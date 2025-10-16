Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus
- Deutz erweitert Rüstungsengagement durch Partnerschaft.
- Beteiligung an ARX Robotics' Finanzierungsrunde geplant.
- Antriebssysteme für unbemannte Fahrzeuge von ARX.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz baut sein Engagement im Rüstungsgeschäft durch eine Partnerschaft aus. Als Teil der Partnerschaft will sich Deutz an der strategischen Finanzierungsrunde von ARX Robotics beteiligen, teilte Deutz am Donnerstag in Köln mit. Der Abschluss werde in den nächsten Wochen erwartet. Der Schritt sei Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Im Zuge der Partnerschaft sollen die Antriebssysteme von Deutz in unbemannte Landfahrzeuge von ARX Robotics eingesetzt werden. ARX Robotics erhalte Zugang zu Antriebssystemen, mobiler Energieinfrastruktur und zum Produktionsnetz von Deutz.
Deutz hatte Anfang September bereits den Drohnenantriebsspezialisten Sobek übernommen und damit sein Rüstungsgeschäft ausgebaut./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 8,735 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -10,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+25,79 % bedeutet.
Dr. Sebastian C. Schulte • Follower:in
Chief Executive Officer at DEUTZ AG
15 Std. •
Keine Zukunft ohne Verbrennungsmotoren – aber Verbrennungsmotoren allein sind nicht die Zukunft. Das war meine Antwort auf viele Fragen, die ich letzte Woche im Rahmen unseres regionalen Austauschs in unserem US-Hauptquartier in Norcross, Georgia 🇺🇸, von unseren Kollegen in den USA bekommen habe. Ich habe mit allen Mitarbeitern gesprochen und sie darüber informiert, wo wir DEUTZ stehen und was vor uns liegt. Allein das war die Reise wert. Ich habe mir viele Fragen darüber angehört, wie wir den Dieselmotor sehen, und die Antwort ist ganz klar: Er bleibt eine relevante Technologie in den Branchen, die wir bedienen, und insbesondere in den USA. Aber: Alternative Antriebe werden und müssen auch kommen. Die gute Nachricht: Wir sind gut aufgestellt, um beides zu liefern.
Ich habe auch ein starkes Interesse an unseren jüngsten Schritten in den Bereichen Energie (wo unser US-Geschäft floriert) und Verteidigung festgestellt, wo wir unsere Position auf dem Markt gestärkt haben und weiter stärken werden. Und natürlich in unserem Servicegeschäft, wo wir in den USA ein starkes Wachstum verzeichnen, auch durch den konsequenten Ausbau unseres Footprints.
Da DEUTZ sich von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einem Multi-Business-Unternehmen entwickelt, ist dies auch eine gute Nachricht. Wir haben für diese Strategie viel Unterstützung von unseren US-Kollegen bekommen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
🙏Danke an David Evans, JOSE IGNACIO GARCIA CORNEJO, Christian Vorspel-Rueter, Steve Corley und so viele andere für einen tollen Austausch. Wie gesagt: Auf jeden Fall, die Reise wert. 💪
