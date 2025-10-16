Für ein souveränes Europa
Politik und Wirtschaft im Zukunftsdialog bei Schwarz Impulse 2025 (FOTO)
Brüssel/Neckarsulm (ots) -
- Unternehmen der Schwarz Gruppe laden Entscheider aus Politik und Wirtschaft
zum Diskurs im politischen Brüssel
- Europäische Partnerschaften und Kooperationen als Antwort auf die
Herausforderungen unserer Zeit
- Souveräne Lösungen "Made in Europe" entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Bei der Schwarz Impulse Veranstaltung 2025 am 15. Oktober brachten die
Unternehmen der Schwarz Gruppe bereits zum vierten Mal Entscheider aus der
europäischen Politik und Wirtschaft zusammen, um die drängenden Themen unserer
Zeit zu diskutieren. Unter dem Leitsatz "The power of sovereignty" stand die
Souveränität Europas als zentrales Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die
Botschaft dabei: In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und wachsender
Abhängigkeiten bedeutet Souveränität mehr als wirtschaftliche Selbstbestimmung -
sie ist die Fähigkeit Europas, die Zukunft mit einer klaren Vision und
notwendigen Entscheidungen aktiv mitzugestalten.
- Unternehmen der Schwarz Gruppe laden Entscheider aus Politik und Wirtschaft
zum Diskurs im politischen Brüssel
- Europäische Partnerschaften und Kooperationen als Antwort auf die
Herausforderungen unserer Zeit
- Souveräne Lösungen "Made in Europe" entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Bei der Schwarz Impulse Veranstaltung 2025 am 15. Oktober brachten die
Unternehmen der Schwarz Gruppe bereits zum vierten Mal Entscheider aus der
europäischen Politik und Wirtschaft zusammen, um die drängenden Themen unserer
Zeit zu diskutieren. Unter dem Leitsatz "The power of sovereignty" stand die
Souveränität Europas als zentrales Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die
Botschaft dabei: In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und wachsender
Abhängigkeiten bedeutet Souveränität mehr als wirtschaftliche Selbstbestimmung -
sie ist die Fähigkeit Europas, die Zukunft mit einer klaren Vision und
notwendigen Entscheidungen aktiv mitzugestalten.
"Ein souveränes, starkes Europa braucht Mut und Entschlossenheit. Als größte
Handelsgruppe Europas haben wir allein in den vergangenen zehn Jahren über 80
Milliarden Euro in diesen Wirtschaftsraum investiert und beweisen tagtäglich:
Europäische Lösungen sind erfolgreich. Wo andere Risiken sehen, erkennen wir
Chancen und handeln voraus", betonte Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz
Gruppe. "Jetzt ist nicht die Zeit für Alleingänge - es braucht Partnerschaften
und Kooperationen auf Augenhöhe, um die Zukunft und Rolle Europas in der
globalen Transformation neu zu gestalten. Dabei geht es nicht um die
Konfrontation mit globalen Großmächten, sondern darum, Europas eigene Stärken zu
entfalten und als gleichberechtigter Partner auf der Weltbühne zu agieren."
Ekaterina Zaharieva, Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation bei der
Europäischen Kommission, hob in ihrer Rede hervor: "In einer Welt wachsender
geopolitischer Spannungen ist die digitale Souveränität Europas das Fundament
unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Wir
müssen die Kontrolle über unsere kritischsten digitalen Ressourcen - Daten,
Infrastruktur und Schlüsseltechnologien - in europäischer Hand behalten. Das ist
der Kompass, der unsere öffentlichen und privaten Investitionen leiten muss."
Neben Kommissarin Zaharieva waren unter den Sprechern Sabine Verheyen, Erste
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Pierre Bascou, stellvertretender
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der
Europäischen Kommission, und Günther H. Oettinger, ehemaliges Mitglied und
Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie ehemaliger Ministerpräsident von
Handelsgruppe Europas haben wir allein in den vergangenen zehn Jahren über 80
Milliarden Euro in diesen Wirtschaftsraum investiert und beweisen tagtäglich:
Europäische Lösungen sind erfolgreich. Wo andere Risiken sehen, erkennen wir
Chancen und handeln voraus", betonte Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz
Gruppe. "Jetzt ist nicht die Zeit für Alleingänge - es braucht Partnerschaften
und Kooperationen auf Augenhöhe, um die Zukunft und Rolle Europas in der
globalen Transformation neu zu gestalten. Dabei geht es nicht um die
Konfrontation mit globalen Großmächten, sondern darum, Europas eigene Stärken zu
entfalten und als gleichberechtigter Partner auf der Weltbühne zu agieren."
Ekaterina Zaharieva, Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation bei der
Europäischen Kommission, hob in ihrer Rede hervor: "In einer Welt wachsender
geopolitischer Spannungen ist die digitale Souveränität Europas das Fundament
unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Wir
müssen die Kontrolle über unsere kritischsten digitalen Ressourcen - Daten,
Infrastruktur und Schlüsseltechnologien - in europäischer Hand behalten. Das ist
der Kompass, der unsere öffentlichen und privaten Investitionen leiten muss."
Neben Kommissarin Zaharieva waren unter den Sprechern Sabine Verheyen, Erste
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Pierre Bascou, stellvertretender
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der
Europäischen Kommission, und Günther H. Oettinger, ehemaliges Mitglied und
Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie ehemaliger Ministerpräsident von
Autor folgen