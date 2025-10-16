NIO Aktie verliert deutlich an Wert - -7,00 % - 16.10.2025

Mit einer Performance von -7,00 % musste die NIO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,85 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -22,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NIO einen Anstieg von +21,78 %.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,73 % 1 Monat -6,98 % 3 Monate +43,85 % 1 Jahr -0,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NIO Aktie, die trotz rechtlicher Herausforderungen und negativer Prognosen zu den Q3 Verlusten im Plus schloss. Viele Mitglieder sehen die Aktie als unterbewertet und erwarten eine Kurssteigerung auf 10 US-Dollar, während andere auf eine bevorstehende Korrektur hinweisen. Die schwachen Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr sorgen jedoch für Skepsis.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,62 Mrd. wert.

Die Nio-Aktie erlebt einen dramatischen Rückgang von 12 Prozent, nachdem Singapurs Staatsfonds GIC das Unternehmen wegen angeblicher Umsatzmanipulation verklagt hat. Was ist da los?

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.