    Gewinner der Börsengeschichte

    +128.615 % seit dem IPO: Aus 1.000 wurden fast 1.300.000 USD! US-Immoblien-Aktie

    Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Ein börsennotiertes US-Immobilienunternehmen aus Texas hat Aktionären innerhalb von 38 Jahren +128.615 Rendite gebracht. Um welche Aktie es geht. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    • Texas Pacific Land Corp: +128.615% seit 1987.
    • IPO-Investment von 1.000$ heute 1.286.150$.
    • Analysten empfehlen Kauf, Kursziel 1.117,88$.
    Gewinner der Börsengeschichte - +128.615 % seit dem IPO: Aus 1.000 wurden fast 1.300.000 USD! US-Immoblien-Aktie
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Wer sich mit der Geschichte der Börse auskennt, weiß, dass es einige börsennotierte Unternehmen gibt, die über Jahre hinweg außergewöhnliche Erfolge erzielt haben. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Texas Pacific Land Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Landbesitz und -verwertung tätig ist.

    Die Aktie der Texas Pacific Land Corporation hat in den letzten Jahrzehnten eine beeindruckende Performance gezeigt. Seit dem Börsengang im Jahr 1987 ist der Kurs um unglaubliche 128.615 Prozent gestiegen. Damals kostete eine Aktie noch 0,72 US-Dollar. Am vergangenen Mittwoch schloss die Aktie an der NYSE bei 926,75 US-Dollar.

    Texas Pacific Land

    +0,09 %
    +4,33 %
    +0,92 %
    -4,12 %
    -10,69 %
    +40,33 %
    +223,97 %
    ISIN:US88262P1021WKN:A2QL4H

    Hätte man zum IPO für 1.000 US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft und diese bis heute gehalten, wäre das Investment heute 1.286.150 US-Dollar wert.

    Die Texas Pacific Land Corporation hat sich über die Jahre hinweg als feste Größe auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt etabliert. Das Unternehmen ist vor allem für den Besitz und die Verwertung von Land bekannt und erwirtschaftet Einnahmen durch die Vermietung von Land, die Öl- und Gasförderung sowie die Entwicklung von Immobilienprojekten. Dank einer stabilen Geschäftsstrategie, gezielter Übernahmen und einer exzellenten Marktposition konnte das Unternehmen kontinuierlich wachsen und enorme Renditen für seine Aktionäre erwirtschaften.

    Auch die Analystenmeinungen zur Texas Pacific Land Corporation fallen überwiegend positiv aus: Fünf Analysten empfehlen, die Aktie zu kaufen, während ein Analyst zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1.117,88 US-Dollar.

    Abschließend sei jedoch betont: Vergangene Performance ist natürlich kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte können sich die Dinge rasch ändern – auch für Unternehmen wie die Texas Pacific Land Corporation.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
