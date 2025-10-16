    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorldline AktievorwärtsNachrichten zu Worldline
    Der S-POS Cube -das neue Kraftpaket für mobiles Kassieren (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Die S-Payment, ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe, und
    PAYONE, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe, bringen ab sofort
    mit dem S-POS Cube ein mobiles Sparkassen-Bezahlterminal für Händler auf den
    Markt. Das kompakte Android-Gerät kombiniert die bewährte S-POS Software mit
    robuster Terminal-Hardware. Die Stand-alone-Lösung mit WLAN und SIM-Karte
    ermöglicht es Händlern, überall schnell und sicher bei ihren Kunden vor Ort zu
    kassieren - zum Beispiel direkt auf der Verkaufsfläche, im Außendienst, auf dem
    Wochenmarktstand, am Food Truck oder auf Messen.

    Der S-POS Cube ist ideal für Händler, die gerne flexibel und mobil bargeldlos
    kassieren wollen. "Mit dem S-POS Cube bieten wir unseren Händlern eine
    leistungsstarke Alternative zur S-POS App für das Smartphone. Sie erfüllt
    optimal die Anforderungen des Handels in puncto Robustheit, Bedienkomfort und
    Sicherheit", sagt Christian Plaza-Bartsch, Geschäftsführer der S-Payment. "Der
    S-POS Cube ist ein weiterer Schritt, um den Handel mit modernen, flexiblen und
    sicheren Sparkassen-Zahlungslösungen zu unterstützen."

    Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, betont: "Unsere Intention ist es seit jeher,
    die lokalen Händler in den Regionen gemeinsam mit den Sparkassen zu
    unterstützen. Bargeldloses Bezahlen ist längst keine Kür mehr, sondern
    branchenübergreifend - gerade im Klein- und Kleinsthändlersegment -
    Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier ist der S-POS Cube die
    smarte Antwort, egal ob für das Kassieren im Ladengeschäft oder im
    Outdoorbereich. Er passt in jede Jackentasche, ist strapazierfähig und bietet
    eine preisgünstige Alternative, gerade wenn es um das Bezahlen mit der girocard,
    dem wohl beliebtesten Zahlungsmittel in Deutschland, geht."

    Umfassende und sichere Zahlungsakzeptanz

    Der S-POS Cube akzeptiert eine sehr große Auswahl an Zahlverfahren im deutschen
    Markt. Er unterstützt kontaktloses Bezahlen unter anderem mit der girocard,
    Mastercard, Visa, sowie die optischen Verfahren Alipay+ und Bluecode mit "Scan
    to Pay on Mobile". Auch E-Wallets wie zum Beispiel Apple Pay, Mobiles Bezahlen,
    Alipay, Samsung Pay oder Google Pay funktionieren mit diesen Zahlarten auf dem
    S-POS Cube. Weitere Zahlungssysteme werden nach und nach in den S-POS Cube
    integriert.

    Neben den genannten Zahlverfahren geht der S-POS Cube mit weiteren Funktionen an
    den Start:

    - Kassenschnitt: Händler können individuelle Kassenschnitte erstellen, zum
    Beispiel bei Schichtwechsel
    - Trinkgeld-Option: mit intuitiver Nutzerführung
    - Digitale Belege: S-POS Cube unterstützt Nachhaltigkeitsaspekte, indem nur
    digitale Transaktionsbelege erstellt werden
    - Transaktionsübersicht: Händler können dieTransaktionen übersichtlich verwalten
    und einsehen

    Das Kartenlesegerät ist ab dem 16. Oktober 2025 auch als weiteres Produkt neben
    der S-POS App im Rahmen der "Initiative Deutschland zahlt digital" erhältlich,
    die bis zum 15. Juni 2026 läuft. Hier können Händler, die die
    Teilnahmebedingungen der Initiative erfüllen, den Cube kostenlos bestellen. Für
    12 Monate ab Vertragsschluss fallen dann keinerlei Terminal- und
    Installationskosten sowie Transaktionsgebühren an.

    Zusätzlich gibt es für alle interessierten Händler zum Marktstart eine
    Sonderaktion vom 16. Oktober bis zum 10. November 2025, bei der der einmalige
    Kaufpreis für den S-POS Cube entfällt.

    Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über den S-Händlerservice der
    PAYONE finden interessierte Firmenkunden und Händler unter
    https://www.sparkasse-pos.de/cube

    Pressekontakt:

    S-Payment:
    Stephan Arounopoulos
    Tel.: +49 711 782 99 - 230
    E-Mail: mailto:stephan.arounopoulos@s-payment.com

    PAYONE:
    Susanne Grupp
    Tel.: +49 69 6630 5132
    E-Mail: mailto:susanne.grupp@payone.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162563/6138792
    OTS: S-Payment GmbH


    7 im Artikel enthaltene Werte
