Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus

Dr. Sebastian C. Schulte • Follower:in

Chief Executive Officer at DEUTZ AG

15 Std. •

Keine Zukunft ohne Verbrennungsmotoren – aber Verbrennungsmotoren allein sind nicht die Zukunft. Das war meine Antwort auf viele Fragen, die ich letzte Woche im Rahmen unseres regionalen Austauschs in unserem US-Hauptquartier in Norcross, Georgia 🇺🇸, von unseren Kollegen in den USA bekommen habe. Ich habe mit allen Mitarbeitern gesprochen und sie darüber informiert, wo wir DEUTZ stehen und was vor uns liegt. Allein das war die Reise wert. Ich habe mir viele Fragen darüber angehört, wie wir den Dieselmotor sehen, und die Antwort ist ganz klar: Er bleibt eine relevante Technologie in den Branchen, die wir bedienen, und insbesondere in den USA. Aber: Alternative Antriebe werden und müssen auch kommen. Die gute Nachricht: Wir sind gut aufgestellt, um beides zu liefern.





Ich habe auch ein starkes Interesse an unseren jüngsten Schritten in den Bereichen Energie (wo unser US-Geschäft floriert) und Verteidigung festgestellt, wo wir unsere Position auf dem Markt gestärkt haben und weiter stärken werden. Und natürlich in unserem Servicegeschäft, wo wir in den USA ein starkes Wachstum verzeichnen, auch durch den konsequenten Ausbau unseres Footprints.





Da DEUTZ sich von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einem Multi-Business-Unternehmen entwickelt, ist dies auch eine gute Nachricht. Wir haben für diese Strategie viel Unterstützung von unseren US-Kollegen bekommen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.





🙏Danke an David Evans, JOSE IGNACIO GARCIA CORNEJO, Christian Vorspel-Rueter, Steve Corley und so viele andere für einen tollen Austausch. Wie gesagt: Auf jeden Fall, die Reise wert. 💪



