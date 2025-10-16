Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Am Markt wurde auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump verwiesen, wonach Indien die Käufe von Öl aus Russland stoppen will. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 62,64 US-Dollar. Das waren 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 72 Cent auf 59,99 Dollar.

Trump hatte auf Aussagen des indischen Premierminister Narendra Modi hingewiesen. Dieser habe versichert, dass Indien kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle auch zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Experten gehen aber davon aus, dass der Kreml Rohöl nur mit deutlichen Preisabschlägen nach Indien liefern kann.