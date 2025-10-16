    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ayse Mese, Geschäftsführerin von JDB Holding GmbH und DUP Media GmbH, neu im Vorstand der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Mitglieder der Türkisch-Deutschen Industrie- und
    Handelskammer (TD-IHK) haben gestern Nachmittag im Rahmen ihrer 16. Ordentlichen
    Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neu in das Gremium
    aufgenommen wurde dabei Ayse Mese, Geschäftsführerin der Hamburger JDB Holding
    GmbH und der DUP Media GmbH sowie Host des BIG BANG KI FESTIVALS.

    Die Wahl fand am 15. Oktober 2025 in der Botschaft der Republik Türkei in Berlin
    statt. Der ordentliche Vorstand ist paritätisch besetzt und umfasst zehn
    Personen: je ein Mitglied wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer
    (DIHK) und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) ernannt; die
    TD-IHK-Mitgliedschaft wählt vier deutsche und vier türkische Vertreter.

    Ayse Mese bringt umfassende Branchenerfahrung und eine fundierte Expertise für
    wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmensprozesse von kleinen und mittleren
    Unternehmen (KMU) in den Vorstand ein. Nach ihrer Wahl äußerte sich Mese zu
    ihrem Ziele in ihrer neuen Rolle: "Die TD-IHK ist eine wichtige Brücke für
    Unternehmen beider Länder. Ich möchte die Schwerpunkte Unternehmensnachfolge,
    M&A, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz praxisnah vorantreiben - mit dem
    Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Kooperationen im Mittelstand
    messbar zu stärken."

    Über die TD-IHK

    Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer ist ein binationaler
    Unternehmerverband, der Unternehmen aus Deutschland und der Türkei vernetzt, den
    Marktzugang unterstützt und den bilateralen Handel fördert - in enger
    Partnerschaft mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der
    Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB).

    Pressekontakt:

    DUP Media GmbH
    Schanzenstraße 70
    20357 Hamburg
    E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153584/6138672
    OTS: DUP UNTERNEHMER-Magazin




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ayse Mese, Geschäftsführerin von JDB Holding GmbH und DUP Media GmbH, neu im Vorstand der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) (FOTO) Die Mitglieder der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) haben gestern Nachmittag im Rahmen ihrer 16. Ordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neu in das Gremium aufgenommen wurde dabei Ayse Mese, …