    Videoausblick

    Trump-China Handelskrieg, US-Waffen gegen Russland - und KI-Opium!

    Und die Vermutung liegt nahe, dass Handelskrieg und Ukraine-Krieg miteinander zusammen hängen

    Der Handelskrieg von Trump gegen China eskaliert weiter, während gleichzeitig die US-Regierung heute wohl beschließen wird, der Ukraine Langstreckenwaffen zu liefern, während Putin laut Berichten zwei Millionen Reservisten für den Ukraine-Krieg aktivieren wird - das wirkt wie ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren! Und die Vermutung liegt nahe, dass Handelskrieg und Ukraine-Krieg miteinander zusammen hängen - die Fronstellung USA/Westen gegen China/Russland spult sich immer weiter auf. Da trifft es sich gut, dass die Aktienmärkte sich gewissermaßen mit KI-Opium betäuben - die entscheidende Frage, wie eigentlich damit Geld verdient werden soll, bleibt unbeantwortet..

    Hinweise aus Video:

    1. China bremst Seltene Erden – G7 und USA schmieden Allianz

    2. Bessent spricht über chinesische „Wolfskrieger-Diplomaten“

    Das Video "Trump-China Handelskrieg, US-Waffen gegen Russland - und KI-Opium!" sehen Sie hier..



