Tech-Aktie: Nach Kurssturz DIE Einstiegschance?

Außerdem plant das Unternehmen, seine Server-, Hybrid-, Cloud- und Finanzdienstleistungssegmente in einem neuen Bereich namens "Cloud & AI" zusammenzuführen, um von der wachsenden Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz zu profitieren.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Hewlett Packard Enterprise einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,20 und 2,40 US-Dollar. Der Umsatz soll um 5 bis 10 Prozent steigen, während Wall-Street-Analysten ein Wachstum von 17,2 Prozent prognostiziert hatten.

Zudem will HPE Im Rahmen der Juniper-Übernahme (HPE erwarb im Juli den Netzwerkausrüster Juniper Networks für 14 Milliarden US-Dollar) zukünftig Personal abbauen, was mit Kosten von etwa 240 Millionen US-Dollar verbunden sein wird. Der freie Cashflow wird auf 1,5 bis 2 Milliarden USD geschätzt, was unter den Erwartungen von 1,88 Milliarden USD liegt.

Über die Juniper-Übernahme will das Unternehmen seine Netzwerksparte verdoppeln und mit Cisco Systems aufschließen. Die Übernahme wird jedoch von einer Gruppe von US-Bundesstaaten, angeführt von Colorado, rechtlich angefochten, da Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Legitimität des Prozesses bestehen.

Neben diesen Herausforderungen bleibt die operative Lage von HPE stabil. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Neugeschäfts um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Der gesamte Auftragsbestand beträgt nun 5,9 Milliarden Euro, was auf eine weiterhin starke Nachfrage im Verteidigungssektor hindeutet.

Kurzfristig orientierte Anleger sollten die aktuellen Unsicherheiten und die jüngsten Kursrückgänge berücksichtigen. Langfristige Anleger könnten die aktuellen Kursrückgänge als Einstiegsmöglichkeit betrachten, insbesondere wenn sie an das langfristige Wachstumspotenzial von HPE im Bereich der KI-Infrastruktur glauben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,71 % und einem Kurs von 19,61EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.

