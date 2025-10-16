    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    Tech-Aktie: Nach Kurssturz DIE Einstiegschance?

    Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise fiel nach den Prognosen für das Jahr 2026 um 8,5 Prozent, konnte sich zuletzt aber wieder erholen. Bietet sich nun eine günstige Einstiegschance?

    Für Sie zusammengefasst
    • HPE-Aktie fiel um 8,5%, erholt sich aber wieder.
    • Prognose 2026: Gewinn je Aktie 2,20-2,40 USD.
    • Juniper-Übernahme: Personalabbau, Kosten 240 Mio. USD.
    Foto: OpenAI

    Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Hewlett Packard Enterprise einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,20 und 2,40 US-Dollar. Der Umsatz soll um 5 bis 10 Prozent steigen, während Wall-Street-Analysten ein Wachstum von 17,2 Prozent prognostiziert hatten.

    Außerdem plant das Unternehmen, seine Server-, Hybrid-, Cloud- und Finanzdienstleistungssegmente in einem neuen Bereich namens "Cloud & AI" zusammenzuführen, um von der wachsenden Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz zu profitieren.

    Zudem will HPE Im Rahmen der Juniper-Übernahme (HPE erwarb im Juli den Netzwerkausrüster Juniper Networks für 14 Milliarden US-Dollar) zukünftig Personal abbauen, was mit Kosten von etwa 240 Millionen US-Dollar verbunden sein wird. Der freie Cashflow wird auf 1,5 bis 2 Milliarden USD geschätzt, was unter den Erwartungen von 1,88 Milliarden USD liegt.

    Über die Juniper-Übernahme will das Unternehmen seine Netzwerksparte verdoppeln und mit Cisco Systems aufschließen. Die Übernahme wird jedoch von einer Gruppe von US-Bundesstaaten, angeführt von Colorado, rechtlich angefochten, da Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Legitimität des Prozesses bestehen.

    Neben diesen Herausforderungen bleibt die operative Lage von HPE stabil. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Neugeschäfts um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Der gesamte Auftragsbestand beträgt nun 5,9 Milliarden Euro, was auf eine weiterhin starke Nachfrage im Verteidigungssektor hindeutet.

    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD

    Kurzfristig orientierte Anleger sollten die aktuellen Unsicherheiten und die jüngsten Kursrückgänge berücksichtigen. Langfristige Anleger könnten die aktuellen Kursrückgänge als Einstiegsmöglichkeit betrachten, insbesondere wenn sie an das langfristige Wachstumspotenzial von HPE im Bereich der KI-Infrastruktur glauben.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,71 % und einem Kurs von 19,61EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
