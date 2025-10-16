    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Ist jetzt alles vorbei?

    Stürzt diese Rüstungs-Aktie nach 252 % Jahresanstieg JETZT ab?

    Die Renk-Aktie hat einen dramatischen Kursrückgang erlebt. Am Mittwoch verlor der Kurs über 8 Prozent und schloss bei 65,19 Euro, was einem Verlust von mehr als 15 Prozent in nur einer Woche entspricht. Analysten warnen.

    Für Sie zusammengefasst
    Ist jetzt alles vorbei? - Stürzt diese Rüstungs-Aktie nach 252 % Jahresanstieg JETZT ab?
    Foto: OpenAI

    Dieser Rückgang führte dazu, dass der Kurs erstmals seit Monaten unter die 100-Tage-Linie fiel, ein technisches Warnsignal für viele Anleger. Der Hauptgrund für den Kurssturz ist die jüngste Entscheidung Chinas, den Export von Seltenen Erden einzuschränken.

    Renk ist von diesen Materialien, sie sind entscheidend für die Herstellung von Hochleistungsgetrieben, wie sie das Unternehmen für militärische Anwendungen produziert, abhängig. Die Exportbeschränkungen haben weltweit Besorgnis ausgelöst und auch die Rüstungsindustrie getroffen. Analysten warnen daher vor weiterem Abwärtspotenzial für die Aktie.

    Sie schätzen die Bewertung der Aktie als möglicherweise zu hoch ein. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 7 Prozent und einer operativen Gewinnmarge von rund 10 Prozent ist die Aktie für Analysten im Vergleich zu anderen Rüstungsunternehmen überbewertet.

    Neben diesen Herausforderungen bleibt die operative Lage von Renk stabil. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Neugeschäfts um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Der gesamte Auftragsbestand beträgt nun 5,9 Milliarden Euro, was auf eine weiterhin starke Nachfrage im Verteidigungssektor hindeutet.

    Das Unternehmen plant Investitionen von 500 Millionen Euro in Forschung, Entwicklung und Kapazitätsausbau, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

    Anleger sollten die Entwicklungen geopolitischer Faktoren als auch interne Bewertungsfragen genau beobachten und die Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie Entscheidungen treffen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 66,08EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
