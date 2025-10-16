Deutlicher Kurssprung bei der Draegerwerk Aktie - 16.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Mit einer Performance von +5,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Draegerwerk Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um +8,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Draegerwerk um +52,17 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat +7,24 % 3 Monate +1,94 % 1 Jahr +48,82 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 638,12 Mio.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der deutsche Aktienmarkt bleibt mit leichten Verlusten am Donnerstagmorgen weiter stabil auf hohem Niveau. In den USA waren Wall Street und Nasdaq im Anschluss an einen positiven Handelsstart am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa etwas …

Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat den Aktien von Drägerwerk vorbörslich kräftig Auftrieb gegeben. Sie gewannen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag etwas mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro. Damit würde die Aktie …

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.