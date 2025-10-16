Nevada wird zum Goldstandard für Goldgräber

Goldexplorer richten ihren Fokus verstärkt auf Nevada: Reiche Erzvorkommen, eine traditionell bergbaufreundliche Jurisdiktion und die rohstofforientierte Politik Washingtons entfachen einen kalkulierten Boom.

Die Aktie des Goldexplorationsunternehmens Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) hat sich in den letzten zwei Monaten mehr als verdoppelt. Das Unternehmen konzentriert sein Portfolio auf den US-Bundesstaat Nevada. Dort befindet sich im Clark County das Nevada Titan-Projekt, das sich derzeit in einer frühen Explorationsphase befindet.

Mitte September beschaffte sich das Unternehmen im Rahmen einer 1,08 Mio. CAD schweren Privatplatzierung frisches Kapital. Knapp zwei Wochen später wurde die Erweiterung des Nevada-Portfolios bekannt gegeben: Mit dem Golden Arrow-Projekt wurde ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt etwa 40 Meilen östlich von Tonopah und rund 60 Meilen östlich der großen Goldmine Round Mountain erworben, die von Kinross Gold (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94) betrieben wird.

Vorliegende Ressourcenschätzungen gehen für zwei Zielgebiete des Projekts von 12,172 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,024 Unzen/Tonne Au und 0,33 Unzen/Tonne Ag in der Kategorie „gemessen und angezeigt“ aus. Das entspricht 296.500 Unzen Gold und 4.008.000 Unzen Silber.

Fairchild Gold: „Aufbau eines auf Nevada fokussierten Portfolios“

„Durch die Sicherung der 100-prozentigen Eigentumsrechte am Golden Arrow-Projekt unternimmt Fairchild einen entscheidenden strategischen Schritt zum Aufbau eines erstklassigen, auf Nevada fokussierten Portfolios“, kommentierte Fairchild-Gold-Executive-Chairman Nikolas Perrault nach dem Übernahmedeal mit Emergent Metals.

Mitte Oktober wurde ein strategischer Investor aus Europa an Bord genommen, der sich federführend an einer weiteren, 1,1 Mio. CAD schweren Privatplatzierung beteiligte. „Diese schnell durchgeführte Finanzierung unter der Leitung eines erfahrenen strategischen Investors mit Sitz in Europa ist ein starkes Vertrauensvotum für die fokussierte Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens“, betonte Perrault. Das Interesse des strategischen Investors dürfte nicht zuletzt durch den Standort der Projekte geweckt worden sein.