Pyramid AG: Millionenvertrag und optimistischer Ausblick bis 2025!
Ein bedeutender Meilenstein für Pyramid Computer GmbH: Ein mehrjähriger Rahmenvertrag über 100 Mio. EUR stärkt die Position des Unternehmens im deutschen Markt. Trotz Anpassungen der Prognosen für 2025 zeigt der neue Ausblick ab 2026 ein vielversprechendes Wachstum. Mit der Konzentration auf Server- und Storagelösungen sieht sich Pyramid AG in ihrer Strategie bestätigt.
- Pyramid Computer GmbH erhält einen mehrjährigen Rahmenvertrag im Volumen von über 100 Mio. EUR von einem deutschen Bestandskunden.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose der Pyramid AG für 2025 wird aufgrund von Auftragsverschiebungen angepasst.
- Der erwartete Konzernumsatz für 2025 liegt nun zwischen 75 Mio. und 77 Mio. EUR, während das EBITDA zwischen 3,0 Mio. und 3,5 Mio. EUR erwartet wird.
- Der neue Mehrjahresausblick zeigt ein deutliches Wachstum ab 2026, mit einem Umsatz von 92 Mio. bis 102 Mio. EUR und einem EBITDA von 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. EUR.
- Die Fertigung der Hochleistungsserver für den Rahmenvertrag beginnt voraussichtlich 2026 und läuft bis mindestens 2028, mit ersten Auslieferungen bereits 2025.
- Die Pyramid AG sieht sich durch die Entwicklungen in ihrer Strategie bestätigt, sich auf Server- und Storagelösungen zu konzentrieren, um eine führende Position im deutschen Markt einzunehmen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Pyramid ist am 31.10.2025.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +34,75 % im
Plus.
+37,20 %
-3,61 %
-4,75 %
-2,43 %
-26,42 %
-53,24 %
-45,08 %
-95,99 %
-90,22 %
