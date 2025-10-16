    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUranium Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Uranium Royalty

    Uranium Royalty Aktie auf Höhenflug - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Uranium Royalty Aktie bisher um +17,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uranium Royalty Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Uranium Royalty Corp. ist einzigartig im Uransektor durch seine Fokussierung auf Lizenzgebühren, was es von traditionellen Uranabbauunternehmen abhebt.

    Uranium Royalty Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die Uranium Royalty Aktie konnte bisher um +17,14 % auf 4,7850 zulegen. Das sind +0,7000  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Uranium Royalty einen Gewinn von +126,12 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +35,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Uranium Royalty einen Anstieg von +124,53 %.

    Uranium Royalty Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,93 %
    1 Monat +55,75 %
    3 Monate +126,12 %
    1 Jahr +101,05 %

    Informationen zur Uranium Royalty Aktie

    Es gibt 134 Mio. Uranium Royalty Aktien. Damit ist das Unternehmen 639,46 Mio. wert.

    Uranium Royalty Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Uranium Royalty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uranium Royalty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uranium Royalty

    +19,58 %
    +35,93 %
    +55,75 %
    +126,12 %
    +101,05 %
    +110,56 %
    +501,60 %
    ISIN:CA91702V1013WKN:A2PV0Z



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
