Deutlicher Kurssprung bei der Salesforce Aktie - 16.10.2025

Die Salesforce Aktie konnte bisher um +5,82 % auf 215,33€ zulegen. Das sind +11,85 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,63 %.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um +1,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salesforce eine negative Entwicklung von -35,17 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat +2,23 % 3 Monate -4,63 % 1 Jahr -20,51 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,73 Mrd.EUR wert.

Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce will dank Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte das im US-Leitindex Dow Jones Industrial gelistete …

Die Salesforce-Aktie gehörte in jüngster Vergangenheit zu den schwächsten Big Tech-Titeln der Welt. Seit Jahresbeginn hat der weltgrößte CRM-Anbieter fast -30% an Wert eingebüßt. Doch am Donnerstagmorgen ist Salesforce mit einem Kursgewinn von über +3% die Nummer 1 im Dow Jones-Index. Was steckt hinter dem Lebenszeichen und sollten Anleger die Kaufgelegenheit nutzen? Mit KI zu […] The post Salesforce-Aktie: Ist das das entscheidende Kaufsignal? first appeared on sharedeals.de.

Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse und Technologie neu aufstellen. Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu …

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.