41 0 Kommentare Pyramid AG: Millionenvertrag und optimistischer Ausblick bis 2025!

Ein bedeutender Meilenstein für Pyramid Computer GmbH: Ein mehrjähriger Rahmenvertrag über 100 Mio. EUR stärkt die Position des Unternehmens im deutschen Markt. Trotz Anpassungen der Prognosen für 2025 zeigt der neue Ausblick ab 2026 ein vielversprechendes Wachstum. Mit der Konzentration auf Server- und Storagelösungen sieht sich Pyramid AG in ihrer Strategie bestätigt.

