Mein Kollege, der KI-Agent (FOTO)

München (ots) - KI-Agenten halten Einzug in deutsche Unternehmen - ihre Rolle

und ihr Einsatz im Arbeitsalltag eröffnen Chancen, werfen aber auch Fragen auf.



KI-Agenten, die Mitarbeitende entlasten oder Prozesse automatisieren, sind

längst mehr als nur ein vorübergehender Trend. Ihr Einsatz häuft sich zunehmend

und schon heute zeigen sich konkrete Erfolge: Unternehmen berichten von

schnellen Entscheidungsprozessen und neuen Möglichkeiten für strategische

Arbeit. Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive

Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben

schaffen. Gleichzeitig rücken ethische und sicherheitsrelevante Fragen in den

Fokus, insbesondere in Bereichen, in denen sensible Daten vor unzulässigem

Gebrauch geschützt werden müssen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den Spagat

zwischen Effizienzsteigerung und Zufriedenheit innerhalb der Belegschaft zu

meistern. Zugleich gilt es, den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher

Intelligenz nachhaltig und im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben zu gestalten.





Studiendaten belegen Hoffnung deutscher BeschäftigterDie aktuelle Studie " AI Agents Are Here - But Don't Call Them Boss (https://forms.workday.com/en-us/reports/ai-agents-are-here-but-dont-call-them-boss/form.html?locale=enus&aud=wd&stage=edu&size=all&pblr=wd&pnpnt=efa&camp=701VT00000UCjJZ&assettype=rep&productfocus=hcm&utm_medium=pres&utm_source=pres&step=step1_default) "* von Workday zeigt eine eindeutige Richtung: 81 Prozent der deutschenBeschäftigten fühlen sich wohl dabei, mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten - dochnur ein Drittel kann es sich vorstellen, von einer KI geführt zu werden. Währendeine große Mehrheit die Unterstützung dankbar annimmt, werden klare Grenzengefordert, wenn es um Kontrolle und Entscheidungshoheit geht. Mit wachsenderNutzungserfahrung nimmt auch die Akzeptanz von KI-Agenten zu: Vertrauenlediglich 36 Prozent der weniger erfahrenen Beschäftigten ihrem Unternehmeneinen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu, sind es bei erfahrenen Nutzendenbereits 95 Prozent.Deutlicher Mehrwert etwa im Finanzbereich erwartet76 Prozent der deutschen Befragten erwarten, dass KI-Agenten helfen, denFachkräftemangel im Finanzbereich auszugleichen. Den größten Vorteil sehen dieBeschäftigten in der Finanzberichterstattung (31 Prozent), der Betrugserkennung(27 Prozent) und der Datenkonsolidierung (23 Prozent). Die Mehrheit derUnternehmen befindet sich dabei nicht mehr in Pilotprojekten, sondern plant inden kommenden drei Jahren eine deutliche Skalierung der Systeme. Die Vorteileliegen für die Befragten auf der Hand: 90 Prozent erwarten, dass durchKI-Agenten die Produktivität steigt, während sich 83 Prozent schnellereInnovationszyklen erhoffen.Auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitendenentwicklung und Arbeitszufriedenheitwerden überwiegend positiv eingeschätzt. Zugleich gibt es Bedenken, dass dieProduktivitätsgewinne auch zu höherem Leistungsdruck, weniger kritischem Denkenund einer Abnahme zwischenmenschlicher Interaktionen führen könnten. Als größteHürde für eine flächendeckende Integration nennen Führungskräfte undMitarbeitende Sicherheits- und Datenschutzthemen (36 Prozent), gefolgt vonethischen Bedenken (29 Prozent). Viele Unternehmen verfügen über grundlegendeSicherheits- und Ethikrichtlinien, doch fortgeschrittene Mechanismen zurÜberwachung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind selten etabliert. Für dennachhaltigen Einsatz von KI im Arbeitsalltag werden daher neben leistungsfähigenTechnologien auch klare Regeln und eine menschliche Aufsicht gefordert.Der Mensch im Fokus"In unseren Gesprächen mit Unternehmen sehen wir immer wieder, wieunterschiedlich die Anforderungen sind", erklärt Jens Löhmar, CTOKontinentaleuropa und DACH bei Workday. "Deshalb setzen wir bei KI & KI-Agentenauf einen flexiblen Ansatz: Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbareStandardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist inbeiden Fällen, dass der Mensch im Fokus steht und nachvollziehbar ist, was dieKI macht."Die Studienergebnisse machen deutlich: Die erfolgreiche Integration vonKI-Agenten erfordert mehr als die technische Umsetzung. Es geht darum, Vertrauenin der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aufzubauen. Unternehmen, dieihre Mitarbeitenden transparent auf dem Weg mitnehmen, sind besser aufgestellt,um die Chancen der neuen Arbeitswelt langfristig zu nutzen.*Mehr zur Workday-Studie: AI Agents Are Here - But Don't Call Them Boss (https://forms.workday.com/en-us/reports/ai-agents-are-here-but-dont-call-them-boss/form.html?locale=enus&aud=wd&stage=edu&size=all&pblr=wd&pnpnt=efa&camp=701VT00000UCjJZ&assettype=rep&productfocus=hcm&utm_medium=pres&utm_source=pres&step=step1_default)