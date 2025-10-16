JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115,90

Kursziel alt: 115,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



