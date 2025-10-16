    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Premiere für seriellen 3D-Gebäudedruck steht (FOTO)

    Heidelberg (ots) - Mehr Haus pro Stunde, weniger Kosten pro Quadratmeter,
    beliebig oft reproduzierbar, mit reduziertem CO2-Fußabdruck - und als für den
    3D-Druck optimierter Gebäudetyp erstmals für jeden verfügbar. Das Referenzobjekt
    für den seriellen 3D-gedruckten Wohnungsbau wurde heute der Öffentlichkeit
    vorgestellt: Auf der Konversionsfläche Campbell Heidelberg direkt neben Europas
    größtem 3D-gedruckten Gebäude und pünktlich zum 60-jährigen Firmenjubiläum der
    Heidelberger KRAUS GRUPPE .

    Das so genannte DREIHAUS ist ein Novum im 3D-Wohngebäudedruck und ein
    Meilenstein, der neue Standards setzt - was die Schnelligkeit, die
    Wirtschaftlichkeit und durch den erstmals in Deutschland eingesetzten Carbon
    Captured Net-Zero-Zement auch die CO2-Bilanz angeht. Mit Deutschlands führenden
    Experten im 3D-Gebäudedruck PERI 3D Construction, Korte-Hoffmann Gebäudedruck
    und Heidelberg Materials sowie SSV Architekten schafft es Bauherr Hans-Jörg
    Kraus in weniger als zwölf Monaten von der Baugenehmigung bis zur
    Fertigstellung.

    Mit Komplettsystem für 3D-Gebäudedruck Wände in Rekordzeit erstellt

    PERI 3D Construction hat in Heidelberg sein Komplettsystem für 3D-Gebäudedruck
    im Einsatz und führt die 3D-Druckarbeiten an den drei Mehrfamilienhäusern mit
    einem zwei- bis dreiköpfigen Team durch. "Der 3D-Drucker fährt die vorgeplanten
    Pfade automatisch ab und druckt so einen Quadratmeter Wand in etwa fünf Minuten.
    So sind die Wände des größten Mehrfamilienhauses in nur 26 Arbeitstagen
    entstanden", erläutert Dr. Fabian Meyer-Brötz, Geschäftsführer der PERI 3D
    Construction GmbH.

    Für den führenden Anbieter von 3D-Drucklösungen liegt die Bedeutung des
    3D-Druckprojekts nicht nur in der eingesetzten Technologie, sondern vielmehr in
    dem, was gedruckt wird: "DREIHAUS vereint alles, was wir in unseren bisher 17
    umgesetzten 3D-Druckprojekten gelernt haben. Dabei geht es sowohl um
    durchdachte, für 3D-Druck optimierte Grundrisse als auch um die sinnvolle
    Integration des 3D-Drucks in den kompletten Bauablauf. Jedes DREIHAUS ist in
    zwei Segmente unterteilt. Während in einer Hälfte gedruckt wird, wird in der
    anderen bereits die Decke betoniert. So wachsen die Mehrfamilienhäuser rasend
    schnell in die Höhe.

    Bezahlbarer Wohnraum für Deutschland

    Im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen wird DREIHAUS 30 % schneller und 10 %
    kostengünstiger fertiggestellt. Diese Werte möchten wir mit diesem Projekt in
    der Praxis belegen und werden nach Projektabschluss entsprechende Zahlen
    veröffentlichen. DREIHAUS kann heute von jedem Bauunternehmen, das im
