Deutsche Haushalte parken Milliarden auf kaum oder gar nicht verzinsten Konten

    Berlin (ots) - Tide, die führende Business Management-Plattform für
    Geschäftskunden, bietet Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern ab
    sofort mit dem Tide Tagesgeldkonto die Möglichkeit, ihre Liquidität zu
    attraktiven Konditionen über die Tide-App anzulegen. Das Tagesgeldkonto wird
    effektiv mit 1,5 Prozent p. a. verzinst (variabel). Zusätzlich gewährt Tide im
    Rahmen einer befristeten Aktion bis zum 31. März 2026 zwei Prozent p. a. Bonus
    auf Guthaben des Tide Tagesgeldkontos - bis zu einer Einlage von 50.000 Euro für
    alle Kundinnen und Kunden, die bis zum 31. Dezember 2025 ein Tide Geschäftskonto
    und ein Tide Tagesgeld eröffnen.

    In Deutschland gibt es gut drei Millionen Kleinunternehmen und Selbstständige.
    Viele von ihnen halten Rücklagen für Steuern, Rechnungen oder kurzfristige
    Ausgaben auf dem Geschäftskonto. Diese Guthaben werden in der Regel nicht oder
    nur sehr gering verzinst. Dadurch bleibt ein beträchtliches Volumen ungenutzt -
    ein Bild, das sich auch im privaten Bereich zeigt: Laut Bundesbank[1] hielten
    deutsche Haushalte Ende 2024 Finanzvermögen von rund 9,05 Billionen Euro, wobei
    allein im vierten Quartal 65 Mrd. Euro zusätzlich in niedrig verzinste,
    kurzfristige Einlagen flossen. Während Privatkunden inzwischen von einer großen
    Auswahl attraktiver Tagesgeld-Angebote profitieren, sind vergleichbare Produkte
    für Selbstständige und kleine Unternehmen noch immer Mangelware. Das neue Tide
    Tagesgeldkonto schafft hier Abhilfe und ermöglicht Geschäftskunden eine
    attraktive Verzinsung ihrer Rücklagen ohne Einschränkungen bei der Einlagenhöhe.

    Das Tide Tagesgeldkonto ist kostenlos und gilt für Neu- wie auch Bestandskunden.
    Die Rendite wird täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben. Voraussetzung
    ist ein kostenloses Geschäftskonto bei Tide, das in wenigen Minuten über die App
    eröffnet werden kann. Interessierte können den jeweils aktuellen Zinssatz für
    das Tagesgeld, der schwanken kann, auf der Tide Webseite
    (https://www.tide.co/de-DE/) einsehen.

    Mit dem Tide Tagesgeldkonto baut Tide sein Produktangebot in Deutschland weiter
    aus. Bereits heute bietet die Plattform, der weltweit mehr als 1,6 Millionen
    Unternehmer*innen vertrauen, unter anderem ein Geschäftskonto mit deutscher
    IBAN, Debit-Mastercard, integriertem Rechnungsmanagement,
    SEPA-Echtzeitüberweisungen, Apple- und Google-Pay sowie Kreditvermittlung. Alle
    Produkte sind darauf ausgerichtet, Mitgliedern Zeit und Geld zu sparen und
    nahtlos ineinander zu greifen.

    "Attraktive und faire Tagesgeld-Angebote sind für Privatkunden längst
    selbstverständlich - für Selbstständige und kleine Unternehmen dagegen oft
    Mangelware. Mit unserem Angebot wollen wir das ändern. Denn auch
    Unternehmensliquidität sollte nicht ungenutzt auf dem Konto liegen, sondern in
    Wachstum und neue unternehmerische Möglichkeiten fließen", sagt Anna
    Fromme-Schoen , Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.

    Das auf dem Tide Tagesgeldkonto angesparte Unternehmensvermögen ist jederzeit
    verfügbar und im Rahmen der niederländischen Einlagensicherung bis zu einem
    Betrag von 100.000 Euro pro Einleger und Institut geschützt.

    [1] Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal
    2024 | Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/ge
    ldvermoegensbildung-und-aussenfinanzierung-in-deutschland-im-vierten-quartal-202
    4-956202?utm_source=chatgpt.com)

    Über Tide:

    Seit dem Marktstart im Jahr 2017 ist Tide die führende Business
    Management-Plattform in Großbritannien. Tide unterstützt kleine und mittlere
    Unternehmen dabei, Zeit (und Geld) bei der Führung ihres Unternehmens zu sparen
    - nicht nur mit Geschäftskonten und zugehörigen Bank- und
    Verwaltungsdienstleistungen, sondern auch mit einem umfassenden Angebot an
    praxisnahen, vernetzten Lösungen: von der Rechnungsstellung über die Buchhaltung
    bis hin zu ergänzenden Angeboten wie dem Website-Aufbau. Tide zählt in
    Großbritannien fast 800.000 Geschäftskunden (14 % Marktanteil) und mehr als
    800.000 Kunden in Indien. In Deutschland ist Tide seit Mai 2024 aktiv, in
    Frankreich seit September 2025. Dreimal in Folge wurde das Unternehmen zudem als
    Great Place to Work ausgezeichnet. Zu den Investoren von Tide gehören unter
    anderem Anthemis, the Apax Digital Funds, Augmentum Fintech, Creandum, Salica
    Investments, Latitude, LocalGlobe, die SBI Group, Speedinvest und TPG. Weltweit
    beschäftigt Tide mehr als 2.500 Mitarbeitende. Langfristig verfolgt Tide das
    Ziel, die führende Businessmanagement-Plattform weltweit zu werden.

    https://www.tide.co/de-de/

    LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tide-banking/)

    Instagram (https://www.instagram.com/tidebusinessde?igsh=MWxiODZuZWtxNWgwOQ==)

    Facebook (https://www.facebook.com/tidebankingde/)

    3 im Artikel enthaltene Werte
