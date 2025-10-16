Mit KI in die nächste Ära der Steuerberatung (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Generative KI eröffnet vielfältige Anwendungsszenarien für
    Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich.

    Die Ära von 'Wissen ist Macht' neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz
    (KI) erschließt das Know-how einzelner Mitarbeitenden, macht es unternehmensweit
    verfügbar und ermöglicht eine intelligente Nutzung. Angesichts Fachkräftemangel
    und Generationenwechsel ist das von unschätzbarem Wert - für Steuerberater
    ebenso wie für Mandanten. Denn beide Seiten profitieren von der neuen
    Transparenz und Effizienz: Mandanten erhalten schneller und gezielter Antworten
    auf ihre individuellen Fragen, während Steuerberater mehr Zeit für persönliche
    Beratung gewinnen.

    Die Steuerberatungsbranche steht angesichts dieser Entwicklung vor einem
    grundlegenden Wandel: Generative KI revolutioniert das klassische Berufsbild und
    eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Beratungspraxis. Neben der
    Automatisierung von fachlichen Routinetätigkeiten, Buchungsvorgängen oder der
    Belegerfassung, lassen sich durch KI heute auch wissensbasierte und
    spezialisierte Fragestellungen erledigen. So verschiebt sich der Schwerpunkt der
    Arbeit im Steuersektor zunehmend von standardisierten Prozessen hin zu
    individueller und strategischer Beratung - unterstützt durch neue intelligente
    Tools. Selbst komplexe Auswertungen werden durch KI-gestützte Datenanalysen
    effizienter und damit auch für kleinere Mandate wirtschaftlich tragbar.

    Entscheidend für den Erfolg aber ist eine zukunftsfähige KI-Strategie und der
    Aufbau einer leistungsfähigen KI-Infrastruktur, die in eine geschützte,
    datenschutzkonforme Umgebung eingebettet ist. "Die Implementierung von
    KI-Assistenzsystemen in Steuer- und Finanzabteilungen bietet ein enormes
    Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Qualität", sagt Michel Braun,
    Chief AI Officer beim internationalen Steuerberatungsunternehmen WTS, der
    gemeinsam mit Stefan Groß einer der beiden Geschäftsführer des 2023 gegründeten
    Joint Ventures WTS PSP AI GmbH ist. Das Joint Venture betreibt unter der Ägide
    von WTS Tax AG und PSP München die webbasierte Plattform plAIground, über die
    sich verschiedene KI-Tools und -Assistenzsystemen direkt ansteuern lassen.

    Unter der Botschaft MEET YOUR NEW COWORKERS bringt der plAIground "generative KI
    praxisnah in den Steuersektor - als intelligenten und sicheren täglichen Helfer,
    der speziell für die Nutzung sensibler Daten ausgerichtet ist", erläutert Stefan
    Groß. Tax-Chatbots beantworten steuerliche Fragestellungen, KI-Agenten
    übernehmen die Dokumentenanalyse, -zusammenfassung und -übersetzung von Texten,
    Websites oder Richtlinien. Durchdacht ist auch der Prompting Assistent, der bei
    der Interaktion mit dem plAIground unterstützt. "Nur wer richtig fragt, bekommt
    auch die Antworten, die er für ein valides steuerliches Ergebnis braucht. Unser
    digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder
    stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet", sagt Michel Braun. Kombiniert
    ist der plAIground mit qualitätsgesichertem Expertenwissen und steuerlichem
    Content aus dem Otto Schmidt Verlag - Fachquellen, mit der Nutzung der
    Taxy.io-KI, zukünftig Quellen vom NWB Verlag und von der Tax Academy von Prof.
    Dr. Kessler, auf die Steuerberater klassischerweise in ihrer täglichen Arbeit
    zurückgreifen.

    Ein weiteres zentrales Element ist die Aus- und Weiterbildung: "Nur wer
    versteht, was mit KI möglich ist, kann sie auch erfolgreich nutzen", so Michel
    Braun. Mit dem AI Campus hat WTS PSP AI GmbH ein spezielles Ausbildungskonzept
    entwickelt, das praxisnah vermittelt, wie KI im Steuerbereich eingesetzt werden
    kann.

    WTS, als größte Steuerberatung nach den Big 4, verfolgt das Ziel, ihren
    Mandanten ein ganzheitliches AI Ecosystem bereitzustellen. Neben dem plAIground
    umfasst dieses weitere Bausteine, die gezielt auf die Anforderungen im
    Steuerbereich zugeschnitten sind. "Es gibt zahlreiche KI-Methoden, die sich für
    steuerliche Aufgaben eignen. Für jede Aufgabe muss geprüft werden, welche
    Technologie den größten Mehrwert bietet. Wer intelligente Lösungen einsetzen
    möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament", erklärt
    Michel Braun.

    Um den individuellen KI-Bedarf zu ermitteln und Mandanten AI Ready zu machen,
    bietet WTS sogenannte Discovery Workshops an. Darauf aufbauend unterstützt WTS
    bei der Umsetzung konkreter Anwendungsfälle - vom Proof of Concept bis zum
    fertigen Produkt.

    Ideal für alle, die sich vernetzen und teilhaben wollen: Die 3. AI Conference am
    3. März 2026 in Frankfurt am Main:
    http://www.wts.com/de-de/events/2026/ai-conference

