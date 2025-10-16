    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD-Fraktionschef wirbt für Schutz der Stahlindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere EU-Zölle für Stahlindustrie gegen Billigkonkurrenz.
    • Tausende Arbeitsplätze hängen von der Stahlindustrie ab.
    • Kanzler soll Industriestrompreis bei EU vorantreiben.
    SPD-Fraktionschef wirbt für Schutz der Stahlindustrie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dringt auf die geplante Einführung höherer EU-Zölle zum Schutz der Stahlindustrie vor Billigkonkurrenz aus Ländern wie China. An diesem zentralen Industriebereich hingen tausende Arbeitsplätze, sagte er in der Debatte vor dem anstehenden EU-Gipfel im Bundestag. Miersch fügte an die Adresse von Kanzler Friedrich Merz (CDU) hinzu: "Ich erwarte schon, dass die Bundesregierung mit aller Macht auch den Zollvorschlag der Europäischen Kommission unterstützt."

    Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober Schutzmaßnahmen für die heimische Stahlindustrie angekündigt. Demnach soll die Menge für zollfreie Importe nahezu halbiert werden. Außerdem soll der Zollsatz für Importe, die darüber hinausgehen, auf 50 Prozent verdoppelt werden. Einer Neuregelung müssen auch die EU-Staaten zustimmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    11,27€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 10,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,38€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 10,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Miersch forderte den Kanzler außerdem auf, einen Industriestrompreis bei der EU-Kommission voranzubringen. Energiepreise seien eine zentrale Frage des Standorts Deutschland, sagte der Fraktionsvorsitzende auch mit Blick auf einen geplanten Stahlgipfel, der am 6. November stattfinden solle. Die Bundesregierung peilt einen staatlich subventionierten günstigeren Strompreis für die Industrie an. Dem müsste die EU-Kommission zustimmen./sam/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 28,92 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -5,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,09 %/-26,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SPD-Fraktionschef wirbt für Schutz der Stahlindustrie SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dringt auf die geplante Einführung höherer EU-Zölle zum Schutz der Stahlindustrie vor Billigkonkurrenz aus Ländern wie China. An diesem zentralen Industriebereich hingen tausende Arbeitsplätze, sagte er in der …