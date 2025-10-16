AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro stellen weiteren Kursrekord auf
- Flatexdegiro-Aktien erreichen Rekordhoch von 33,28 Euro.
- Kursgewinn seit Jahresbeginn über 120 Prozent.
- Umsatz- und Gewinnprognosen übertreffen Markterwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch erreichen. Mit in der Spitze 33,28 Euro lagen die Papiere gut 7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Zuletzt betrug das Plus noch 5,5 Prozent. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursgewinn auf mehr als 120 Prozent.
Flatexdegiro habe mit dem Umsatz des dritten Quartals die durchschnittliche Markterwartung um 7 Prozent übertroffen, sagte ein Aktienhändler. Der Nettogewinn liege sogar um 16 Prozent über der Markterwartung. Letzterer habe von einer fortgesetzten Senkung der Kosten profitiert.
Die neuen Vorgaben des Online-Brokers seien höher gesteckt als am Markt erhofft, sagte ein weiterer Händler. Der Zielspanne für den Umsatz in diesem Jahr liege mit 530 bis 550 Millionen Euro über der durchschnittlichen Expertenschätzung von 516 Millionen Euro. Gleiches gelte für den höheren Zielkorridor des Unternehmens für das operative Ergebnis: Auch dieser überbiete die aktuelle Markterwartung./bek/stw/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 32,98 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,70 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -14,37 %/+10,09 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Bundesbank übermittelt abend den letzten Zahllauf des Tages mit der Valuta des Folgetages. Flatex gibt das dann 1 zu 1 weiter, da Sie das Geld auch erst valutarisch am Folgetag gutgeschrieben bekommen...
Schöne Meldung von soeben.....sehr gut für uns Investierte....dieser Trend wird stärker....immer mehr erkennen, es ist ein Teil der Vermögensallokation
flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien
- Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel
- Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten
Wer unter 10 vor 3,x Jahren gelkauft hat, der sieht das etwas anders.