    "Frischer Schwung für CareDox

    Dr. Andreas Stoltze übernimmt als Beiratsvorsitzender" (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Die CareDox GmbH freut sich, die Ernennung von Dr. Andreas
    Stoltze zum neuen Beiratsvorsitzenden anzukündigen. Mit seiner umfangreichen
    Expertise als Investor und Strategieberater in Sondersituationen bringt Dr.
    Stoltze frischen Schwung in unseren Beirat.

    Dr. Stoltze, Absolvent der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Deutschland
    und den USA, verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der
    Unternehmensberatung und im Management von Wachstumsunternehmen. Als
    Buy-In-Investor hat er zahlreiche erfolgreiche Repositionierungen begleitet,
    darunter auch in den Bereichen Gesundheitswesen und Personaldienstleistungen.
    Seine Vision: CareDox weiter zu etablieren als führender Partner für
    medizinisches Fachpersonal in der Zeitarbeit.

    "Wir sind begeistert, Dr. Stoltze an Bord zu haben. Seine strategischen Impulse
    werden uns helfen, innovative Lösungen für unsere Kunden, medizinischen
    Fachkräfte und Mitarbeiter zu entwickeln", sagt Tarik Fennan Geschäftsführender
    Gesellschafter der CareDox GmbH und der CareDox Pool GmbH.

    CareDox GmbH bietet deutschlandweit eine breite Palette an Jobs für Pflege- und
    Medizinkräfte. Mehr über unsere Services erfahren Sie
    https://www.caredox.de/medizinische-einrichtungen/

