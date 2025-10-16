"Frischer Schwung für CareDox
Dr. Andreas Stoltze übernimmt als Beiratsvorsitzender" (FOTO)
Frankfurt (ots) - Die CareDox GmbH freut sich, die Ernennung von Dr. Andreas
Stoltze zum neuen Beiratsvorsitzenden anzukündigen. Mit seiner umfangreichen
Expertise als Investor und Strategieberater in Sondersituationen bringt Dr.
Stoltze frischen Schwung in unseren Beirat.
Dr. Stoltze, Absolvent der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Deutschland
und den USA, verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der
Unternehmensberatung und im Management von Wachstumsunternehmen. Als
Buy-In-Investor hat er zahlreiche erfolgreiche Repositionierungen begleitet,
darunter auch in den Bereichen Gesundheitswesen und Personaldienstleistungen.
Seine Vision: CareDox weiter zu etablieren als führender Partner für
medizinisches Fachpersonal in der Zeitarbeit.
"Wir sind begeistert, Dr. Stoltze an Bord zu haben. Seine strategischen Impulse
werden uns helfen, innovative Lösungen für unsere Kunden, medizinischen
Fachkräfte und Mitarbeiter zu entwickeln", sagt Tarik Fennan Geschäftsführender
Gesellschafter der CareDox GmbH und der CareDox Pool GmbH.
CareDox GmbH bietet deutschlandweit eine breite Palette an Jobs für Pflege- und
Medizinkräfte. Mehr über unsere Services erfahren Sie
https://www.caredox.de/medizinische-einrichtungen/
Pressekontakt:
Tarik Fennan
Geschäftsführender Gesellschafter CareDox GmbH
Neue Mainzer Str. 6 - 10
60311 Frankfurt
Tel: 069 / 380 2 999 60 (Zentrale)
Tel: 069 / 380 2 999 63 (Durchwahl)
Mobil: 0176 / 32 32 32 13
Fax: 069 / 380 2 999 69
E-Mail: mailto:tarik.fennan@caredox.de
Website: http://www.caredox.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181245/6138731
OTS: CareDox GmbH
