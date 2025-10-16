    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Politik und Wirtschaft im Zukunftsdialog bei Schwarz Impulse 2025 (FOTO)

    Brüssel/Neckarsulm (ots) -

    - Unternehmen der Schwarz Gruppe laden Entscheider aus Politik und Wirtschaft
    zum Diskurs im politischen Brüssel
    - Europäische Partnerschaften und Kooperationen als Antwort auf die
    Herausforderungen unserer Zeit
    - Souveräne Lösungen "Made in Europe" entlang der gesamten Wertschöpfungskette

    Bei der Schwarz Impulse Veranstaltung 2025 am 15. Oktober brachten die
    Unternehmen der Schwarz Gruppe bereits zum vierten Mal Entscheider aus der
    europäischen Politik und Wirtschaft zusammen, um die drängenden Themen unserer
    Zeit zu diskutieren. Unter dem Leitsatz "The power of sovereignty" stand die
    Souveränität Europas als zentrales Thema im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die
    Botschaft dabei: In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und wachsender
    Abhängigkeiten bedeutet Souveränität mehr als wirtschaftliche Selbstbestimmung -
    sie ist die Fähigkeit Europas, die Zukunft mit einer klaren Vision und
    notwendigen Entscheidungen aktiv mitzugestalten.

    "Ein souveränes, starkes Europa braucht Mut und Entschlossenheit. Als größte
    Handelsgruppe Europas haben wir allein in den vergangenen zehn Jahren über 80
    Milliarden Euro in diesen Wirtschaftsraum investiert und beweisen tagtäglich:
    Europäische Lösungen sind erfolgreich. Wo andere Risiken sehen, erkennen wir
    Chancen und handeln voraus", betonte Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz
    Gruppe. "Jetzt ist nicht die Zeit für Alleingänge - es braucht Partnerschaften
    und Kooperationen auf Augenhöhe, um die Zukunft und Rolle Europas in der
    globalen Transformation neu zu gestalten. Dabei geht es nicht um die
    Konfrontation mit globalen Großmächten, sondern darum, Europas eigene Stärken zu
    entfalten und als gleichberechtigter Partner auf der Weltbühne zu agieren."

    Ekaterina Zaharieva, Kommissarin für Startups, Forschung und Innovation bei der
    Europäischen Kommission, hob in ihrer Rede hervor: "In einer Welt wachsender
    geopolitischer Spannungen ist die digitale Souveränität Europas das Fundament
    unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Wir
    müssen die Kontrolle über unsere kritischsten digitalen Ressourcen - Daten,
    Infrastruktur und Schlüsseltechnologien - in europäischer Hand behalten. Das ist
    der Kompass, der unsere öffentlichen und privaten Investitionen leiten muss."

    Neben Kommissarin Zaharieva waren unter den Sprechern Sabine Verheyen, Erste
    Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Pierre Bascou, stellvertretender
    Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der
    Europäischen Kommission, und Günther H. Oettinger, ehemaliges Mitglied und
    Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie ehemaliger Ministerpräsident von
    Verfasst von news aktuell
