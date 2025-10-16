    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die kalkulierte Irrationalität der Profis

    Bei US-Aktien sind nun immerhin wieder netto 1 % der Befragten übergewichtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Profis erkennen Blasen, handeln aber weiter irrational.
    • 60 % der Befragten sehen Aktien global überbewertet.
    • Cash-Level sinkt, Risiko von „hard sell“ steigt.

    Wir alle haben schon Dinge an der Börse gemacht, von denen wir vorher zumindest ahnten, dass es Fehler sein würden. Aber dass es die Profis genauso und zudem noch ganz bewusst machen, ist schon starker Tobak. Aber wohl unvermeidlich.

    Den endgültigen Beweis erhielten wir spätestens in der Finanz- und Immobilienkrise. Damals sagte der Chef der Citigroup, Chuck Prince, mit Blick auf die hochriskanten Geschäfte mit Hypothekenverbriefungen: „Solange die Musik spielt, muss man aufstehen und tanzen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.660,00€
    Basispreis
    16,43
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.663,08€
    Basispreis
    15,03
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine bittere Lektion für die Profis

    Mit anderen Worten: Die Profis im Investmentgeschäft haben keine andere Wahl, als die Dummheiten des Marktes mitzumachen, selbst wider besseres Wissen. Sonst laufen ihnen die Kunden davon, die bei dem vermeintlichen Megatrend unbedingt dabeisein wollen.

    Diese ernüchternde Erfahrung mussten in der Dotcom-Blase Fondsmanager machen, die die damalige Überbewertung der „Internet-Aktien“ erkannten und sich von ihnen fernhielten: Aus ihren Fonds, die dadurch natürlich „dem Markt“ hinterherliefen, zogen die Kunden ihr Kapital unerbittlich ab. Am Ende mussten sie doch mitspielen oder waren raus.

    Inzwischen haben die Profis diese bittere Lektion gelernt und machen beim aktuellen KI-„Spiel“ unverdrossen mit – abermals wider besseres Wissen. So muss man wohl die Ergebnisse der jüngsten Fondsmanagerumfrage der Bank of America (BofA) vom Oktober interpretieren.

    Die KI- (und Aktien-)Blase ist nun „amtlich“

    Schließlich sagten nun 54 %, also mehr als die Hälfte der Befragten, dass KI-Aktien in einer Blase sind, während es nur 38 % anders sehen:

    Im August war das Verhältnis noch umgekehrt (41 % zu 52 %) und im September war immerhin der größere Teil der Befragten (42 % zu 48 %) noch nicht der Meinung, dass es eine Blase gibt. Wirklich verwunderlich ist dieser Schwenk nicht – schließlich waren schon im August überwältigende 95,5 % (!) der Befragten der Meinung, dass US-Aktien überbewertet sind. Und welche Aktien bestimmen denn seit längerem den US-Markt? Eben.

    Die KI-Blase, die wir hier schon mehrfach ausgerufen haben, ist damit quasi „amtlich“. Aber nicht nur das, sondern auch die Aktienmarktblase insgesamt: Denn inzwischen sagen netto 60 % der Profis, dass Aktien auch global überbewertet sind:

    („Netto“ bedeutet dabei der Saldo aus dem Anteil derer, die dieser Meinung sind, und dem Anteil derer, die gegenteiliger Meinung sind).

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Sven Weisenhaus
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Sven Weisenhaus ist seit Jahren Trader und Börsenexperte. Seine Erfahrungen und Analysen veröffentlicht er als Redakteur in verschiedenen Börsenpublikationen. Unter anderem veröffentlicht er seit Dezember 2012 den kostenlosen Börsendienst "Geldanlage-Brief". Zudem gehört er seit einigen Jahren zum Team von www.stockstreet.de und schreibt dort seit Anfang 2016 für den kostenlosen Börsendienst "Börse - Intern". Er hat außerdem die Bücher Das Internet vergisst nie: Chancen und Risiken im Umgang mit persönlichen Daten im Internet* und IT-Prüfungen im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen* geschrieben. *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Sven Weisenhaus
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die kalkulierte Irrationalität der Profis Bei US-Aktien sind nun immerhin wieder netto 1 % der Befragten übergewichtet