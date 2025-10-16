    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Cloud-Unternehmen

    Bei DIESER Aktie stehen alle Indikatoren auf 100 % BUY

    Nicht auf den Hund gekommen: Datadog ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen für Cloud-Anwendungen. Wie sieht es mit der Aktie aus?

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Wenn Amazons AWS oder Microsofts Azure die Straßen und Häuser der Cloud sind, so stellt Datadog dafür die Überachungskameras.

    Datadog ist ein klassischer SaaS (Software-as-a-Service) Anbieter, der Tracking-Software zur Sicherheit für Anwendungen in der Cloud bietet.

    Die Aktie des Cloud-Unternehmens bewegt sich noch ein wenig im Schatten des KI-Booms. Das Hauptgeschäft ist die Überwachung und die Analyse von IT-Infrastruktur in der Cloud. Aber durch die Einführung neuer KI-Tools, konnte bereits Künstliche Intelligenz erfolgreich ins Geschäftmodell integriert werden. Mittlerweile stieg der Umsatz von Kunden, die KI stark nutzen, auf 11 Prozent.

    Das Software-Abomodell steigt stetig. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Kundenzuwachs von 9,4 Prozent. Auch die Anzahl der Großkunden mit über 100.000 jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR) wuchs mit über 14 Prozent. Der Gesamtumsatz stieg im letzten Quartal um 28 Prozent auf 895 Millionen US-Dollar. 

    Die Jahresprognose wurde auf 3,23 Milliarden US-Dollar angehoben, das entspricht einem Umsatzwachstum von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

    Auch für die Anteilsscheine sieht es momentan gut aus. Der Kurs liegt klar über seinen gleitenden Durchschnitten – kurzfristig über dem 50-Tage-SMA, mittelfristig über dem 100-Tage-SMA: das deutet daraufhin, dass der Aufwärtstrend Substanz hat.

    Die Analysten setzen Kursziele zwischen 170 und 200 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von bis zu 24 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. 

    Im Vergleich zu Wettbewerber Palantir ist Aktie momentan attraktiv bewertet und sollte zumindest auf die Watchlist!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene Werte
