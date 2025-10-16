Nordea kauft weitere Aktien zurück - Kurs auf Rekordhoch

Zeitweise stieg ihr Kurs um mehr als vier Prozent auf 14,72 Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor. Zuletzt lag sie noch mit knapp 2,8 Prozent im Plus und war damit immer noch stärkster Wert im EuroStoxx 50 . Seit Ende 2024 zog der Kurs um rund 38 Prozent an. Damit schnitt das Papier deutlich besser als der EuroStoxx 50 ab. Im Vergleich zum Branchenindex Stoxx 600 Banks hinkt Nordea allerdings hinterher. Dieser legte im laufenden Jahr bisher rund 44 Prozent zu.

HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea will nach einem unerwartet gut gelaufenen Quartal weitere eigene Aktien zurückkaufen. Bis Ende des Jahres will sie eigene Anteile für 250 Millionen Euro erwerben, nachdem sie den im Juni angekündigten Rückkauf über ebenfalls 250 Millionen Euro im September abgeschlossen hatte. Analysten lobten die Zahlen. Zudem freuten sich die Investoren über den erneuten Erwerb eigener Anteile. Die Nordea-Aktie kletterte nach den Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen auf ein Rekordhoch.

Das nun angekündigte Aktienrückkaufprogramm ist bereits das vierte in diesem Jahr. Mit dem Erwerb eigener Anteile steigt der rechnerische Anteil der verbleibenden Aktien. Der Schritt gilt daher als ein Mittel zur Kurspflege.

Außerdem bestätigte das Management seine Ziele für das laufende Jahr. So soll die Eigenkapitalrendite deutlich über der Marke von 15 Prozent liegen. Nach neun Monaten liegt dieser Wert bei 15,9 Prozent und damit trotz eines Rückgangs im Vergleich zu dem außerordentlich hohen Vorjahreswert deutlich über dem Zielwert.

Im dritten Quartal ging der Überschuss im Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld wegen der niedrigeren Zinsen erneut zurück - allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet. Der Zinsüberschuss fiel um sechs Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn sank um zwei Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro - auch bei dieser Größe schnitt die Bank besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Beim Überschuss verzeichnete die Bank einen Rückgang um drei Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro.

Das dritte Quartal sei für Nordea stark ausgefallen, urteilten die Analysten von Jefferies. Dies gelte für alle Kennziffern. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

Am 5. November will der Konzern bei einem Kapitalmarkttag neue Mittelfrist-Ziele vorstellen./stw/zb/mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 5.625 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %. Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 50,48 Mrd.. Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nordea Bank Abp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -24,79 %/+9,40 % bedeutet.



