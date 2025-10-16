    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kaum verändert zu Handelsbeginn

    • Kurse deutscher Anleihen stabil, Euro-Bund-Future steigt.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,57%.
    • Frankreichs Premier muss Misstrauensanträgen standhalten.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert zu Handelsbeginn
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 130,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent.

    Im Blick steht die Lage in Frankreich. Premier Sébastien Lecornu und sein neues Kabinett müssen sich an diesem Donnerstag Misstrauensanträgen der Linkspartei und der nationalen Rechten stellen. Dass der Premier und seine Mitte-Rechts-Regierung bei der Abstimmung in der Nationalversammlung in Paris gestürzt werden, wird mittlerweile als wenig wahrscheinlich angesehen.

    Am Morgen stiegen die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen im Gegensatz zu deutschen Anleihen jedoch etwas an. In den vergangenen Tagen hatte sich die Differenz (Spread) der Renditen jedoch verringert.

    Konjunkturdaten aus der ersten Reihe werden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA steht am Nachmittag lediglich der Philly-Fed-Index auf dem Kalender. Das ist der regionale Frühindikator für die Region Philadelphia. Die Zahl dürfte etwas stärker als sonst beachtet werden, da die Regierungsbehörden wegen des "Shutdowns" weiterhin keine Daten veröffentlichen.

    Die Experten der Helaba erwarten einen Rücksetzer. "Alles in allem machen die Indikatoren mit den unterschiedlichen Entwicklungen nicht nur auf die insgesamt mäßige Perspektive des Verarbeitenden Gewerbes der Vereinigten Staaten aufmerksam, sondern wohl auch auf die hohe Verunsicherung im Zusammenhang mit der (Außen-)Wirtschaftspolitik des Trump-Regimes", heißt es in einem Tagesausblick der Helaba./jsl/jkr/zb




