Trump-China Handelskrieg, US-Waffen gegen Russland - und KI-Opium!

Der Handelskrieg von Trump gegen China eskaliert weiter, während gleichzeitig die US-Regierung heute wohl beschließen wird, der Ukraine Langstreckenwaffen zu liefern, während Putin laut Berichten zwei Millionen Reservisten für den Ukraine-Krieg aktivieren wird - das wirkt wie ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren! Und die Vermutung liegt nahe, dass Handelskrieg und Ukraine-Krieg miteinander zusammen hängen - die Fronstellung USA/Westen gegen China/Russland spult sich immer weiter auf. Da trifft es sich gut, dass die Aktienmärkte sich gewissermaßen mit KI-Opium betäuben - die entscheidende Frage, wie eigentlich damit Geld verdient werden soll, bleibt unbeantwortet..

Hinweise aus Video: