    Kaum Verbesserungen beim Kreditzugang für kleine und mittlere Unternehmen

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Nur wenige Unternehmen führen Kreditgespräche - trotz günstigerer Zinsen
    - Banken lockern Kreditvergabepolitik geringfügig
    - Mehr als ein Drittel der Mittelständler meldet weiterhin Schwierigkeiten bei
    der Kreditaufnahme

    Die Zurückhaltung deutscher Unternehmen bei der Aufnahme von Bankkrediten hält
    an. Im dritten Quartal 2025 gaben nur 19,5 Prozent der kleinen und mittleren
    Unternehmen (KMU) an, Kreditgespräche mit Banken geführt zu haben - der
    niedrigste Wert seit Ende 2023. Dies ist bemerkenswert, da die
    durchschnittlichen Kreditzinsen mit rund 3,5 Prozent nun etwa zwei Prozentpunkte
    unter dem Höchststand von Oktober 2023 liegen und somit günstiger sind. Auch der
    erwartete Wachstumsschub durch das Fiskalpaket der Bundesregierung hat die
    Kreditnachfrage bisher nicht beleben können.

    Die Hürden beim Kreditzugang bleiben insbesondere für den Mittelstand hoch. 33,9
    Prozent der KMU bewerten das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als
    restriktiv. Nach sechs Anstiegen in Folge ist dieser Wert erstmals leicht
    rückläufig. Besonders betroffen waren im dritten Quartal KMU im Einzelhandel.
    Fast die Hälfte berichtet von Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Die
    strikten Maßstäbe der Banken dürften vor allem auf Risikoüberlegungen beruhen:
    Die Quote notleidender Kredite bei KMU stieg im zweiten Quartal auf über vier
    Prozent, und die Unternehmensinsolvenzen bleiben erhöht.

    Die leichte Lockerung der Kreditvergabepolitik zeigt sich auch bei
    Großunternehmen. 20,4 Prozent meldeten ein restriktives Verhalten der Banken-
    ein Rückgang um 1,1 Prozentpunkte.

    "Wir erwarten, dass sich die Kreditzugangsbedingungen erst dann merklich
    entspannen, wenn sich der erhoffte Konjunkturaufschwung tatsächlich einstellt
    und die wirtschaftlichen Unsicherheiten abnehmen", sagt Stephanie Schoenwald,
    Ökonomin bei KfW Research. "Solange werden die Banken vorsichtig und die
    Kreditnachfrage verhalten bleiben."

    Weitere Informationen und die vollständige Studie sind verfügbar unter:
    KfW-ifo-Kredithürde (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Cente
    r/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/?kfwmc=vt.mix%7Cpe
    r.google.erweitern.pmax.&wt_cc1=erweitern&wt_cc3=___23000290697&gad_source=1) .

