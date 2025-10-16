Dr. Andreas Stoltze übernimmt als Beiratsvorsitzender" (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die CareDox GmbH freut sich, die Ernennung von Dr. Andreas

Stoltze zum neuen Beiratsvorsitzenden anzukündigen. Mit seiner umfangreichen

Expertise als Investor und Strategieberater in Sondersituationen bringt Dr.

Stoltze frischen Schwung in unseren Beirat.



Dr. Stoltze, Absolvent der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Deutschland

und den USA, verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der

Unternehmensberatung und im Management von Wachstumsunternehmen. Als

Buy-In-Investor hat er zahlreiche erfolgreiche Repositionierungen begleitet,

darunter auch in den Bereichen Gesundheitswesen und Personaldienstleistungen.

Seine Vision: CareDox weiter zu etablieren als führender Partner für

medizinisches Fachpersonal in der Zeitarbeit.





"Wir sind begeistert, Dr. Stoltze an Bord zu haben. Seine strategischen Impulse

werden uns helfen, innovative Lösungen für unsere Kunden, medizinischen

Fachkräfte und Mitarbeiter zu entwickeln", sagt Tarik Fennan Geschäftsführender

Gesellschafter der CareDox GmbH und der CareDox Pool GmbH.



CareDox GmbH bietet deutschlandweit eine breite Palette an Jobs für Pflege- und

Medizinkräfte. Mehr über unsere Services erfahren Sie

https://www.caredox.de/medizinische-einrichtungen/



