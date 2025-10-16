Wie sichern wir Deutschlands Innovationskraft? Boehringer Ingelheim und Partner präsentieren Handlungsempfehlungen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Boehringer und Partner übergeben Impulspapier an das Bundesministerium für

Forschung, Technologie und Raumfahrt

- White Paper umfasst zwölf konkrete Vorschläge zur Stärkung der

Innovationskraft in Deutschland

- Führende Stimmen aus Wissenschaft und Wirtschaft rufen zu einer nationalen

Allianz für Innovation auf



Gemeinsam mit führenden Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft hat Boehringer

Ingelheim in Berlin das White Paper "Mehr Innovation für Deutschland" an Dr.

Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung,

Technologie und Raumfahrt, übergeben.





Im Zentrum des White Papers stehen drei Leitfragen:



- Wie wird Innovation zur politischen und gesellschaftlichen Priorität?

- Wie gelingt es, Forschung schneller in marktfähige Anwendungen zu übersetzen?

- Und: Wie machen wir Deutschland wieder attraktiv für Investitionen in

Zukunftstechnologien?



Das Papier fordert zu einer systematischen Herangehensweise auf und formuliert

konkrete Prioritäten und Maßnahmen, um Deutschlands Innovationskraft zu stärken.

Es geht darum, Innovation als gesamtgesellschaftliche Priorität zu verankern,

die Umsetzung von Forschung in marktfähige Anwendungen deutlich zu beschleunigen

und Deutschland als attraktiven Standort für Investitionen in

Zukunftstechnologien nachhaltig zu stärken. Die zwölf Handlungsempfehlungen

umfassen beispielsweise die Einrichtung eines Innovationsgremiums im Kanzleramt,

schnellere Genehmigungsverfahren sowie steuerliche Anreize für Wagniskapital.



Die Handlungsempfehlungen sind das Ergebnis eines breit angelegten

Stakeholder-Prozesses mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft,

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Darunter der Bundesverband der Deutschen

Industrie (BDI), die Charité - Universitätsmedizin Berlin und das Max Delbrück

Center. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden

Ansatzes zur Stärkung der Innovationskraft Deutschlands.



Médard Schoenmaeckers , Vorsitzender der Geschäftsführung der Boehringer

Ingelheim Deutschland GmbH: "Deutschland steht an einem Wendepunkt: Unsere

Innovationskraft entscheidet über die Zukunft unseres Landes. Boehringer

Ingelheim und zahlreiche Partner stehen bereit, um gemeinsam Verantwortung zu

übernehmen und eine Allianz für Innovation zu schmieden. Echte Veränderung

gelingt dann, wenn wir - Politik, Wirtschaft und Wissenschaft - mutig und

geschlossen vorangehen. Es braucht ein gemeinsames Commitment und politische

Führung, um die Rahmenbedingungen für Innovation entschlossen zu gestalten. Wir

wollen das Potenzial Deutschlands nutzen und die Hightech Agenda mit Leben

füllen - für nachhaltigen Fortschritt, Wettbewerbsfähigkeit und

gesellschaftlichen Wohlstand."



Tanja Gönner , Hauptgeschäftsführerin des BDI, betont: "Innovationen sind der

Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wenn wir im globalen

Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir gezielt in Forschung, Entwicklung und

Transfer investieren. Nur so können wir unsere industrielle Stärke langfristig

sichern und technologische Souveränität aufbauen."



Prof. Dr. Maike Sander , Wissenschaftliche Vorständin Max Delbrück Center,

erklärt: "Innovation beginnt dort, wo Forschung auf Anwendung trifft. Wir

brauchen mehr Mut, mehr Tempo - und eine Politik, die beides möglich macht."



Prof. Dr. Heyo K. Kroemer , Vorstandsvorsitzender der Charité -

Universitätsmedizin Berlin, stellt heraus: "Damit Innovation gelingt, müssen

Forschung, Lehre und Transfer noch enger zusammenrücken. Die Zukunft der

Gesundheitsversorgung entscheidet sich dort, wo interdisziplinäre Zusammenarbeit

zur Grundlage für medizinischen Fortschritt wird."



Das vollständige White Paper finden Sie hier: Mehr Innovation für Deutschland |

Boehringer Ingelheim

(https://www.boehringer-ingelheim.com/de/pdf/mehr-innovation-fuer-deutschland) .



Über Boehringer Ingelheim



Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den

Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten

Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf

die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885

nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende

bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und

gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter

www.boehringer-ingelheim.com/de. (https://www.boehringer-ingelheim.com/de)



