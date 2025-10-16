Der S-POS Cube -das neue Kraftpaket für mobiles Kassieren (FOTO)

Kann schon sein, ist ja auch nicht mehr weit zum ATL.

Aber warum sollte man sich darüber aufregen? Einfach für sich nutzen! Wenn man eine andere Sicht auf das Unternehmen hat, sind das doch schlichtweg Geschenke.





Bei StoneCo war ich auch dabei, als es mit dem Kurs und den Kurszielen in den Keller ging. Ich kann mich erinnern, dass man dann zeitweise bei einem KGV von 6-7 war und das bei starkem Cashflow und hoher Marge. Für die Analysten aber vollkommen normal und gerechtfertigt. Danach hat sie sich in einem Jahr verdreifacht und nun sehen die Kursziele auch wieder ganz anders aus.





Das Spiel wird halt ständig, bei wechselnden Aktien, wiederholt. Wenn man es durchschaut kann man enorm davon profitieren.





Hier muss sich natürlich erst einmal die Stabilisierung des Geschäfts und vor allem des Cashflows in den Zahlen abzeichnen, ob das noch dieses Jahr etwas wird, kann ich nicht vorhersehen, mir ist schon vor Jahren die Glaskugel ins Klo gefallen...







