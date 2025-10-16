Im Fokus: Wer profitiert von den Gaza-Hilfen?

Im Nahen Osten soll es mit dem Frieden nun ganz schnell gehen. Nach der Zustimmung der israelischen Regierung zu einem mühsam errungenen Friedensabkommen sind die 20 in der Gewalt der Hamas verbliebenen überlebenden Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge nun freigekommen. Damit scheint ein Frieden greifbar nah.

Deutschland macht sich mit internationalen Partnern schon länger Gedanken, wie man beim Wiederaufbau der Gaza-Region helfen kann. Bundeskanzler Friedrich Merz hat umfassende Hilfe bei der Umsetzung des Gaza-Plans angekündigt. Laut Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan wird sich Deutschland mit einem dreistelligen Millionenbetrag beteiligen. Dabei geht es vor allem um den Wiederaufbau der zerstörten Region und die Wiederherstellung der Infrastruktur. Aber auch um Hilfe bei der medizinischen Versorgung und der Ausstattung von Krankenhäusern.