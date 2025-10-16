Silber-Raketen – Treibstoff fürs Depot! First Majestic, Endeavour Silver, Questcorp Mining, Hecla Mining im Fokus

Die notierung eroberte letzte Woche erstmals die Marke von 50 USD nun ging es sogar auf 53 USD, was viele Marktteilnehmer auf einen heftigen Short Squeeze zurückführen. Der physische markt steht unter großem Druck, da die Verfügbarkeit von realem Metall zur Absicherung der zahlreichen Termingeschäfte stark eingeschränkt ist. Dieses Ungleichgewicht sorgt für ungewöhnliche Marktreaktionen und treibt den Spotpreis in eine fast exponentielle Aufwärtsbewegung. Dabei wurde das langjährige Rekordhoch aus den 1980er-Jahren deutlich übertroffen, als die Hunt-Brüder den Markt dominieren wollten. Während diese damalige Übertreibung den Charakter einer Spekulationsblase hatte, zeichnet sich heute ein möglicher fundamentaler Aufwärtstrend ab. Die aktuelle Rally wird nämlich nicht nur von industriellen Nachfragefaktoren getragen, sondern auch von zunehmender geopolitischer Unsicherheit, der Suche nach sicheren Wertanlagen in Zeiten hoher Staatsverschuldungen und der Schwäche des US-Dollars. Welche Perspektiven ergeben sich daraus für risikobewusste Investoren?

– Die Perspektive verschiebt sich

Nun ist sie gebrochen, die 50 USD--Marke bekannt aus der großen Marktmanipulation der 1980er Jahre. Die Notierungen schnellen in die Höhe, da Angebot und Nachfrage immer weiter auseinanderklaffen. Industriekunden, Privatanleger und ETFs buhlen um ein Metall, dessen physische Verfügbarkeit weltweit schrumpft. Marktteilnehmer sprechen von einem intensiven Short Squeeze, weil in London, dem globalen Handelszentrum, die Lagerbestände seit 2021 um ein Drittel zurückgegangen sind. Gleichzeitig haben Auffangfonds die verfügbare Menge um über 75% verringert. Das Ergebnis sind Engpässe, steigende Leihkosten und Spreads, die den Handel stark bremsen. Die Ursachen sind vielschichtig und beruhen neben Spekulationsmotiven immer mehr auf fundamentalen Faktoren. wird aktuell nicht nur als sicherer Hafen in Zeiten steigender Staatsverschuldungen, Inflation und geopolitischer Krisen betrachtet, sondern ist auch unverzichtbarer Rohstoff für Solarzellen, Halbleiter und Elektromobilität. Die Energiewende erfordert enorme Mengen physisches Metall, während der Ausbau neuer Minen nur langsam voranschreitet. Zudem nimmt in Indien als preisgünstiger Ersatz für Gold bei Schmuck und Geschenken zu.