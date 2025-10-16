Sartorius ziehen an - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'

Zuletzt stand noch ein Plus von gut neun Prozent zu Buche. Damit hatten die Sartorius-Titel die Nase vorn im moderat steigenden MDax der mittelgroßen Werte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank erfreulicher Geschäftszahlen sind die Vorzugsaktien von Sartorius am Donnerstag mit einem Kurssprung aus ihrer Seitwärtsspanne der vergangenen Tage ausgebrochen. Die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers waren zwischenzeitlich um gut 13 Prozent auf 240,50 Euro nach oben geschnellt und hatten damit den höchsten Stand seit März erreicht.

Bei Sartorius geht die Erholung weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan bezeichnete das Zahlenwerk als insgesamt stark. Das bereinigte operative Ergebnis sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen.

Der Experte James Vane-Tempest vom Analysehaus Jefferies sprach von soliden Resultaten. Am Markt dürfte gut angekommen sein, dass die Sparte Bioprocess Solutions beim Wachstum aus eigener Kraft nun wohl mit rund neun Prozent das obere Ende der bisher definierten Prognosespanne treffen soll. Das sei insbesondere angesichts des anhaltend schwachen Umfelds für medizinische Ausrüstungen erfreulich. Hinzu komme, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz "deutlich über 1" liege. Dies wird allgemein als ein positives Zeichen für die Nachfrage gewertet.

Mit dem Kurssprung hat sich auch das charttechnische Bild deutlich aufgehellt. Sartorius sprangen über die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den langfristigen Trend gilt./la/bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,98 % und einem Kurs von 233 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %. Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,73 Mrd.. Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -3,18 %/+20,48 % bedeutet.



