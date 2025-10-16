MT-Energie: Neuer Bericht für Anleihegläubiger verfügbar!
Ein neuer Bericht zum Insolvenzverfahren der MT-Energie GmbH bietet wichtige Einblicke für Anleihegläubiger, bleibt jedoch streng vertraulich und nur auf Anfrage zugänglich.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Insolvenzverwalter der MT-Energie GmbH hat einen aktuellen Bericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- Der Bericht ist für Anleihegläubiger der Anleihe 8,25% 2012/2017 (WKN: A1MLRM/ ISIN: DE000A1MLRM7) verfügbar.
- Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern, indem sie einen aktuellen Depotauszug einreichen.
- Anfragen zur Berichtsanforderung sind per E-Mail oder Fax an One Square Advisory Services S.à.r.l. zu richten.
- Das Insolvenzverfahren der MT-Energie GmbH ist nicht öffentlich, und die Weitergabe des Berichts ist untersagt.
- Die Mitteilung wurde am 16. Oktober 2025 veröffentlicht und ist Teil der Corporate News/Finanznachrichten von EQS.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.