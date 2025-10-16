Politik und Wirtschaft im Zukunftsdialog bei Schwarz Impulse 2025 (FOTO)

Brüssel/Neckarsulm (ots) -



- Unternehmen der Schwarz Gruppe laden Entscheider aus Politik und Wirtschaft

zum Diskurs im politischen Brüssel

- Europäische Partnerschaften und Kooperationen als Antwort auf die

Herausforderungen unserer Zeit

- Souveräne Lösungen "Made in Europe" entlang der gesamten Wertschöpfungskette



Bei der Schwarz Impulse Veranstaltung 2025 am 15. Oktober brachten die

Unternehmen der Schwarz Gruppe bereits zum vierten Mal Entscheider aus der

europäischen Politik und Wirtschaft zusammen, um die drängenden Themen unserer

Zeit zu diskutieren. Unter dem Leitsatz "The power of sovereignty" stand die

Souveränität Europas als zentrales Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die

Botschaft dabei: In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und wachsender

Abhängigkeiten bedeutet Souveränität mehr als wirtschaftliche Selbstbestimmung -

sie ist die Fähigkeit Europas, die Zukunft mit einer klaren Vision und

notwendigen Entscheidungen aktiv mitzugestalten.







Handelsgruppe Europas haben wir allein in den vergangenen zehn Jahren über 80

Milliarden Euro in diesen Wirtschaftsraum investiert und beweisen tagtäglich:

Europäische Lösungen sind erfolgreich. Wo andere Risiken sehen, erkennen wir

Chancen und handeln voraus", betonte Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz

Gruppe. "Jetzt ist nicht die Zeit für Alleingänge - es braucht Partnerschaften

und Kooperationen auf Augenhöhe, um die Zukunft und Rolle Europas in der

globalen Transformation neu zu gestalten. Dabei geht es nicht um die

Konfrontation mit globalen Großmächten, sondern darum, Europas eigene Stärken zu

entfalten und als gleichberechtigter Partner auf der Weltbühne zu agieren."



Ekaterina Zaharieva, Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation bei der

Europäischen Kommission, hob in ihrer Rede hervor: "In einer Welt wachsender

geopolitischer Spannungen ist die digitale Souveränität Europas das Fundament

unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Wir

müssen die Kontrolle über unsere kritischsten digitalen Ressourcen - Daten,

Infrastruktur und Schlüsseltechnologien - in europäischer Hand behalten. Das ist

der Kompass, der unsere öffentlichen und privaten Investitionen leiten muss."



Neben Kommissarin Zaharieva waren unter den Sprechern Sabine Verheyen, Erste

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Pierre Bascou, stellvertretender

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der

Europäischen Kommission, und Günther H. Oettinger, ehemaliges Mitglied und

Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie ehemaliger Ministerpräsident von Seite 1 von 2 Seite 2 ►





