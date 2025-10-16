Ryanair streicht Verbindungen an Flughäfen in NRW

Am Flughafen Köln/Bonn und am Airport Weeze fallen nach dpa-Informationen im aktuellen Winterflugplan jeweils zwei Verbindungen weg. In Köln sind es die Ryanair-Flüge ins englische Bristol und nach Kopenhagen. In Weeze am Niederrhein sind die Verbindungen zum spanischen Flughafen Castellon (Valencia) sowie in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

KÖLN/WEEZE (dpa-AFX) - Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht auch an zwei Flughäfen in Nordrhein-Westfalen geplante Verbindungen aus dem Winterflugplan 2025/2026. Im Vergleich zum Winter 2024 geht damit das Sitzplatzangebot nach dpa-Informationen am Flughafen Köln/Bonn aber nur minimal zurück. In Weeze am Niederrhein steigt das Sitzplatzangebot von Ryanair im Vergleich zum Winter 2024 trotz der Kürzung sogar um 23 Prozent.

Wie ein Sprecher des Flughafens Weeze erklärt, hat Ryanair die Präsenz dort deutlich ausgebaut. Im Sommer seien sieben Maschinen der Airline an dem Flughafen am Niederrhein stationiert und damit ein Flugzeug mehr als zuvor. Im Winter seien es fünf bis sechs Ryanair-Maschinen nach bisher vier. Außerdem sei die Frequenz zu etlichen Flugzielen deutlich gestiegen.

Bundesweit will die irische Fluggesellschaft im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800 000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen. Damit werde Ryanair grob 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anbieten. Laut Brady hatte die Fluggesellschaft im Winter 2024/2025 rund 7,2 Millionen Fluggäste in Deutschland.

Von den Kürzungen betroffen sind neun Flughäfen: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Weeze am Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen. Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit. Weitere Streichungen für den Flugplan im Sommer 2026 schloss Ryanair ebenfalls nicht aus./nif/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 24,78 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %. Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,16 Mrd.. Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -7,26 %/+20,97 % bedeutet.



