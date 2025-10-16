    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStora Enso (R) AktievorwärtsNachrichten zu Stora Enso (R)
    Mein Kollege, der KI-Agent (FOTO)

    München (ots) - KI-Agenten halten Einzug in deutsche Unternehmen - ihre Rolle
    und ihr Einsatz im Arbeitsalltag eröffnen Chancen, werfen aber auch Fragen auf.

    KI-Agenten, die Mitarbeitende entlasten oder Prozesse automatisieren, sind
    längst mehr als nur ein vorübergehender Trend. Ihr Einsatz häuft sich zunehmend
    und schon heute zeigen sich konkrete Erfolge: Unternehmen berichten von
    schnellen Entscheidungsprozessen und neuen Möglichkeiten für strategische
    Arbeit. Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive
    Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben
    schaffen. Gleichzeitig rücken ethische und sicherheitsrelevante Fragen in den
    Fokus, insbesondere in Bereichen, in denen sensible Daten vor unzulässigem
    Gebrauch geschützt werden müssen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den Spagat
    zwischen Effizienzsteigerung und Zufriedenheit innerhalb der Belegschaft zu
    meistern. Zugleich gilt es, den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher
    Intelligenz nachhaltig und im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben zu gestalten.

    Studiendaten belegen Hoffnung deutscher Beschäftigter

    Die aktuelle Studie " AI Agents Are Here - But Don't Call Them Boss (https://for
    ms.workday.com/en-us/reports/ai-agents-are-here-but-dont-call-them-boss/form.htm
    l?locale=enus&aud=wd&stage=edu&size=all&pblr=wd&pnpnt=efa&camp=701VT00000UCjJZ&a
    ssettype=rep&productfocus=hcm&utm_medium=pres&utm_source=pres&step=step1_default
    ) "* von Workday zeigt eine eindeutige Richtung: 81 Prozent der deutschen
    Beschäftigten fühlen sich wohl dabei, mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten - doch
    nur ein Drittel kann es sich vorstellen, von einer KI geführt zu werden. Während
    eine große Mehrheit die Unterstützung dankbar annimmt, werden klare Grenzen
    gefordert, wenn es um Kontrolle und Entscheidungshoheit geht. Mit wachsender
    Nutzungserfahrung nimmt auch die Akzeptanz von KI-Agenten zu: Vertrauen
    lediglich 36 Prozent der weniger erfahrenen Beschäftigten ihrem Unternehmen
    einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu, sind es bei erfahrenen Nutzenden
    bereits 95 Prozent.

    Deutlicher Mehrwert etwa im Finanzbereich erwartet

    76 Prozent der deutschen Befragten erwarten, dass KI-Agenten helfen, den
    Fachkräftemangel im Finanzbereich auszugleichen. Den größten Vorteil sehen die
    Beschäftigten in der Finanzberichterstattung (31 Prozent), der Betrugserkennung
    (27 Prozent) und der Datenkonsolidierung (23 Prozent). Die Mehrheit der
    Unternehmen befindet sich dabei nicht mehr in Pilotprojekten, sondern plant in
    den kommenden drei Jahren eine deutliche Skalierung der Systeme. Die Vorteile
    liegen für die Befragten auf der Hand: 90 Prozent erwarten, dass durch
    KI-Agenten die Produktivität steigt, während sich 83 Prozent schnellere
    Innovationszyklen erhoffen.

    Auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitendenentwicklung und Arbeitszufriedenheit
    werden überwiegend positiv eingeschätzt. Zugleich gibt es Bedenken, dass die
    Produktivitätsgewinne auch zu höherem Leistungsdruck, weniger kritischem Denken
    und einer Abnahme zwischenmenschlicher Interaktionen führen könnten. Als größte
    Hürde für eine flächendeckende Integration nennen Führungskräfte und
    Mitarbeitende Sicherheits- und Datenschutzthemen (36 Prozent), gefolgt von
    ethischen Bedenken (29 Prozent). Viele Unternehmen verfügen über grundlegende
    Sicherheits- und Ethikrichtlinien, doch fortgeschrittene Mechanismen zur
    Überwachung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind selten etabliert. Für den
    nachhaltigen Einsatz von KI im Arbeitsalltag werden daher neben leistungsfähigen
    Technologien auch klare Regeln und eine menschliche Aufsicht gefordert.

    Der Mensch im Fokus

    "In unseren Gesprächen mit Unternehmen sehen wir immer wieder, wie
    unterschiedlich die Anforderungen sind", erklärt Jens Löhmar, CTO
    Kontinentaleuropa und DACH bei Workday. "Deshalb setzen wir bei KI & KI-Agenten
    auf einen flexiblen Ansatz: Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbare
    Standardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist in
    beiden Fällen, dass der Mensch im Fokus steht und nachvollziehbar ist, was die
    KI macht."

    Die Studienergebnisse machen deutlich: Die erfolgreiche Integration von
    KI-Agenten erfordert mehr als die technische Umsetzung. Es geht darum, Vertrauen
    in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aufzubauen. Unternehmen, die
    ihre Mitarbeitenden transparent auf dem Weg mitnehmen, sind besser aufgestellt,
    um die Chancen der neuen Arbeitswelt langfristig zu nutzen.

    *Mehr zur Workday-Studie: AI Agents Are Here - But Don't Call Them Boss (https:/
    /forms.workday.com/en-us/reports/ai-agents-are-here-but-dont-call-them-boss/form
    .html?locale=enus&aud=wd&stage=edu&size=all&pblr=wd&pnpnt=efa&camp=701VT00000UCj
    JZ&assettype=rep&productfocus=hcm&utm_medium=pres&utm_source=pres&step=step1_def
    ault)

    Pressekontakt:

    Allgemeine Anfragen:

    Tel.: +49 89 550565000
    E-Mail: mailto:munich.reception@workday.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156434/6138740
    OTS: Workday


