    AKTIE IM FOKUS

    Aussagen zum neuen Jahr bringen Merck unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck-Aktie fällt um 2,5% nach schwachen Prognosen.
    • Mittelfristziele und 2025-Prognosen in den Hintergrund.
    • Analysten erwarten schwächeres Ebitda für 2026.
    AKTIE IM FOKUS - Aussagen zum neuen Jahr bringen Merck unter Druck
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Erste Aussagen des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens Merck zum neuen Jahr haben am Donnerstag dessen Aktie belastet. Die anfangs stützenden neuen Mittelfristziele sowie die bestätigten Prognosen für 2025 rückten in den Hintergrund.

    Das Papier büßte am Vormittag am Dax -Ende 2,5 Prozent auf 113,60 Euro ein und fand damit Unterstützung an der charttechnisch wichtigen 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend der Aktie signalisiert. Noch zum Handelsstart war es mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent Dax-Favorit gewesen und hatte die Gewinne vom Vortag ausgebaut. Zur Wochenmitte hatte Merck die Übernahme des Chromatographie-Geschäfts von JSR Life Sciences aus den USA angekündigt.

    Die ersten Indikationen, die Merck für 2026 gegeben habe, signalisierten ein schwächeres operatives Ergebnis (Ebitda), als bislang vom Markt erwartet wurde, erklärte Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan nun die Kursverluste. Dabei präzisierte er, dass Merck für 2026 einen "geringen bis mittleren prozentual einstelligen" Umsatzanstieg bei konstanten Wechselkursen sowie eine stabile Ebitda-Marge prognostiziert habe.

    Dies bedeute, dass sowohl der Umsatz als auch das Ebitda um jeweils etwa vier Prozent unter den vom Datenanbieter Vara zur Verfügung gestellten Schätzungen lägen, rechnete er vor. Zwar wurden Vosser zufolge Kürzungen teilweise bereits erwartet, doch dass Druck auf die Aktie kam, überraschte ihn nicht.

    Ein Händler, der auf den seit Jahresbeginn um fast ein Fünftel gefallenen Aktienkurs hinwies, hatte indes erwartet, dass der mittelfristige Wachstumsehrgeiz dem Kurs "etwas hilft".

    Hierzu schrieb JPMorgan-Analyst Vosser: Der mittelfristige Ausblick untermauere die Konsensschätzungen. So sieht sich Merck nach dem jüngsten Konzernumbau für weiteres Wachstum gut aufgestellt und strebt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Auch die operative Marge soll steigen./ck/tav/jha/

    Merck

    -3,35 %
    -3,07 %
    +9,36 %
    +6,23 %
    -25,57 %
    -31,10 %
    -6,03 %
    +50,25 %
    +649,30 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,59 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +2,22 %/+43,11 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
