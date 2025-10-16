KORREKTUR
Drägerwerk optimistisch für 2025 - Zuwächse im Quartal
- Drägerwerk optimistisch für 2025, Umsatz steigt.
- Ebit-Marge angehoben, nun 4,5 bis 6,5 Prozent.
- Aktie reagiert positiv, über 4% im nachbörslichen Handel.
(Berichtigt wird in der Meldung vom 15.10.2025, 19.44 Uhr, im 2. Absatz, 3. Satz: "Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor.")
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang. Damit engte Drägerwerk die Spanne für den Umsatzanstieg von zuvor ein bis fünf Prozent auf drei bis fünf Prozent ein. Bei der Ebit-Marge rechnet das Unternehmen nun mit 4,5 bis 6,5 Prozent (zuvor: 3,5 bis 6,5).
Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx/stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 74,90 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 642,42 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -9,95 %/+29,03 % bedeutet.
- Dräger zahlt Zölle in den USA. In q2 wurden 6 Mio. Euro bezahlt, für das Gesamtjahr rechnet man mit 25 Mio. Nettoimpact bei 15%igen Zollsätzen. Problem sind in den USA die langlaufenden Verträge im Medical, die erst zeitverzögert eine Preisanpassung bei HMO erlauben. Im Safetybereich ist dieses wohl leichter möglich.
- Trotz Zöllen und negativen Währungseffekten (vor allem bei Nichtdollarwährungen, das US-Geschäft ist wohl weitgehend gehedged) geht man weiterhin von durchschnittlich ein % EBIT-Steigerung pro Jahr aus.
- Insgesamt scheint Medical wohl recht gut zu laufen (verglichen mit Vergangenheit). Die Auftragseingänge gerade auch im hochmargigen US-Geschäft entfallen wohl zunehmend auf das neue hochmargige Altan-Modell. Man möchte langfristig im Beatmungsgeschäft bleiben, obwohl viele Wettbewerber dieses verlassen, auch wenn es ein langer Weg bleibt. Safety leidet wohl gerade auch in USA unter der allgemeinen Unsicherheit. In D war wohl im Vorjahr in Q2 ein großer staatlicher Auftrag abgearbeitet worden. In China ist man wohl kaum von den vorgeschlagenen Maßnahmen bei Medical betroffen, da die Verkäufe sich meist über kleinere Aufträge erwirtschaftet werden.
- Insgesamt bin ich nach dem Call deutlich positiver gestimmt, als nach der Veröffentlichung der Zahlen vor ein paar Wochen. Positiv macht mich der relativ geringe Impact durch Zölle inkl. Weitergabemöglichkeit nach Ende der mehrjährigen Verträge, die anscheinend gut laufenden Verkäufe gerade auch bei höhermargigen Produkten (Altan), das wachsende Verteidigungsgeschäft (2025 100 Mio. Euro Umsatz) und die wohl halbwegs funktionierende Kostenkontrolle (naja, beim letzteren bin ich nicht so sicher).