    Drägerwerk optimistisch für 2025 - Zuwächse im Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk optimistisch für 2025, Umsatz steigt.
    • Ebit-Marge angehoben, nun 4,5 bis 6,5 Prozent.
    • Aktie reagiert positiv, über 4% im nachbörslichen Handel.
    KORREKTUR - Drägerwerk optimistisch für 2025 - Zuwächse im Quartal
    Foto: Drägerwerk AG

    (Berichtigt wird in der Meldung vom 15.10.2025, 19.44 Uhr, im 2. Absatz, 3. Satz: "Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor.")

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang. Damit engte Drägerwerk die Spanne für den Umsatzanstieg von zuvor ein bis fünf Prozent auf drei bis fünf Prozent ein. Bei der Ebit-Marge rechnet das Unternehmen nun mit 4,5 bis 6,5 Prozent (zuvor: 3,5 bis 6,5).

    Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Das Ebit stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.

    Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx/stw/jha/

    ISIN:DE0005550636WKN:555063

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 74,90 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 642,42 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -9,95 %/+29,03 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
