Softwarekonzern Salesforce rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum
- Salesforce setzt auf KI und Zukauf für Wachstum.
- Erlösprognose 2029/30 über 60 Milliarden Dollar.
- Aktienrückkauf von 7 Milliarden Dollar geplant.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce will dank Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte das im US-Leitindex Dow Jones Industrial gelistete Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien an. Für das Geschäftsjahr 2029/30 rechne das Unternehmen mit einem Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar (rund 51,5 Mrd Euro), sagte Finanzchefin Robin Washington in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag in San Francisco.
Dabei seien Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt, die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein soll. Auch ohne Informatica würde ein Erlös von mehr als 60 Milliarden Dollar ein Umsatzplus von durchschnittlich rund zehn Prozent in den kommenden Jahren bedeuten.
Die mittelfristige Umsatzprognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen. Die von Bloomberg erfassten Experten rechnen im Schnitt mit einem Anstieg auf rund 61 Milliarden Dollar.
Der SAP-Konkurrent hatte im Januar abgelaufenen Geschäftsjahr den Erlös bereinigt um Währungseffekte um neun Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar gesteigert. Der US-Konzern verzeichnete damit ein langsameres Wachstum als die Jahre davor. Investoren zeigten sich besorgt, dass Kunden ihr KI-Budget eher zu Startups tragen könnten als zu traditionellen Anbietern wie Salesforce.
Salesforce plant zudem, in den nächsten sechs Monaten zusätzliche Aktien im Volumen von 7 Milliarden Dollar zurückzukaufen, wie die Finanzchefin weiter mitteilte. Das Salesforce-Papier legte nachbörslich rund vier Prozent zu. Im Jahresverlauf gehört die Aktie mit einem Abschlag von fast 30 Prozent zu den größten Verlierern im Dow.
Da der SAP-Aktienkurs im laufenden Jahr stabil geblieben ist, hat das deutsche Unternehmen in puncto Marktkapitalisierung die Nase wieder weit vorn. Der deutsche Softwarespezialist ist an der Börse umgerechnet rund 334 Milliarden Dollar wert; Salesforce kam zuletzt auf 225 Milliarden Dollar./err/tav/zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 213,4 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,04 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 287,04 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +15,61 %/+32,73 % bedeutet.
Kaufempfehlung von Key Banc
SALESFORCE
US79466L3024 KeyBanc
Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) lagen im zweiten Quartal über den Markterwartungen. Die Experten sehen zudem Luft nach oben bei der Barmittelentwicklung von Salesforce. Das Unternehmen habe in der Präsentation seiner Ergebnisse die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont. Salesforce treibt mit AgentForce eine umfassende Transformation hin zu agentenorientierten Unternehmen voran. Die Plattform wurde entwickelt, um autonome KI-Agenten in Geschäftsprozesse zu integrieren. Seit Einführung von AgentForce wurden bereits über 12.500 Verträge abgeschlossen, davon 6.000 allein in den letzten drei Quartalen. Die US-Regierung ist bereits der größte und wichtigste Kunde.
KURSZIEL 400 USD POTENZIAL 67 %
Analysten hatten bereits im Vorfeld eine positive Tendenz erwartet, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und Agentforce-Initiativen, die die Wahrnehmung des Unternehmens verbessern könnten. Jedoch bleibt das Umsatzwachstum begrenzt, und einige Experten sehen langfristig leichte Risiken für die Konsensprognosen der kommenden Jahre.
Autor Simon Betschinger
Liebe Leser,
in unserem Echtgeld-Musterdepot haben wir in
Salesforce investiert. Die Dow Jones-Aktie kommt
nun ins Laufen. Wir sind 12 % im Plus. Es dürfte der
Anfang einer ausgedehnten Aufwärtsbewegung sein,
denn Salesforce hat aus meiner Sicht perfekt verstanden, wie Künstliche Intelligenz in Firmen zum
Einsatz kommen wird.
Agentforce heißt die neue Plattform des Kundenbeziehungsmanagement-Softwareriesen. Salesforce
entwickelt Agentforce in enger Zusammenarbeit
mit NVIDIA. Agentforce ermöglicht es Unternehmen,
KI-Agenten zu erstellen, um Aufgaben unabhängig
auszuführen.
Salesforce plant, seinen Kunden bei jeder erfolgreich
durchgeführten Aufgabe eines KI-Agenten 2 USD in
Rechnung zu stellen. Die KI-Agenten von Salesforce
sollen zum Start drei wichtige Aufgabenbereiche
übernehmen können:
1. Kundentickets bearbeiten und lösen
2. Im Vertrieb die Erstkonversation mit neuen Kundenkontakten starten
3. Werbekampagnen optimieren
Gegenüber bisherigen Softwarelösungen sollen KIAgenten auch in komplexeren Situationen die Fähigkeit besitzen, Entscheidungen zu treffen und selbständig zu handeln.
Salesforce-CEO Benioff stellt sich vor, dass bald
Millionen KI-Agenten im Einsatz sein werden, um
Menschen bei der Arbeit unterstützen. Dann würde
die Kasse auch bei Salesforce kräftig klingeln. Es
handelt sich um eine evolutionäre Weiterentwicklung
der Softwarelösungen von Salesforce, mit der ein viel
größerer Markt angesprochen werden kann.
Ich habe ebenfalls in Salesforce-Aktien investiert.
Meiner Einschätzung nach wollen Firmen keine hochkomplexen Lösungen einführen. Es ist viel sinnvoller, einzelne Abläufe Schritt für Schritt mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz zu automatisieren.
Fazit: Salesforce hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Agentforce dürfte
sich zu einem neuen Umsatz- und Gewinntreiber
entwickeln. Ich rechne mit einer immensen Aufwärtsbewegung der Aktie!
Viele Grüße
Aufklärung: Ich bin in Salesforce-Aktien investiert.