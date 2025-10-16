Der S-POS Cube -das neue Kraftpaket für mobiles Kassieren (FOTO)
PAYONE, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe, bringen ab sofort
mit dem S-POS Cube ein mobiles Sparkassen-Bezahlterminal für Händler auf den
Markt. Das kompakte Android-Gerät kombiniert die bewährte S-POS Software mit
robuster Terminal-Hardware. Die Stand-alone-Lösung mit WLAN und SIM-Karte
ermöglicht es Händlern, überall schnell und sicher bei ihren Kunden vor Ort zu
kassieren - zum Beispiel direkt auf der Verkaufsfläche, im Außendienst, auf dem
Wochenmarktstand, am Food Truck oder auf Messen.
Der S-POS Cube ist ideal für Händler, die gerne flexibel und mobil bargeldlos
kassieren wollen. "Mit dem S-POS Cube bieten wir unseren Händlern eine
leistungsstarke Alternative zur S-POS App für das Smartphone. Sie erfüllt
optimal die Anforderungen des Handels in puncto Robustheit, Bedienkomfort und
Sicherheit", sagt Christian Plaza-Bartsch, Geschäftsführer der S-Payment. "Der
S-POS Cube ist ein weiterer Schritt, um den Handel mit modernen, flexiblen und
sicheren Sparkassen-Zahlungslösungen zu unterstützen."
die lokalen Händler in den Regionen gemeinsam mit den Sparkassen zu
unterstützen. Bargeldloses Bezahlen ist längst keine Kür mehr, sondern
branchenübergreifend - gerade im Klein- und Kleinsthändlersegment -
Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier ist der S-POS Cube die
smarte Antwort, egal ob für das Kassieren im Ladengeschäft oder im
Outdoorbereich. Er passt in jede Jackentasche, ist strapazierfähig und bietet
eine preisgünstige Alternative, gerade wenn es um das Bezahlen mit der girocard,
dem wohl beliebtesten Zahlungsmittel in Deutschland, geht."
Umfassende und sichere Zahlungsakzeptanz
Der S-POS Cube akzeptiert eine sehr große Auswahl an Zahlverfahren im deutschen
Markt. Er unterstützt kontaktloses Bezahlen unter anderem mit der girocard,
Mastercard, Visa, sowie die optischen Verfahren Alipay+ und Bluecode mit "Scan
to Pay on Mobile". Auch E-Wallets wie zum Beispiel Apple Pay, Mobiles Bezahlen,
Alipay, Samsung Pay oder Google Pay funktionieren mit diesen Zahlarten auf dem
S-POS Cube. Weitere Zahlungssysteme werden nach und nach in den S-POS Cube
integriert.
Neben den genannten Zahlverfahren geht der S-POS Cube mit weiteren Funktionen an
den Start:
- Kassenschnitt: Händler können individuelle Kassenschnitte erstellen, zum
Beispiel bei Schichtwechsel
- Trinkgeld-Option: mit intuitiver Nutzerführung
- Digitale Belege: S-POS Cube unterstützt Nachhaltigkeitsaspekte, indem nur
digitale Transaktionsbelege erstellt werden
- Transaktionsübersicht: Händler können dieTransaktionen übersichtlich verwalten
und einsehen
Das Kartenlesegerät ist ab dem 16. Oktober 2025 auch als weiteres Produkt neben
der S-POS App im Rahmen der "Initiative Deutschland zahlt digital" erhältlich,
die bis zum 15. Juni 2026 läuft. Hier können Händler, die die
Teilnahmebedingungen der Initiative erfüllen, den Cube kostenlos bestellen. Für
12 Monate ab Vertragsschluss fallen dann keinerlei Terminal- und
Installationskosten sowie Transaktionsgebühren an.
Zusätzlich gibt es für alle interessierten Händler zum Marktstart eine
Sonderaktion vom 16. Oktober bis zum 10. November 2025, bei der der einmalige
Kaufpreis für den S-POS Cube entfällt.
Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über den S-Händlerservice der
PAYONE finden interessierte Firmenkunden und Händler unter
https://www.sparkasse-pos.de/cube
Pressekontakt:
S-Payment:
Stephan Arounopoulos
Tel.: +49 711 782 99 - 230
E-Mail: mailto:stephan.arounopoulos@s-payment.com
PAYONE:
Susanne Grupp
Tel.: +49 69 6630 5132
E-Mail: mailto:susanne.grupp@payone.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162563/6138792
OTS: S-Payment GmbH
Vor allem dürften manche Herrschaften vor dem Tag X nervös werden. Der eine oder andere Spike dürfte drin sein. Interessiert mich aber nicht sonderlich. Ich verkaufe kein Stück und bin hier aus vielen Gründen langfristig dabei. Frankreich wird nicht untergehen und Worldine wird auch nicht im Orkus der Geschichte verschwinden. Für mich ist das Unternehmen systemrelevant und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Wenn es hart auf hart kommt und die Sackratten von MS ihren ausgelobten Schrottpreis bekommen, kaufe ich nochmals zu. Von den Ergebnissen am 21. 10. erwarte ich noch nicht viel. Ich erwarte aber, dass das Management erste Hinweise auf einen Weg aus der Krise gewährt. Warum läuft es bei der Konkurrenz so viel besser? Dafür gibt es seit Jahren keine Erklärung. Die Luschen des alten Managements wurden konsequent ersetzt. Keine halben Sachen. Ein echter Neustart. Für einen solchen muss mal die aufgewärmte SPIEGEL-RELOTIUS-WIRECARD-AFFÄRE vom Tisch und aus den Köpfen.
Kann schon sein, ist ja auch nicht mehr weit zum ATL.