    Neuer CEO räumt auf

    "Eine echte Zäsur für Nestle": Aktie geht nach den Zahlen steil

    Nestlé hat im dritten Quartal 2025 einen überraschend starken Performance-Schub hingelegt. Tiefe Einschnitte beim Personal und ein radikaler Sparkus sollen den Lebensmittelriesen zurück in die Spur bringen.

    Foto: Jean-Christophe Bott - dpa

    Die Schweizer meldeten für das abgelaufene Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 4,3 Prozent, das die Markterwartungen deutlich übertraf. Besonders die Steigerung der Absatzmengen, die um 1,5 Prozent zulegten, sorgte für positive Überraschungen – vor allem im Kaffesegment. Trotz der vergleichsweise leichteren Vorjahresbasis war der Erfolg breit abgestützt.

    "Insgesamt würden wir diesen Zahlen eine 8,5/10 geben und sind der Meinung, dass es für Anleger genügend Gründe gibt, davon auszugehen, dass dies nach fünf Jahren unterdurchschnittlicher Performance eine echte Zäsur sein könnte", schreibt Barclays-Analyst Warren Ackerman. Das Analysehaus Bernstein schrieb, die Zahlen "heizen die Trendwende weiter an".

    Anleger griffen nach den Zahlen begeistert zu. Nach der in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 10 Prozent enttäuschende Performance, kann die Nestle-Aktie am Donnerstag Boden gut machen und startet mit einem Plus von rund 8 Prozent in den Handel.

    Zum radikalen Sparkurs der Schweizer gehört auch ein umfangreicher Personalabbau. Nestlé kündigte die Streichung von 16.000 Arbeitsplätzen an und erhöhte das Sparziel bis 2027 auf 3 Milliarden Schweizer Franken. Der Personalabbau betrifft rund 5,8 Prozent der insgesamt 277.000 Mitarbeiter des Konzerns

    Diese Maßnahmen unterstreichen den Neuanfang unter CEO Philipp Navratil, der nach seinem Amtsantritt das Unternehmen auf Effizienz trimmen möchte. Der Jobabbau ist Teil eines umfassenderen Plans zur Kostenoptimierung, der zusätzliche Einsparungen von 500 Millionen Schweizer Franken umfasst.

    In einem ersten Schritt zeigte sich die Unternehmensführung zuversichtlich, dass der Kurswechsel eine Grundlage für eine nachhaltige Wendung nach Jahren schwacher Performance darstellen könnte. Besonders das Kaffesegment, mit einer beeindruckenden Steigerung von 5,5 Prozent bei den Absätzen, und der Sektor der Pulver- und Flüssiggetränke, trugen maßgeblich zum Quartalsergebnis bei. Weniger erfreulich war hingegen die Entwicklung im Bereich Süßwaren, der mit einem Rückgang der Absatzmengen von 0,5 Prozent enttäuschte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,42 % und einem Kurs von 88,53EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.


