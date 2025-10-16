Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Salesforce Aktie - 16.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +5,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.
Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025
Die Salesforce Aktie konnte bisher um +5,82 % auf 215,33€ zulegen. Das sind +11,85 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,63 %.
Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um +1,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salesforce eine negative Entwicklung von -35,17 % erlebt.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.
Salesforce Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,86 %
|1 Monat
|+2,23 %
|3 Monate
|-4,63 %
|1 Jahr
|-20,51 %
Informationen zur Salesforce Aktie
Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,73 Mrd.EUR wert.
Softwarekonzern Salesforce rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum
Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce will dank Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte das im US-Leitindex Dow Jones Industrial gelistete …
Ist das das entscheidende Kaufsignal?
Die Salesforce-Aktie gehörte in jüngster Vergangenheit zu den schwächsten Big Tech-Titeln der Welt. Seit Jahresbeginn hat der weltgrößte CRM-Anbieter fast -30% an Wert eingebüßt. Doch am Donnerstagmorgen ist Salesforce mit einem Kursgewinn von über +3% die Nummer 1 im Dow Jones-Index. Was steckt hinter dem Lebenszeichen und sollten Anleger die Kaufgelegenheit nutzen? Mit KI zu […] The post Salesforce-Aktie: Ist das das entscheidende Kaufsignal? first appeared on sharedeals.de.
Wie KI die Zukunft der Arbeit neu definiert (FOTO)
Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse und Technologie neu aufstellen. Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu …
Salesforce Aktie jetzt kaufen?
Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.