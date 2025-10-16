Deutschlands Turbo für den Wohnungsbau
Premiere für seriellen 3D-Gebäudedruck steht (FOTO)
Heidelberg (ots) - Mehr Haus pro Stunde, weniger Kosten pro Quadratmeter,
beliebig oft reproduzierbar, mit reduziertem CO2-Fußabdruck - und als für den
3D-Druck optimierter Gebäudetyp erstmals für jeden verfügbar. Das Referenzobjekt
für den seriellen 3D-gedruckten Wohnungsbau wurde heute der Öffentlichkeit
vorgestellt: Auf der Konversionsfläche Campbell Heidelberg direkt neben Europas
größtem 3D-gedruckten Gebäude und pünktlich zum 60-jährigen Firmenjubiläum der
Heidelberger KRAUS GRUPPE .
Das so genannte DREIHAUS ist ein Novum im 3D-Wohngebäudedruck und ein
Meilenstein, der neue Standards setzt - was die Schnelligkeit, die
Wirtschaftlichkeit und durch den erstmals in Deutschland eingesetzten Carbon
Captured Net-Zero-Zement auch die CO2-Bilanz angeht. Mit Deutschlands führenden
Experten im 3D-Gebäudedruck PERI 3D Construction, Korte-Hoffmann Gebäudedruck
und Heidelberg Materials sowie SSV Architekten schafft es Bauherr Hans-Jörg
Kraus in weniger als zwölf Monaten von der Baugenehmigung bis zur
Fertigstellung.
Mit Komplettsystem für 3D-Gebäudedruck Wände in Rekordzeit erstellt
PERI 3D Construction hat in Heidelberg sein Komplettsystem für 3D-Gebäudedruck
im Einsatz und führt die 3D-Druckarbeiten an den drei Mehrfamilienhäusern mit
einem zwei- bis dreiköpfigen Team durch. "Der 3D-Drucker fährt die vorgeplanten
Pfade automatisch ab und druckt so einen Quadratmeter Wand in etwa fünf Minuten.
So sind die Wände des größten Mehrfamilienhauses in nur 26 Arbeitstagen
entstanden", erläutert Dr. Fabian Meyer-Brötz, Geschäftsführer der PERI 3D
Construction GmbH.
Für den führenden Anbieter von 3D-Drucklösungen liegt die Bedeutung des
3D-Druckprojekts nicht nur in der eingesetzten Technologie, sondern vielmehr in
dem, was gedruckt wird: "DREIHAUS vereint alles, was wir in unseren bisher 17
umgesetzten 3D-Druckprojekten gelernt haben. Dabei geht es sowohl um
durchdachte, für 3D-Druck optimierte Grundrisse als auch um die sinnvolle
Integration des 3D-Drucks in den kompletten Bauablauf. Jedes DREIHAUS ist in
zwei Segmente unterteilt. Während in einer Hälfte gedruckt wird, wird in der
anderen bereits die Decke betoniert. So wachsen die Mehrfamilienhäuser rasend
schnell in die Höhe.
Bezahlbarer Wohnraum für Deutschland
Im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen wird DREIHAUS 30 % schneller und 10 %
kostengünstiger fertiggestellt. Diese Werte möchten wir mit diesem Projekt in
der Praxis belegen und werden nach Projektabschluss entsprechende Zahlen
veröffentlichen. DREIHAUS kann heute von jedem Bauunternehmen, das im
