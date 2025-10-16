Mit KI in die nächste Ära der Steuerberatung (FOTO)

München (ots) - Generative KI eröffnet vielfältige Anwendungsszenarien für

Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich.



Die Ära von 'Wissen ist Macht' neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz

(KI) erschließt das Know-how einzelner Mitarbeitenden, macht es unternehmensweit

verfügbar und ermöglicht eine intelligente Nutzung. Angesichts Fachkräftemangel

und Generationenwechsel ist das von unschätzbarem Wert - für Steuerberater

ebenso wie für Mandanten. Denn beide Seiten profitieren von der neuen

Transparenz und Effizienz: Mandanten erhalten schneller und gezielter Antworten

auf ihre individuellen Fragen, während Steuerberater mehr Zeit für persönliche

Beratung gewinnen.



Die Steuerberatungsbranche steht angesichts dieser Entwicklung vor einem

grundlegenden Wandel: Generative KI revolutioniert das klassische Berufsbild und

eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Beratungspraxis. Neben der

Automatisierung von fachlichen Routinetätigkeiten, Buchungsvorgängen oder der

Belegerfassung, lassen sich durch KI heute auch wissensbasierte und

spezialisierte Fragestellungen erledigen. So verschiebt sich der Schwerpunkt der

Arbeit im Steuersektor zunehmend von standardisierten Prozessen hin zu

individueller und strategischer Beratung - unterstützt durch neue intelligente

Tools. Selbst komplexe Auswertungen werden durch KI-gestützte Datenanalysen

effizienter und damit auch für kleinere Mandate wirtschaftlich tragbar.





Entscheidend für den Erfolg aber ist eine zukunftsfähige KI-Strategie und der

Aufbau einer leistungsfähigen KI-Infrastruktur, die in eine geschützte,

datenschutzkonforme Umgebung eingebettet ist. "Die Implementierung von

KI-Assistenzsystemen in Steuer- und Finanzabteilungen bietet ein enormes

Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Qualität", sagt Michel Braun,

Chief AI Officer beim internationalen Steuerberatungsunternehmen WTS, der

gemeinsam mit Stefan Groß einer der beiden Geschäftsführer des 2023 gegründeten

Joint Ventures WTS PSP AI GmbH ist. Das Joint Venture betreibt unter der Ägide

von WTS Tax AG und PSP München die webbasierte Plattform plAIground, über die

sich verschiedene KI-Tools und -Assistenzsystemen direkt ansteuern lassen.



Unter der Botschaft MEET YOUR NEW COWORKERS bringt der plAIground "generative KI

praxisnah in den Steuersektor - als intelligenten und sicheren täglichen Helfer,

der speziell für die Nutzung sensibler Daten ausgerichtet ist", erläutert Stefan

Groß. Tax-Chatbots beantworten steuerliche Fragestellungen, KI-Agenten

übernehmen die Dokumentenanalyse, -zusammenfassung und -übersetzung von Texten,

Websites oder Richtlinien. Durchdacht ist auch der Prompting Assistent, der bei

der Interaktion mit dem plAIground unterstützt. "Nur wer richtig fragt, bekommt

auch die Antworten, die er für ein valides steuerliches Ergebnis braucht. Unser

digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder

stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet", sagt Michel Braun. Kombiniert

ist der plAIground mit qualitätsgesichertem Expertenwissen und steuerlichem

Content aus dem Otto Schmidt Verlag - Fachquellen, mit der Nutzung der

Taxy.io-KI, zukünftig Quellen vom NWB Verlag und von der Tax Academy von Prof.

Dr. Kessler, auf die Steuerberater klassischerweise in ihrer täglichen Arbeit

zurückgreifen.



Ein weiteres zentrales Element ist die Aus- und Weiterbildung: "Nur wer

versteht, was mit KI möglich ist, kann sie auch erfolgreich nutzen", so Michel

Braun. Mit dem AI Campus hat WTS PSP AI GmbH ein spezielles Ausbildungskonzept

entwickelt, das praxisnah vermittelt, wie KI im Steuerbereich eingesetzt werden

kann.



WTS, als größte Steuerberatung nach den Big 4, verfolgt das Ziel, ihren

Mandanten ein ganzheitliches AI Ecosystem bereitzustellen. Neben dem plAIground

umfasst dieses weitere Bausteine, die gezielt auf die Anforderungen im

Steuerbereich zugeschnitten sind. "Es gibt zahlreiche KI-Methoden, die sich für

steuerliche Aufgaben eignen. Für jede Aufgabe muss geprüft werden, welche

Technologie den größten Mehrwert bietet. Wer intelligente Lösungen einsetzen

möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament", erklärt

Michel Braun.



Um den individuellen KI-Bedarf zu ermitteln und Mandanten AI Ready zu machen,

bietet WTS sogenannte Discovery Workshops an. Darauf aufbauend unterstützt WTS

bei der Umsetzung konkreter Anwendungsfälle - vom Proof of Concept bis zum

fertigen Produkt.



Ideal für alle, die sich vernetzen und teilhaben wollen: Die 3. AI Conference am

3. März 2026 in Frankfurt am Main:

http://www.wts.com/de-de/events/2026/ai-conference



