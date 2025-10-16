    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wie sichern wir Deutschlands Innovationskraft? Boehringer Ingelheim und Partner präsentieren Handlungsempfehlungen (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Boehringer und Partner übergeben Impulspapier an das Bundesministerium für
    Forschung, Technologie und Raumfahrt
    - White Paper umfasst zwölf konkrete Vorschläge zur Stärkung der
    Innovationskraft in Deutschland
    - Führende Stimmen aus Wissenschaft und Wirtschaft rufen zu einer nationalen
    Allianz für Innovation auf

    Gemeinsam mit führenden Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft hat Boehringer
    Ingelheim in Berlin das White Paper "Mehr Innovation für Deutschland" an Dr.
    Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung,
    Technologie und Raumfahrt, übergeben.

    Im Zentrum des White Papers stehen drei Leitfragen:

    - Wie wird Innovation zur politischen und gesellschaftlichen Priorität?
    - Wie gelingt es, Forschung schneller in marktfähige Anwendungen zu übersetzen?
    - Und: Wie machen wir Deutschland wieder attraktiv für Investitionen in
    Zukunftstechnologien?

    Das Papier fordert zu einer systematischen Herangehensweise auf und formuliert
    konkrete Prioritäten und Maßnahmen, um Deutschlands Innovationskraft zu stärken.
    Es geht darum, Innovation als gesamtgesellschaftliche Priorität zu verankern,
    die Umsetzung von Forschung in marktfähige Anwendungen deutlich zu beschleunigen
    und Deutschland als attraktiven Standort für Investitionen in
    Zukunftstechnologien nachhaltig zu stärken. Die zwölf Handlungsempfehlungen
    umfassen beispielsweise die Einrichtung eines Innovationsgremiums im Kanzleramt,
    schnellere Genehmigungsverfahren sowie steuerliche Anreize für Wagniskapital.

    Die Handlungsempfehlungen sind das Ergebnis eines breit angelegten
    Stakeholder-Prozesses mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft,
    Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Darunter der Bundesverband der Deutschen
    Industrie (BDI), die Charité - Universitätsmedizin Berlin und das Max Delbrück
    Center. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden
    Ansatzes zur Stärkung der Innovationskraft Deutschlands.

    Médard Schoenmaeckers , Vorsitzender der Geschäftsführung der Boehringer
    Ingelheim Deutschland GmbH: "Deutschland steht an einem Wendepunkt: Unsere
    Innovationskraft entscheidet über die Zukunft unseres Landes. Boehringer
    Ingelheim und zahlreiche Partner stehen bereit, um gemeinsam Verantwortung zu
    übernehmen und eine Allianz für Innovation zu schmieden. Echte Veränderung
    gelingt dann, wenn wir - Politik, Wirtschaft und Wissenschaft - mutig und
    geschlossen vorangehen. Es braucht ein gemeinsames Commitment und politische
    Führung, um die Rahmenbedingungen für Innovation entschlossen zu gestalten. Wir
    wollen das Potenzial Deutschlands nutzen und die Hightech Agenda mit Leben
    füllen - für nachhaltigen Fortschritt, Wettbewerbsfähigkeit und
    gesellschaftlichen Wohlstand."

    Tanja Gönner , Hauptgeschäftsführerin des BDI, betont: "Innovationen sind der
    Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wenn wir im globalen
    Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir gezielt in Forschung, Entwicklung und
    Transfer investieren. Nur so können wir unsere industrielle Stärke langfristig
    sichern und technologische Souveränität aufbauen."

    Prof. Dr. Maike Sander , Wissenschaftliche Vorständin Max Delbrück Center,
    erklärt: "Innovation beginnt dort, wo Forschung auf Anwendung trifft. Wir
    brauchen mehr Mut, mehr Tempo - und eine Politik, die beides möglich macht."

    Prof. Dr. Heyo K. Kroemer , Vorstandsvorsitzender der Charité -
    Universitätsmedizin Berlin, stellt heraus: "Damit Innovation gelingt, müssen
    Forschung, Lehre und Transfer noch enger zusammenrücken. Die Zukunft der
    Gesundheitsversorgung entscheidet sich dort, wo interdisziplinäre Zusammenarbeit
    zur Grundlage für medizinischen Fortschritt wird."

    Das vollständige White Paper finden Sie hier: Mehr Innovation für Deutschland |
    Boehringer Ingelheim
    (https://www.boehringer-ingelheim.com/de/pdf/mehr-innovation-fuer-deutschland) .

    Über Boehringer Ingelheim

    Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den
    Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten
    Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf
    die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem
    medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885
    nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit
    entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende
    bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und
    gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter
    www.boehringer-ingelheim.com/de. (https://www.boehringer-ingelheim.com/de)

