    Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus

    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz baut sein Engagement im Rüstungsgeschäft durch eine Partnerschaft aus. Als Teil der Partnerschaft will sich Deutz an der strategischen Finanzierungsrunde von ARX Robotics beteiligen, teilte Deutz am Donnerstag in Köln mit. Der Abschluss werde in den nächsten Wochen erwartet. Der Schritt sei Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

    Im Zuge der Partnerschaft sollen die Antriebssysteme von Deutz in unbemannte Landfahrzeuge von ARX Robotics eingesetzt werden. ARX Robotics erhalte Zugang zu Antriebssystemen, mobiler Energieinfrastruktur und zum Produktionsnetz von Deutz.

    Deutz hatte Anfang September bereits den Drohnenantriebsspezialisten Sobek übernommen und damit sein Rüstungsgeschäft ausgebaut./err/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 8,735 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -10,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+25,79 % bedeutet.




