zukunftsweisende Ideen entlang der
    gesamten Wertschöpfungskette entwickelt und vorangetrieben.

    Mit HORYZN - KBC Center for Digital Transformation wird dieser Anspruch nun
    durch digitale und KI-getriebene Exzellenz ergänzt.

    KBC zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und ist mehrfach als "Great
    Place to Work®" ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Nadine von Splényi
    Head of Marketing, PR & Employer Branding
    Mobil: +49 151 148 472 19
    E-Mail: mailto:n.v.splenyi@kbc-consultants.com
    Kemény Boehme Consultants SE
    Streitfeldstr. 17-19, 81673 München
    Web: http://www.kbc-consultants.com

