Ayse Mese, Geschäftsführerin von JDB Holding GmbH und DUP Media GmbH, neu im Vorstand der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) (FOTO)
Berlin (ots) - Die Mitglieder der Türkisch-Deutschen Industrie- und
Handelskammer (TD-IHK) haben gestern Nachmittag im Rahmen ihrer 16. Ordentlichen
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neu in das Gremium
aufgenommen wurde dabei Ayse Mese, Geschäftsführerin der Hamburger JDB Holding
GmbH und der DUP Media GmbH sowie Host des BIG BANG KI FESTIVALS.
Die Wahl fand am 15. Oktober 2025 in der Botschaft der Republik Türkei in Berlin
statt. Der ordentliche Vorstand ist paritätisch besetzt und umfasst zehn
Personen: je ein Mitglied wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer
(DIHK) und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) ernannt; die
TD-IHK-Mitgliedschaft wählt vier deutsche und vier türkische Vertreter.
Handelskammer (TD-IHK) haben gestern Nachmittag im Rahmen ihrer 16. Ordentlichen
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neu in das Gremium
aufgenommen wurde dabei Ayse Mese, Geschäftsführerin der Hamburger JDB Holding
GmbH und der DUP Media GmbH sowie Host des BIG BANG KI FESTIVALS.
Die Wahl fand am 15. Oktober 2025 in der Botschaft der Republik Türkei in Berlin
statt. Der ordentliche Vorstand ist paritätisch besetzt und umfasst zehn
Personen: je ein Mitglied wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer
(DIHK) und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) ernannt; die
TD-IHK-Mitgliedschaft wählt vier deutsche und vier türkische Vertreter.
Ayse Mese bringt umfassende Branchenerfahrung und eine fundierte Expertise für
wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmensprozesse von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in den Vorstand ein. Nach ihrer Wahl äußerte sich Mese zu
ihrem Ziele in ihrer neuen Rolle: "Die TD-IHK ist eine wichtige Brücke für
Unternehmen beider Länder. Ich möchte die Schwerpunkte Unternehmensnachfolge,
M&A, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz praxisnah vorantreiben - mit dem
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Kooperationen im Mittelstand
messbar zu stärken."
Über die TD-IHK
Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer ist ein binationaler
Unternehmerverband, der Unternehmen aus Deutschland und der Türkei vernetzt, den
Marktzugang unterstützt und den bilateralen Handel fördert - in enger
Partnerschaft mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der
Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB).
Pressekontakt:
DUP Media GmbH
Schanzenstraße 70
20357 Hamburg
E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153584/6138672
OTS: DUP UNTERNEHMER-Magazin
wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmensprozesse von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in den Vorstand ein. Nach ihrer Wahl äußerte sich Mese zu
ihrem Ziele in ihrer neuen Rolle: "Die TD-IHK ist eine wichtige Brücke für
Unternehmen beider Länder. Ich möchte die Schwerpunkte Unternehmensnachfolge,
M&A, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz praxisnah vorantreiben - mit dem
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Kooperationen im Mittelstand
messbar zu stärken."
Über die TD-IHK
Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer ist ein binationaler
Unternehmerverband, der Unternehmen aus Deutschland und der Türkei vernetzt, den
Marktzugang unterstützt und den bilateralen Handel fördert - in enger
Partnerschaft mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der
Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB).
Pressekontakt:
DUP Media GmbH
Schanzenstraße 70
20357 Hamburg
E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153584/6138672
OTS: DUP UNTERNEHMER-Magazin
Autor folgen